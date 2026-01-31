Frühling im Wellnesshotel Vitalquelle in Schruns / Vorarlberg

Ein paar Tage für Körper und Seele
Wenn die Sonne wieder Kraft gewinnt und die Bergwiesen im Montafon erwachen, beginnt im Hotel Vitalquelle eine besonders wohltuende Zeit. Das familiär geführte Hotel verbindet alpine Natur mit herzlicher Gastlichkeit und entspannender Wellness. Spaziergänge und erste Wanderungen starten direkt vor der Tür, während der Wellnessbereich mit Wärme und Ruhe zum Abschalten einlädt. Regionale Küche, persönliche Atmosphäre und die Nähe zur Natur schaffen ideale Bedingungen für eine bewusste Frühlingsauszeit. Ein Aufenthalt in der Vitalquelle bedeutet, neue Energie zu tanken – sanft, ehrlich und im eigenen Rhythmus.
Wenn das Montafon wieder aufblüht
Der Frühling bringt Licht, Weite und neue Leichtigkeit in die Berge.
Sanfter Start in die Wandersaison
Ruhige Wege, klare Luft und Natur ganz ohne Trubel.
Frische Tage, warme Wohlfühlmomente
Draußen aktiv, drinnen entspannen – im perfekten Gleichgewicht.
Frühling für Körper & Seele
Zeit, um neue Kraft zu sammeln und bewusst langsamer zu werden.
Ein Ort, der den Frühling leise feiert
In der Vitalquelle steht nicht das Programm im Mittelpunkt – sondern das Wohlgefühl.
Unsere Urlaubsangebote zum Verlieben
Geniessertage 4=3
11.01. – 27.03.2026
4 Nächte ab EUR 597 pro Person
Wir schenken Ihnen einen Urlaubstag voller Entspannung! Anreise Sonntag oder Montag.
Inklusivleistungen:
4 Nächte inkl. Vital-Verwöhnpension
1 Flasche Sekt im Zimmer
1 Rückenmassage 25 Min. (pro Vollzahler)
Reichhaltiges Frühstücksbuffet
Vitalbuffet
6-Gang-Abendmenü
Freie Nutzung des gesamten Spa-Bereichs
Mögliche Anreisetage: Sonntag oder Montag
31.01. – 05.04.2026
7 ÜN ab EUR 1155 pro Person
Skifahren oder Wellness? Warum sollten Sie sich schon vor Ihrer Anreise festlegen?
Inklusivleistungen:
7 Nächte inkl. Vital-Verwöhnpension
1 Flasche Wein bei Anreise im Zimmer
1 Gesichtsbehandlung 50 Min.
oder 1 Aromaölmassage 50 Min. (pro Vollzahler)
Reichhaltiges Frühstücksbuffet
Vitalbuffet
6-Gang-Abendmenü
Freie Nutzung des gesamten Spa-Bereichs
Oster Auszeit
03.04. – 06.04.2026
3 ÜN ab EUR 519 pro Person
Ostern in der Vitalquelle – Genuss, Erholung & Frühlingsfrische in den Alpen.
Inklusivleistungen:
3 Übernachtungen im Zimmer Ihrer Wahl
Liebevoll arrangierte Osterüberraschung der Eltern (Juniorsuite oder Suite Premium)
Reichhaltiges Frühstücksbuffet
Vitalbuffet
6-Gang-Abendmenü
Freie Nutzung des gesamten Spa-Bereichs
Osterglück für Familien
29.03. – 06.04.2026
7 ÜN ab EUR 1155 pro Person
Ostern in der Vitalquelle – Bewegung, Erholung und Genuss für Groß und Klein.
Inklusivleistungen:
7 Übernachtungen im Zimmer Ihrer Wahl
Vitalquelle Aktivprogramm
Familienbonus: Bis zu zwei Kinder im Alter von bis zu 13 Jahren übernachten kostenfrei auf der Ausziehcouch im Zimmer der Eltern (Juniorsuite oder Suite Premium)
Reichhaltiges Frühstücksbuffet
Vitalbuffet
6-Gang-Abendmenü
Freie Nutzung des gesamten Spa-Bereichs
Willkommen in unserem Wohlfühlresort im Herzen des Montafons! Mit natürlicher Herzlichkeit und Aufmerksamkeit möchten wir Ihren Aufenthalt unvergesslich schön gestalten. Die familiäre Führung unseres Hauses bürgt für höchste Qualität und liebevolle Betreuung. Erleben Sie unvergessliche Urlaubsfreuden in unserem Resort
Schruns, nur 12 Kilometer von der Autobahn-Abfahrt entfernt, bildet den idealen Ausgangspunkt für vielfältige Aktivitäten. Erleben Sie die Alpen hautnah – die atemberaubende Kulisse rund um das Hotel Vitalquelle bietet unzählige Möglichkeiten.
Unsere erstklassige und mehrfach ausgezeichnete Küche wird Sie täglich verwöhnen. Genießen Sie ein Haus der Spitzenklasse und lassen Sie sich von kulinarischen Träumen begleiten.
Ihre Familie Netzer
& das gesamte Team der Vitalquelle
Firmenkontakt
Vitalquelle Montafon
Marion Netzer
Außerlitzstr 80
6780 Schruns
+43 5556 77049
http://w.vitalquelle.at
