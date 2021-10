Fünf weitere Corona Testzentren in Berlin durch Coronapoint

Koln, 15.10.2021

Coronapoint betreibt bundesweit zahlreiche Corona Testzentren und hat nun in Berlin fünf bereits bestehende Teststationen übernommen, um weiterhin die notwendigen Corona Testmöglichkeiten bereit zu stellen. Unter anderem das Testzentrum in den Gropius Passagen ( www.coronapoint.de/berlin-gropius-passagen) und das Testzentrum in den Spandau Arcaden ( www.coronapoint.de/berlin-spandau-arcaden).

Das Angebot an allen Standorten in Berlin umfasst die kostenlosen und kostenpflichtigen Corona Antigen-Schnelltests. Nach den neuen Beschlüssen stehen Kindern unter 18 Jahren, Schwangeren, impfunfähigen Personen sowie weiteren in der Testverordnung genannten Personen weiterhin kostenfreie Schnelltests, auch mehrfach die Woche zu. Ein Nachweis über die Berechtigung ist für einen kostenlosen Test zwingend erforderlich. Für alle anderen Personen bietet Coronapoint Berlin die kostenpflichtigen Antigen-Schnelltests an. Das Ergebnis des Schnelltests wird bequem per E-Mail, QR-Code oder auf Wunsch in der Corona-Warn-App bereitgestellt. Es ist in allen Coronapoint COVID-19 Testcentern in Berlin möglich, bereits vorab einen Termin über die Website zu buchen oder spontan einen Abstrich durchführen zu lassen.

Das Testangebot in den Berliner Testzentren wird in Kürze durch PCR-Testungen erweitert. Besonders attraktiv für Urlauber sowie Personen, die auf ein schnelles Ergebnis angewiesen sind, sind dabei die Coronapoint Express-PCR Tests. Das Ergebnis wird bei Einhaltung der online angegebenen Abstrichzeiten am selben Tag bis 23 Uhr zur Verfügung gestellt (Stand: 15.10.2021).

Die fünf Coronapoint Corona Schnelltestzentren Berlin befinden sich an folgenden Standorten:

Das Coronapoint Testzentrum Berlin – Gropius Passagen befindet sich in der Johannisthaler Chaussee 295-327 in 12351 Berlin.

Die Coronapoint Teststation Berlin – Spandau Arcaden befindet sich in der Klosterstraße 3 in 13581.

Das Coronapoint Schnelltestzentrum Berlin – WILMA Shoppen befindet sich auf der Wilmersdorfer Straße 46 in 10627 Berlin.

Das Coronapoint Schnelltestzentrum Berlin – Neukölln Arcaden befindet sich in der Karl-Marx-Straße 66 in 12043 Berlin.

Das Coronapoint Schnelltestzentrum Berlin – Schönhauser Allee Arcaden befindet sich in der Schönhauser Allee 80 in 10439 Berlin.

Die PAS Solutions GmbH mit Sitz am Kölner Rheinauhafen wurde 2018 gegründet und fokussiert sich mit verschiedenen Projekten auf den Bereich E-Commerce und Marketing. Neben dem medizinischen Online Shop PASMed vertreibt das Unternehmen zudem individualisierbare Stoffmasken für Unternehmen und Endkunden unter der Marke DSGNMASK. Das Online Angebot der PAS Solutions GmbH wird mit dem kostenlosen Suchportal www.corona-station.com abgerundet. Zu Coronapoint – dem ersten Offline Projekt des Kölner Unternehmens – gehören über 30 Testzentren in Deutschland womit sich das Unternehmen als führender Anbieter von Corona Tests in Deutschland etabliert hat.

