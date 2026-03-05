Frühjahrsaktion: Skybad reduziert Hansa-Spültischarmaturen

Im März erhalten Kundinnen und Kunden 10 % Rabatt auf hochwertige Hansa-Spültischarmaturen – für mehr Komfort und Design in der Küche.

Der Sanitär-Onlineshop Skybad startet eine attraktive Frühjahrsaktion für alle, die ihre Küche modernisieren oder funktional aufwerten möchten. Im Aktionszeitraum erhalten Kundinnen und Kunden 10 % Rabatt auf alle Hansa-Spültischarmaturen im Sortiment. Der Preisnachlass wird direkt im Warenkorb im Skybad-Onlineshop berücksichtigt und ermöglicht es Käuferinnen und Käufern, hochwertige Markenqualität zu einem besonders attraktiven Preis zu erwerben.

Küchenarmaturen gehören zu den am häufigsten genutzten Elementen im Haushalt. Entsprechend wichtig sind Qualität, Langlebigkeit und eine komfortable Bedienung. Armaturen der Marke Hansa stehen seit vielen Jahren für zuverlässige Technik, hochwertige Materialien und ein modernes, zeitloses Design. Mit unterschiedlichen Ausstattungsvarianten – etwa schwenkbaren Ausläufen, praktischen Einhebelmischern oder Modellen mit Ausziehbrause – bieten Hansa-Spültischarmaturen flexible Lösungen für verschiedene Küchenkonzepte und individuelle Anforderungen im Alltag.

Mit der aktuellen Rabattaktion möchte Skybad Kundinnen und Kunden einen zusätzlichen Anreiz geben, ihre Küche aufzuwerten oder im Rahmen einer Renovierung gezielt auf Markenqualität zu setzen. Gerade im Küchenbereich spielen neben der Funktionalität auch Design und Ergonomie eine immer größere Rolle. Moderne Spültischarmaturen verbinden heute komfortable Bedienung mit klaren Formen und hochwertigen Oberflächen, die sich harmonisch in unterschiedliche Küchendesigns integrieren lassen.

Die Hansa-Spültischarmaturen-Aktion bei Skybad läuft zeitlich begrenzt bis 31. März 2026. Interessierte können sich online über die verfügbaren Modelle informieren und den Preisvorteil direkt im Shop nutzen.

Weitere Informationen zur Aktion:

Hansa Küchenarmaturen Aktion bei skybad.de

Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung – alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

Kontakt

Skybad GmbH

Jens Offergeld

Schillerstraße 90

52477 Alsdorf

–



http://www.skybad.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.