Fototechnik kompakt – DER Fotokurs für Einsteiger!

Welche Kamera braucht man für welche Zwecke?

Was sind die wichtigsten Funktionen in Photoshop?

Kann man fototechnische Grundlagen online lernen – oder doch lieber in Präsenz?

Das PHOTO+MEDIENFORUM KIEL bietet ab 2023 eine integrierte Schulung an:

2 Wochen Unterricht in Kiel und 2 Wochen online.

Diese Schulung richtet sich vor allem an Auszubildende des Fotohandels im 1. Ausbildungsjahr, wie auch Quereinsteiger in die Branche und sonstige Interessierte.

Es ist keinerlei fotografisches Vorwissen für diese Schulung erforderlich.

Die Inhalte umfassen Kamerasysteme und digitale wie optische Grundlagen; zudem Dateiformate und Speichermedien. Kenntnisse der Bildgestaltung, Blitzfotografie und Bildbearbeitung werden ebenfalls vermittelt, ebenso Video-Grundlagen und Fotografieren und Filmen mit dem Smartphone.

Zahlreiche Praxisübungen und Lerntests unterstützen den Lernprozess;

am Abschluss stehen eine Prüfung und ein Zertifikat des PHOTO+MEDIENFORUM KIEL.

Die Zeiten sind:

Präsenzunterricht:

27.02. – 10.03.2023 im Kieler Forum

Onlineunterricht:

17. – 21.04 .2023

08. – 12.05. 2023

Dozenten:

Michael Nagel und weitere Dozenten des

PHOTO+MEDIENFORUM KIEL

Preise:

1.750,-EUR Kompaktpreis im Unterbringung im Wohnheim im 2-Bett-Zimmer

mit Vollverpflegung

1.500,-EUR Frühbucherpreis bei Buchung bis zum 30.11.2022

Mehr Infos:

www.photomedienforum.de/fototechnik-kompakt

Ansprechpartner: Ute Nolte, Telefon: (0431) 57 97 00

Ute.nolte@photomedienforum.de

Wir sind eine bundesweit tätige Fotoschule mit staatlicher Anerkennung.

Kontakt

PHOTO+MEDIENFORUM KIEL

Ute Nolte

Feldstraße 9-11

24105 Kiel

0431- 57 97 00

ute.nolte@photomedienforum.de

http://www.photomedienforum.de

