Frust im Job? … kommt auch beim agilen Arbeiten vor – und wird als Energie für Veränderung genutzt

Wie Sie Frust als Motor für Change Management nutzen können

Frust im Job ist ein Thema, über das viele nicht gerne sprechen – schon gar nicht in Unternehmen, die sich als modern oder agil verstehen. Dabei entsteht Frust oft gerade dort, wo Menschen sich engagieren, Verantwortung übernehmen – aber keine Wirkung sehen.

Agile Haltung: Frust ernst nehmen – Spielräume für Selbstwirksamkeit schaffen

Dr. Julia Staffa, Coach und Organisationsentwicklerin aus Hamburg, blickt mit agiler Haltung auf das Thema Frust im Job:

„Frust entsteht oft, wenn Energie nicht in Wirkung übergeht. Agile Haltung bedeutet für mich, diesen Frust nicht zu ignorieren oder zu verdrängen, sondern die gefrusteten Menschen ernst zu nehmen – und gleichzeitig nach kleinen Spielräumen zu suchen, in denen Selbstwirksamkeit wieder erlebbar wird.“

Frust wird so nicht als Störfaktor betrachtet, sondern als Indikator für Veränderungsbedarf. In der Praxis zeigt sich: Wer Frust zulassen darf und gleichzeitig mit professioneller Begleitung neue Perspektiven entwickeln kann, kommt wieder in Bewegung.

Retrospektiven: Frust sichtbar machen und produktiv nutzen

Wer dann noch gezielt agile Methoden wie Retrospektiven einsetzt, um strukturiert konkrete Maßnahmen zu erarbeiten, die niedrigschwellig umgesetzt werden können, steigt ein in die lernende Organisation und kontinuierliche Verbesserung.

Sommer Spezial: Individuelles Coaching – mit oder ohne Pferd

agiLOGO bietet ein individuelles Coaching-Paket an – mit oder ohne Pferd.

Es richtet sich an Führungskräfte, Unternehmer:innen und alle, die sich neu ausrichten, Klarheit gewinnen oder konkrete Entscheidungen vorbereiten möchten.

Weitere Informationen unter:

Individuelles Coaching – als Sommerspezial bis zum 31.07.2025

Jetzt Sommer Spezial sichern – Veränderung beginnt mit dem ersten Schritt

Interessierte erhalten das Sommer Spezial bis zum 31.07.2025 zu besonderen Konditionen – einfach über www.agilogo.de ein unverbindliches Erstgespräch mit Hinweis auf das „Sommer Spezial“ buchen.

agiLOGO berät kleine und mittelständische Unternehmen in Hamburg und Norddeutschland, die sich souverän in der heutigen VUKA-Welt bewegen möchten. Dafür unterstützen wir unsere Kunden darin, ihren Mitarbeitern den passenden Freiraum zu geben, um unternehmerische Prozesse so zu gestalten und zu leben, dass sie Kundenbedürfnisse vorausschauend erkennen und optimal bedienen können. Mit einer klaren Haltung und eindeutiger Zielsetzung gelingt es, der Schnelllebigkeit, Ungewissheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit unserer Wirklichkeit wirtschaftlich erfolgreich und nachhaltig zu begegnen.

Schwerpunkte sind Strategieentwicklung, Change Management, Prozessoptimierung, Personalentwicklung und Teambuilding sowie Coaching.

Kontakt

agiLOGO GmbH

Dr. Julia Staffa

Hinschstr. 18b

22525 Hamburg

+49 176 96043321



http://www.agilogo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.