Franchisepartner der TTPCG ® bieten virtuelle Stammtische an

Coney Island, 06.08.2020 – Seit Beginn des neuen Jahrtausends ist die Anzahl der Single-Haushalte in Deutschland kontinuierlich weiter angestiegen. Viele Männer in der Altersgruppe bis 50 Jahre sind alleine. Bei Männern und Frauen sind die Gründe für die Partnerlosigkeit unterschiedlich. Jeder dritte Deutsche in der Altersgruppe von 18 bis 65 Jahren ist Single. Insgesamt sind das knapp 17 Millionen Menschen. Viele Singles, die in einem Einpersonenhaushalt leben, wünschen sich einen lieben Partner an ihrer Seite. Möglichkeiten der aktiven Partnersuche gibt es viele. Allerdings führen nicht alle Möglichkeiten zum oftmals lange ersehnten und erträumten Erfolg.

Wie wäre es, an einem virtuellen Stammtisch teilzunehmen?

Franchisepartner der mit ihren Dienstleistungsangeboten weltweit einzigartigen Partnervermittlung TTPCG ® bieten, nachdem Single in den USA und insbesondere in Japan das Angebot virtueller TTPCG ® Stammtische gerne angenommen haben, nun auch in Europa virtuelle TTPCG ® Stammtische zu Informationszwecken für Menschen auf Partnersuche an. Die Teilnahme an den virtuellen Stammtischen ist gratis für die Gäste und es wird den Gästen ein wahres Füllhorn an Informationen zum Thema – wie finde ich schnell meinen wirklich passenden Partner – geboten.

Gäste lernen auch das in dieser Form einzigartige TTPCG ® Matching kennen

Durch die seit dem Jahr 1982 immer weiter verfeinerte Matching Methode lässt sich exakt feststellen, wie sich zwei Menschen in einer späteren Partnerschaft verhalten werden und wie gross die Chance auf nachhaltiges Partnerglück ist. Gäste an den virtuellen TTPCG ® Stammtischen können gratis und völlig unverbindlich einen online Partnertest durchführen und erfahren so, wie viel mögliche Partner zu diesem Zeitpunkt perfekt passen. Wer die Dienste von TTPCG ® nutzen möchte, kann passende Partner sofort kennenlernen. Am Ende der virtuellen TTPCG ® Stammtische gibt es die sehr informative Broschüre – Wege zum Partnerglück – gratis für die Gäste.

Sie haben einen Pressebericht des Journalisten Jacob Brewster, Stillwell Ave, Coney Island, Brooklyn, NY 11223 gelesen. Vielen Dank dafür! Übersetzung ins Deutsche von Leonie Carvalh

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

Firmenkontakt

Partner Computer Marketing

Eric Anderson

Carlisle Offices Bracken Road 51

D18CV48 Dublin, Sandyford

+1 832-390-2432

marketing@ttpcg.us

http://werbungpcg.blogspot.com/

Pressekontakt

Pressebüro der Tim Taylor Group

John Miller

Madison Avenue 244

10016-2817 New York City

+ 1 213 943 3194

pressoffice@ttpcg.us

http://www.ttpcg.us

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.