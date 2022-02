Fotos von Irena Maurer – authentisch, echt und anders

Bilder von einem professionellen Fotografen sehen alle gleich aus – nicht so bei Irena Maurer. Sie hat ihre Leidenschaft zu Beruf gemacht, welche in ihren Bildern zum Ausdruck kommt.

Besondere Momente im Leben eines Menschen verdienen es für immer festgehalten zu werden. Ob Hochzeit, Business-Porträt oder als Geschenk – Fotos sind für die Ewigkeit, wecken Erinnerungen und rufen Emotionen hervor. Gerade in schnelllebigen Zeiten haben Fotos etwas Bewahrendes an sich, erinnern Menschen an Tage des Glücks und sind Zeitzeugen, die von kommenden Generationen Beachtung finden werden. Doch um all das in einem professionellen Foto wiederzufinden, braucht es mehr als nur eine Profi-Kamera, ein Bildbearbeitungsprogramm und Filter, weiß Fotografin Irena Maurer. Ihre Fotos sind anders, als es die aktuellen Fototrends vorgeben. In ihren Bildern vereinen sich Farbe, Kunst und Emotionen. Der Blick für das Wesentliche ist ein wesentlicher Teil Irena Maurers Fotografie, doch in ihren Fotos finden Betrachter noch viel mehr. Authentisch und echt bilden Irena Maurers Fotos den Charakter und die Persönlichkeit eines Menschen ab, die eine besondere Faszination versprühen. Im Betrachter entsteht der Wunsch, Fotos so lange anzusehen, bis die ganze Botschaft des Bildes angekommen ist. Irena Maurers Fotos sind ein emotionales Erlebnis voller Kunst und Ausdruck.

Lifestyle-Fotografie

Immer mehr Menschen haben das Bedürfnis, nicht ausschließlich besondere Anlässe für die Ewigkeit festzuhalten, sondern ihren Lifestyle, ihre Lebenseinstellung und das alltägliche Leben abzubilden. Gerade in diesen Menschen findet Fotografin Irena Maurer viel Potenzial. Hier spielt die Authentizität eine wichtige Rolle. Menschen sind, wie sie sind – der Trend zurück zu mehr Wahrheit und Ehrlichkeit spiegelt sich auch in der inneren Einstellung von Irena Maurer und ihrer Arbeit wieder. Lifestyle-Fotos sind ein wichtiger Bestandteil in sozialen Medien, gerade für Menschen, die ihren Lifestyle mit anderen Menschen teilen möchten.

Foto- und Videografie von Irena Maurer

Irena Maurers Fotos sind lebendig – um diesen Effekt noch zu verstärken, nutzt sie die Videografie. Dabei erstellt sie bei einem Fotoshooting eine Serie von Bildern, die in einer bestimmten Abfolge als Video zusammengefügt und mit Musik hinterlegt werden. Die Fotoserie erzählt somit eine Geschichte für die Sinne. Dabei legt Fotografin Irena Maurer großen Wert darauf, die Persönlichkeit und die Emotionen von Menschen im richtigen Moment einzufangen.

Über die Fotografin Irena Maurer

Die Fotos der Profi-Fotografin Irena Maurer wurden bereits in namhaften Zeitschriften wie Babymoda und ShibinaArt veröffentlicht. Sie wurde beim 4th international Photograph Award sowie beim Photography Contest Child Portrait ausgezeichnet und kam mit ihrer Fotografie unter die Top 7. Im Jahr 2019 unter die Top 70 bei insgesamt 35 Germany Awards. Sie ist nicht nur im Münsterland tätig, sondern weltweit buchbar. Auf Ihrer Webseite https://irenamaurer.com finden sich zahlreiche Referenzen und Fotos ihrer künstlerischen Fotografie. Folgen Sie jetzt Irena Maurer auf Instagram https://www.instagram.com/fotografie_irenamaurer

Irena Maurer ist Profi-Fotografin und wurde bereits mit zahlreichen Awards ausgezeichnet. Sie ist spezialisiert auf Hochzeits- und Familienfotografie, Porträts sowie Lifestyle-Fotografie.

Firmenkontakt

Irena Maurer Fotografie

Irena Maurer

Kavenkamp. 42

49696 Molbergen

+49-179-4637299

irenamaurerphotografie@web.de

https://irenamaurer.com/

Pressekontakt

The Way of Business TV

Ron Gebauer

Bergstr. 4

57647 Enspel

02661/2094639

redaktion@thewayofbusiness.tv

https://www.thewayofbusiness.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.