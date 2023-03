Für Smartphone und Fotokamera – Neu: Über 18.000 kreative Fotoideen für die Fototasche

Schluss mit Langeweile für Hobby- und Handy-Fotograf:innen

Dank Smartphones und Social Media ist Fotografieren heute Alltag, nur selten ist das Foto-Ergebnis jedoch so professionell wie erwartet. Mit dem handlichen Fotokarten-Set „Foto-Ideen“ sind über 18.000 kreative Foto-Inspirationen jetzt jederzeit und leicht nachschlagbar griffbereit. Große und kleine Smartphone- und Hobbyfotograf:innen verfügen damit über eine schier zahllose Fülle an frischen Fotoideen für fast jede Fotosituation. Darüber hinaus enthält das Fotokarten-Set knifflige Motiv-Herausforderungen, zahlreiche Tipps zur Bildgestaltung und viele überraschende Fotohacks. Herausgeber der bereits vier Fotografie-Spickzettel umfassenden Fotokarten-Serie ist das Fotostudio diefotomanufaktur aus Winsen.

Spielerisch clevere Fotoideen für unterwegs

Für außergewöhnliche Fotos braucht es gute Ideen und vor allem einfach verständliche Anleitungen. Oft fehlt es Fotobegeisterten jedoch an einer überzeugenden Idee und Routine bei der professionellen Inszenierung. Mit dem Fotokarten-Set „Foto-Ideen“ haben Hobbyfotograf:innen jetzt die notwendigen Profi-Spickzettel im handlichen Visitenkartenformat jederzeit zur Hand bzw. in der Kameratasche. Das „Foto-Ideen“ Set stellt dafür insgesamt 18.432 unterschiedliche Fotoideen sowie mehr als 150 Vorschläge für Fotoprojekte bereit – z.B. für das Fotografieren zu bestimmten Tages- und Jahreszeiten oder bei schlechtem Wetter. Die praktische Fotoideen-Bibliothek ergänzt zugleich die von diefotomanufaktur bereits veröffentlichten Fotokarten-Serien „Grundlagen der Fotografie“, „Fotorezepte Kameraeinstellungen“ und „Porträtfotografie“.

Zahlreiche Inspirationen und Foto-Herausforderungen für alle Fotofreunde

Das Fotokarten-Set „Foto-Ideen“ richten sich an Hobbyfotograf:innen ab zehn Jahren. Formulierungen und Erklärungen sind deshalb besonders präzise, einfach und kompakt erstellt. Ergänzende Beispielfotos dienen zur optischen Veranschaulichung. Die Fotokarten bieten damit zugleich fotografische Herausforderungen und die Motivation, sich mit kompaktem Wissen leicht weiterzubilden. Insgesamt stehen 35 Fotokarten mit 70 Seiten unterteilt in vier Kapiteln zur Verfügung.

Aufgrund der Vielseitigkeit regt das „Foto-Ideen“ Set ungezwungen zum Spaß am Experimentieren an und sorgt dabei immer wieder für neue Aha-Erlebnisse. Zum Ansporn enthalten sind dafür insgesamt 24 Fotoaufgaben zu allgemeinen Themen sowie 32 Aufgaben zur Bildgestaltung. 24 Fotohacks runden das Angebot ab. Durch die Kombination von zwei Aufgaben mit einem Fotohack lässt sich eine Vielzahl an spannenden Fotoideen zudem zusätzlich generieren.

Robuste Spickzettel für Fotografen auf Exkursion

Die Größe der „Foto-Ideen“ Karten umfasst nur 55 x 95 Millimeter, die damit äußerst handlich und platzsparend sind. Ein praktischer Karabiner zur Befestigung der Spickzettel an Fototaschen ist im Set gratis enthalten. Die Anweisungen eignen sich für nahezu jede Kameraart, sind nicht an ein bestimmtes Modell gebunden und damit weitgehend universell anwendbar. Zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit verfügen die klimaneutral gedruckten Karten zudem über eine Folienkaschierung. Damit steht spannenden Foto-Exkursionen nichts mehr im Wege.

Das 35 Fotokarten umfassende „Foto-Ideen“ Set ist zum Einführungspreis von 19,99 EUR inkl. Versand ab sofort über den eigenen Onlineshop, Etsy und Amazon verfügbar.

– Zum Onlineshop: https://www.diefotomanufaktur.de/produkt/fotokarten-fotoideen-fotoaufgaben-bildgestaltung-fotohacks-inspiration-fuer-kreative-fotografie-aufgaben

– Zu Amazon: https://amzn.eu/d/7KaGPeX

Weitere Informationen zu diefotomanufaktur unter: https://www.diefotomanufaktur.de

Das Fotostudio diefotomanufaktur in Winsen (Luhe) ist Herausgeber zahlreiche Profi-Foto-Spickzettel, Lehrmaterialien und Vorlagen für Hobby- & Berufsfotograf:innen im deutschsprachigen Raum. Neben den beliebten Fotokarten-Spickzetteln sind ebenfalls Kurzanleitungen zur Bildbearbeitung mit Photoshop und Lightroom, Fotografieren Lernen bis hin zu digitalen Vorlagen für professionelle Fotograf:innen über den eigenen Onlineshop erhältlich.

