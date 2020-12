Für mehr Gewissheit vor Weihnachten: DasLab eröffnet weiteres COVID-19-Testzentrum

Berlin, 17.12.2020: Mit der Eröffnung des Testzentrums “CTC Hannover Zoo” am 13. Dezember hat DasLab, ein führender Anbeiter von COVID-19 Präventivtests, noch vor Weihnachten eine weitere Teststation in Deutschland für PCR- und Antigen-Schnelltests in Betrieb genommen. An mittlerweile neun Standorten in sieben Städten können sich Menschen noch vor Weihnachten, an den Feiertagen und in den Ferien auf das Corona-Virus testen lassen. Die Testwilligen profitieren dabei von einer unkomplizierten und digitalen Abwicklung: Von der Registrierung über die Terminierung und Bezahlung bis zum Testergebnis sind alle Schritte voll digitalisiert. Das verringert den Aufwand vor Ort für die zu Testenden sowie für die Gesundheitsdienstleister wie Labore um ein Vielfaches.

Das COVID Test Center (CTC) Hannover Zoo wurde innerhalb von fünf Tagen, wie auch die weiteren Standorte in Köln (drei Zentren), Düsseldorf, München, Stuttgart, Frankfurt und Hamburg, in einem agilen Prozess vom Konzept bis zur Umsetzung etabliert. Und die Testzentren werden sehr gut angenommen: Seit dem 04. Dezember können Termine online gebucht werden, und schon jetzt – nur 2 Wochen nach der Live-Schaltung – verzeichnet DasLab durchschnittlich 1000 Buchungen pro Tag. Die Kosten belaufen sich auf 39,00 Euro für Antigen-Schnelltests (Ergebnis innerhalb von 30 Minuten) und 84,50 Euro für einen PCR-Test (Ergebnis innerhalb von 24 Stunden).

Digitale Unterstützung in Krisenzeiten

Der Vorteil der DasLab-Testzentren liegt in der Digitalisierung der Prozesse, die eine beschleunigte und unkomplizierte Testabwicklung ermöglichen. Kunden buchen online ihren Testtermin und nehmen diesen vor Ort wahr. Sobald das Ergebnis verfügbar ist, wird es sicher innerhalb der Web-App-Version von DasLab übertragen und kann dort abgerufen werden. Die Durchführung der Labortests übernimmt eines der Partner-Labore von DasLab. Positive Testergebnisse werden automatisch an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt.

“Wir können die digitale Plattform nutzen, um nicht nur Kunden direkt mit Laboren und anderen Gesundheitsdienstleistern zu verknüpfen, sondern auch, um schnell effiziente Testzentren an den Start zu bringen und so viele Tests wie möglich durchzuführen. Gerade in der aktuellen Situation ist es wichtig, mehr Testkapazitäten zur Verfügung zu stellen und verfügbare Labore effizient einzusetzen”, beschreibt Dr. Daniel Fallscheer, Chief Commercial Officer von DasLab, das erweiterte Angebot und das Partnernetzwerk von Gesundheitsakteuren, zu denen auch Labore gehören. “Wenn es uns gelingt für mehr Gewissheit in diesen turbulenten Zeiten – gerade jetzt vor Weihnachten – zu sorgen, haben wir unseren Auftrag erfüllt”, so Fallscheer weiter.

Am neuen Teststandort Hannover, der im Foyer (Eingangsgebäude) des “Panorama am Zoo” des Erlebnis-Zoo Hannover eingerichtet wurde, wird außerdem eine besondere Aktion für den Zoo umgesetzt: Die aktuelle Schließung trifft den Erlebnis-Zoo Hannover wirtschaftlich hart, der Großteil der Einnahmen ist weggebrochen. “Wir möchten den Zoo unterstützen: Das Team des CTC Hannover unterstützt den Zoo mit 1 Euro pro durchgeführtem Test”, beschreibt Dr. Daniel Fallscheer das zusätzliche Engagement, über das sich auch der Zoo freut.

Bedarfsgerechte Lösungen für die Reise- und andere Branchen

DasLab bietet den gesamten Testprozess von der Entwicklung einer maßgeschneiderten Teststrategie, über die Konzeptionierung bis hin zur digital unterstützten Durchführung der Testung mit geschultem medizinischen Fachpersonal. Neben Testungen für Privatpersonen, stellt DasLab Testregime für sichere und einfache Lösungen etwa bei Massentests für Angestellte und Mitarbeiter in Unternehmen, etwa aus kritischen Branchen wie der Lebensmittelindustrie, Kommunen, Alten- und Pflegeheime oder der Unterhaltungsbranche bereit. Auch die Reisebranche benötigt beschleunigte Verfahren, damit Reisende die in vielen Regionen notwendigen Einreisebeschränkungen (negativer PCR- oder Antigen-Test sowie teilweise Einreisezertifikate) einhalten können. DasLab ist hierfür offizieller Partner des Reiseveranstalters TUI. TUI bietet in Zusammenarbeit mit DasLab PCR-Tests für TUI-Reisende, z.B. auf die Kanaren, in den Testzentren an.

Weitere Teststandorte geplant

DasLab arbeitet kontinuierlich an der Eröffnung weiterer Teststandorte. Mehr Informationen und Updates zu neuen Testzentren sowie zu den Öffnungszeiten der bestehenden Anlaufstellen finden Sie auf der Website.

Über DasLab

DasLab ist die digitale Plattform für einfache und effiziente Labortests. DasLab verfügt über ein umfangreiches Netzwerk entlang der Healthcare-Wertschöpfungskette und hat Zugriff auf Laborkapazitäten, Führungskräfte aus der Gesundheitsbranche, medizinische und diagnostische Spezialisten sowie Entrepreneure und Investoren mit Expertise im Gesundheitsmanagement. Mit Büros in Berlin, München und London nutzt DasLab-Team die Digitalisierung zur besseren Verknüpfung von medizinischen Dienstleistern und Kunden und stellt schlüsselfertige digitale und logistische Lösungen zur Verfügung. Während der erst kurzen Zeit auf dem Markt, hat DasLab die Planung, Ausführung und Digitalisierung von COVID-19-Tests für Regierungen und führende private Unternehmen in Europa deutlich vereinfacht.

Firmenkontakt

DasLab GmbH

Dr. Daniel Fallscheer

Kurfürstendamm 194

10707 Berlin

+49 163 4990462

daniel.fallscheer@daslab.de

https://daslab.app

Pressekontakt

fischerAppelt, relations GmbH

Felizia Rein

Otl-Aicher-Straße 64

80807 München

+49-89-747466-40

felizia.rein@fischerappelt.de

http://www.fischerappelt.de

Bildquelle: © Steffen Harms, Geschäftsführer DNW