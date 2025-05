FREQUENTIS und Oro Navigacija gewinnen ATM Award for Innovation to Enable Sustainable Future Skies

Wien (IRW-Press/14.05.2025) –

*

Frequentis liefert Cloud-basiertes UTM-System, das die sichere Integration von Drohnen in Litauens unteren Luftraum unterstützt

*

Der Award würdigt die kollaborative Innovation, die die Koordination zwischen traditioneller Luftfahrt und aufkommenden Drohnendiensten verbessert

Frequentis und Oro Navigacija wurden für die Lieferung und Implementierung eines Uncrewed Traffic Management (UTM) Systems, das die Sicherheit und Effizienz von Litauens unterem Luftraum verbessern soll, mit dem ATM Award for Innovation to Enable Sustainable Future Skies ausgezeichnet.

Oro Navigacija, Litauens zertifizierte Flugsicherungsorganisation, hat die Lösung gemeinsam mit Frequentis umgesetzt, um einen sicheren Drohnenbetrieb zu unterstützen und zugleich die fortlaufende Sicherheit der bemannten Luftfahrt sicherzustellen. Das System ist Teil von Litauens umfassenderem Ansatz zur Bewältigung des zunehmenden Drohnenverkehrs und steht im Einklang mit den europäischen Regulierungsstandards.

Diese Cloud-basierte UTM-Lösung ist über eine Webpage und spezielle mobile Apps für Android und iOS zugänglich und bietet Echtzeitinformationen zu Drohnenflügen, sicheren Datenaustausch, Flugplanübermittlung und Anwendungen für die Startfreigabe. Drohnenbetreiber:innen bekommen automatische Benachrichtigungen, wenn bemannte Flüge in der Nähe sind und beide Verkehrsarten werden im System visualisiert. Die Lösung ist mit der bestehenden Flugsicherungsinfrastruktur integrierbar und ist im Einklang mit den EASA U-Space-Vorgaben.

„Dieses Projekt zeigt den Mehrwert von enger Zusammenarbeit und praktischer Innovation bei der Unterstützung sicherer, integrierter Luftraumoperationen“, sagt Thomas Pilsl, Vice President New Market Solutions bei Frequentis. „Wir freuen uns, dass diese Arbeit auf der Weltbühne anerkannt wird.“

Frequentis und Oro Navigacija haben vom Systemdesign bis zur vollen operativen Inbetriebnahme zusammengearbeitet, einschließlich Planung, gemeinsamer Workshops, Tests und Schulungen für Fluglots:innen und Drohnenbetreiber:innen. Das Ergebnis ist ein voll integriertes System, das maßgeschneidert für die nationalen Anforderungen ist.

„Es handelt sich hier um ein bedeutendes und gemeinschaftliches Projekt, vom Konzept bis zur Umsetzung“, sagt Saulius Batavičius, CEO von Oro Navigacija. „Das System unterstützt sowohl unsere betriebliche Verantwortung als auch unser langfristiges Ziel, neue Luftraumnutzer:innen sicher zu integrieren. Wir sind stolz, dass dies mit einem internationalen Award anerkannt wird und dass wir erfolgreich die Zertifizierung als Litauens Single Common Information Service Provider für UTM erreicht haben.“

Über FREQUENTIS

Frequentis steht „For a safer world“. Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.400 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von EUR 480,3 Mio. und ein EBIT von EUR 32,1 Mio. erwirtschaftet.

