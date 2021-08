Führende Unternehmen der Medizintechnik setzen auf Parasoft

Smiths Medical und Inovytec optimieren Software für lebensrettende Medizingeräte mit Parasoft Lösung

Führende Unternehmen der Medizinbranche setzen bei der Entwicklung von embedded Software auf die Testlösung Parasoft C/C++test, wenn es um die Optimierung ihrer Software für lebensrettende Medizingeräte geht. Indem sie die einheitliche, voll integrierte Testlösung und damit einhergehende Testautomatisierungs-Praktiken in ihren Entwicklungsworkflow implementierten, konnten Smiths Medical und Inovytec sichere und zuverlässige Produkte bereitstellen.

Die Entwicklung von embedded Software stellt viele Herausforderungen an die Medizintechnikbranche, um Konformität zu erzielen und qualitativ hochwertige Produkte zu liefern. Infolgedessen müssen in diesem Markt tätige Unternehmen ihren Entwicklungs-Workflow ständig weiterentwickeln. Durch die Automatisierung der Testpraktiken, die funktionale Sicherheitsnormen wie IEC 62304 fordern, können sie Kosten und Aufwand für das Erzielen der Konformität reduzieren. Die Lösung Parasoft C/C++test automatisiert die Testprozesse, um konforme embedded Software bereitzustellen. Sie nutzt KI und maschinelles Lernen und bietet einen einzigartigen Ansatz zur Übernahme der statischen Analyse.

Smiths Medical, ein führender Hersteller von medizinischen Spezialgeräten, bietet innovative und lebensrettende Lösungen für die weltweiten Gesundheitsmärkte an. Das Unternehmen ist auf Infusionstherapie, vaskulären Zugang und Vitalpflege spezialisiert. Bei Smiths Medical war die Produktlernkurve eine der bislang größten Herausforderungen. “Tools, die wir in der Vergangenheit verwendet hatten, waren zu kompliziert, um den Anforderungen des Teams gerecht zu werden”, erklärt Bill Schiller, Senior Principal Software Architect bei Smiths Medical. “Parasoft C/C++test lässt sich nahtlos in unsere CI-Pipeline integrieren und zeichnet sich durch eine niedrigere Lernkurve aus, was die Einführungskosten reduziert. Zudem suchten wir einen Partner mit Marktpräsenz, die Parasoft vorweisen kann.”

Die Testautomatisierung ist eine wichtige Grundlage für den Testansatz von Smiths Medical. Schiller und sein Team wollten eine Lösung, die ihren gesamten Testaufwand mit einem neuen Ansatz und der Denkweise der testgetriebenen Entwicklung (TDD) unterstützt. Mithilfe von Parasoft C/C++test konnten sie den Arbeitsaufwand um 25% senken, die Codeabdeckung auf über 70% erhöhen und die Codekomplexität auf unter 15 basierend auf McCabe’s zyklomatischen Komplexitätsmessungen verringern.

Das Medizintechnikunternehmen Inovytec entwickelt innovative Lösungen für Atemwegs- und Herzinsuffizienz. Während der COVID-19 Krise war Inovytec ein wichtiger Lieferant von Beatmungsgeräten auf der ganzen Welt. Mithilfe der kundenspezifisch angepassten Lösung Parasoft C/C++test konnte Inovytec die FDA 510k-Zertifizierungsregeln und -Richtlinien zu 100% erfüllen. “Wir haben nicht nur Verbesserungen bei der Codequalität festgestellt, sondern C/C++test hat uns bei unseren Verifizierungsaktivitäten für die statische Analyse und dem Ziel, die FDA 510(k)-Zertifizierung zu erreichen, sehr geholfen”, so Roi Birenshtok, Lösungsarchitekt und Teamleiter für Embedded Software bei Inovytec.

Parasoft, seit 1987 führend bei Automated Software Testing, liefert innovative Tools, die zeitaufwändige Tests automatisieren und dem Management die intelligente Analytik für die Konzentration auf das Wesentliche zur Verfügung stellen. Die Technologien von Parasoft verringern den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Ablieferung sicherer, zuverlässiger und konformer Software durch die Integration von statischer Analyse und Laufzeit-Analyse, Modul-, Funktions-, API-Tests und UI-Tests mit Selenium sowie Service-Virtualisierung. Parasoft unterstützt Software-Unternehmen bei der Entwicklung und dem Deployment von Applikationen auf dem Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt. Mit seinen Testwerkzeugen für Entwickler, seinen Report- und Analyse-Werkzeugen für Manager und seinen Dashboard-Lösungen für Führungskräfte gibt Parasoft Organisationen die Möglichkeit, die strategisch wichtigsten Entwicklungs-Initiativen von heute (Agile, Continuous Testing, DevOps und Security) erfolgreich umzusetzen.

