Freiheitsgefühl-Gründerin Lea Mayr begeistert International*

Lambacherin auf internationaler Bühne

*Wels-Land, [13.03.2025]* – Lea Mayr aus Wels-Land, die Gründerin der Marke Freiheitsgefühl –

handgefertigtes Reitsportzubehör, nahm kürzlich am renommierten Internationalen Speaker Slam in

Wiesbaden teil und begeisterte das Publikum mit ihrer Leidenschaft und ihrem unternehmerischen

Geist.

Die ehemalige Pädagogin und Hortleiterin präsentierte auf der internationalen Bühne ihre

Vision von Reitsportzubehör als Ausdruck von Persönlichkeit und Individualität.

Mayr, die sich selbst als stolze Pferdemama bezeichnet, nutzte den Speaker Slam, um ihre Marke

einem breiten Publikum vorzustellen. Ihr Fokus lag darauf, zu vermitteln, dass Reitsportzubehör weit

mehr ist als nur ein Gebrauchsgegenstand.

„Zubehör ist nicht nur Mittel zum Zweck, sondern ein

Ausdruck von Persönlichkeit und Individualität,“ so Mayr. Dieser Gedanke spiegelte sich in ihrer

Präsentation wider, in der sie die Handwerkskunst und die Liebe zum Detail hervorhob, die in jedes

einzelne Produkt von Freiheitsgefühl einfließen.

Die Jungunternehmerin, die auch Modellerfahrung bei internationalen Frisörwettbewerben sammeln

konnte, überzeugte mit ihrer authentischen und selbstbewussten Art. Sie teilte ihre persönliche

Geschichte und erklärte, wie sie zur Unternehmerin im Reitsportbereich wurde. Dabei betonte sie,

dass der Mut zur Selbstverwirklichung der Schlüssel zum Erfolg ist. „Freiheit beginnt dort, wo du dich

selbst verwirklichst,“ sagte Mayr.

Der Speaker Slam bot Lea Mayr eine ideale Plattform, um ihre Marke und ihre Botschaft zu

verbreiten. Sie knüpfte wertvolle Kontakte und erhielt positives Feedback von anderen Teilnehmern

und Zuschauern. Mit ihrem Auftritt bewies sie einmal mehr, dass Unternehmertum und Leidenschaft

Hand in Hand gehen können. Die Teilnahme am Internationalen Speaker Slam war ein wichtiger

Schritt für Freiheitsgefühl und unterstreicht Mayrs Engagement für ihre Vision.

*Über Freiheitsgefühl:*

Freiheitsgefühl ist eine Marke für handgefertigtes Reitsportzubehör, gegründet von Lea Mayr aus

Wels-Land. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Produkten, die sich durch Qualität,

Individualität und Liebe zum Detail auszeichnen.

