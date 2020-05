Frottier für den Sommer von erwinmueller.de

Bademäntel sowie Liege- und Handtücher im maritimen Flair

Sommer, Sonne Strand – mit den leichten Frottierbademänteln, Liegetüchern und Handtüchern von erwinmueller.de kommt Urlaubsfreude auf. Frische, sonnige Farben und Streifenmuster sorgen für einen maritimen Look. Frottier ist sehr weich und hat eine hohe Saugfähigkeit, es ist somit das perfekte Gewebe für Bad, Sauna und Strand.

Liegetücher für jeden Einsatz

Ideal für Garten- und Strandliege ist das Erwin Müller Walk-Frottier Liegetuch mit Reißverschlusstaschen. Durch eine Lasche lässt es sich über die Lehne der Liege ziehen und kann nicht verrutschen. Die praktischen Reißverschlusstaschen bieten Platz für alle notwendigen Utensilien wie Zeitschriften, Sonnencreme oder Handy, so sind sie immer zur Hand. Das Gewebe aus hochwertiger, dichter Walk-Frottier Qualität ist weich und flauschig sowie unvergleichlich saugfähig.

Die Einsatzmöglichkeiten von Frottierdecken aus reiner Baumwolle sind ausgesprochen vielfältig. Ob in warmen Sommernächten als Schlaf- und Kuscheldecke, als Picknick- oder Freizeitdecke, als komfortables Strandtuch oder Überwurf. Die leichte Frottierqualität trocknet besonders schnell und ist sehr saugfähig.

Fröhliche Streifen mit Strahlkraft in sonnigem Gelb/Rot oder frischem Blau/Grün machen die Erwin Müller Liegetücher zu einem Hingucker. Die Oberfläche ist aus samtigem Velours und lädt zum Kuscheln ein. Mit der Rückseite aus saugstarkem Frottier kann man sich gut abtrocknen. Die leichte Frottierqualität aus 100 % Baumwolle trocknet schnell und ist sehr saugstark. Praktisch ist die Aufhängekordel mittig der Längsseite.

Einen Hauch von Exotik auch zu Hause verbreitet das Redbest Jacquard Walk-Frottier Strandtuch mit einer eingewebten Ananas. Leuchtendes Orange und Rot verbreiten Sommerfeeling pur im Schwimmbad, am Badesee oder beim Wellness-Tag. Das Tuch ist saugstark und angenehm weich. Praktisch sind die beidseitigen Aufhängeschlaufen an den Schmalseiten.

Maritimes Flair im Badezimmer

Eine Wohlfühloase wie im Urlaub wird das heimische Badezimmer mit Badematten im maritimen Look. Die hellblauen Streifen und der dunkelblaue Anker entführen direkt ans Meer. Der weiche, flauschige Flor ist eine Wohltat für die Füße. Die Badematte hat eine rutschhemmende Beschichtung auf der Rückseite und ist auch für Fußbodenheizung geeignet.

Auch der Leichtfrottier-Bademantel von Erwin Müller besticht durch seinen modernen maritimen Stil. Farbige Akzente in der Kapuze, am Tunnelzug der Taille und an den Ärmelabschlüssen sowie die Stickerei am rechten Arm verleiht dem Bademantel das gewisse Etwas. Ob im Schwimmbad, nach dem Saunagang, zu Hause oder beim Sport, der anschmiegsame Mantel ist der ideale Begleiter für den Sommer.

Praktisch für Strand, See und Sport

Der Erwin Müller Leichtfrottier Unisex-Poncho ist die ideale Umziehhilfe an Strand und See, ist praktisch und platzsparend. Der bequeme Poncho ist schnell übergezogen und dient auch als Liegetuch. Er lässt sich platzsparend in der Kapuze verstauen und als Beutel mittragen. Hübsche Farbkontraste setzen die gestreiften Einsätze an der Kapuze, den Bindebändchen und den Kängurutaschen.

Das Erwin Müller Walk-Frottier Sporthandtuch ist der ideale Begleiter beim Joggen, Radfahren und Workout. Dank des langen schmalen Schnitts liegt das Tuch angenehm um den Nacken und Schweißperlen können so einfach abgewischt werden. Die strapazierfähige Baumwollqualität hat einen angenehm weichen Griff, ist besonders saugfähig, atmungsaktiv und hautfreundlich.

