FUJI zeigt auf „Southern Manufacturing & Electronics“ in UK: Bestückungslösungen für die Fabrik der Zukunft

Maschinen und begleitende Services von FUJI ermöglichen die Elektronikproduktion unter Wettbewerbsbedingungen in UK und Irland

Kelsterbach, 23. Januar 2023 – Die Bestückung fordert ständig neue Lösungen, um die Präzision, Qualität und Flexibilität in der Produktion zu erhöhen. Automatisierung nimmt hier weiter Fahrt auf. Die FUJI EUROPE CORPORATION ( www.fuji-euro.de) bietet Bestückungslösungen, die diese Anforderungen erfüllen. Beispielsweise ermöglicht die AIMEX IIIc durch automatisierte Prozesse eine höhere Produktivität und flexible High-Mix-Produktion. So lohnt sich für Unternehmen eine eigene Leiterplattenproduktion. Daraus resultierende Wettbewerbsvorteile und weitere Lösungen zeigt FUJI am Stand K130 auf der „Southern Manufacturing & Electronics“ vom 7. bis 9. Februar 2023 in Farnborough (England).

„Viele Kunden hatten ihre Produktionen aufgrund von niedrigeren Arbeitskosten und Infrastruktur ins Ausland verlagert. Seit einigen Monaten spüren wir eine Kehrtwende. Unter anderem auf Grund der andauernden Lieferengpässe und der daraus resultierenden Materialknappheit verlagern immer mehr FUJI-Kunden ihre Schwerpunkte hin zur eigenen Leiterplattenproduktion – ganz besonders in UK und Irland. Dies gilt vor allem für medizinische Produkte, die einen großen Wachstumsbereich in der welt-weiten Elektronikbranche darstellen“, erklärt Martin Rennie, Branch Manager UK & Ireland der FUJI EUROPE CORPORATION GmbH.

Daher verstärkt FUJI seine Aktivitäten in diesen Ländern und unterstützt Fertigungsunternehmen z. B. beim Aufbau von eigenen Produktionslinien. Durch die Bereitstellung der Maschinen und begleitende Services ist für viele produzierende Unternehmen eine Beschaffung bei externen EMS-Dienstleistern nicht mehr erforderlich.

Auf der „Southern Manufacturing & Electronics“ stellt FUJI seine neusten Hardware-Angebote und Software-Funktionen vor. Die jährliche Industriemesse ist für die britische Fertigungsindustrie und ihre Lieferketten das führende Branchenevent. Die Veranstaltung bietet daher die ideale Plattform für FUJI, um seine Lösungen dem Publikum aus UK, Irland und anderen Ländern näherzubringen. Die AIMEX-Familie ist eine der Serien, die das Unternehmen auf seinem Messestand präsentiert.

Automatisierung in der Bestückung wird immer wichtiger

„Bestückungsprozesse, zum Beispiel für elektronische Leiterplatten, unterliegen heute fortwährend wachsenden Anforderungen hinsichtlich High-Mix-Produktion oder auch Variable-Mix und variable Volumen-Produktion. Dies erfordert Lösungen, die maximale Flexibilität ermöglichen. Unser SMD-Bestückungsautomat AIMEX III/IIIc ist entsprechend vielseitig ausgelegt und unterstützt die schnelle Bestückung von Chip-Teilen sowie die Produktion von High-Mix-Teilen“, erklärt Artur Tobolski, Regional Account Manager UK & Ireland der FUJI EUROPE CORPORATION GmbH.

Die Maschinen-Plattform AIMEX III/IIIc ermöglicht jede Art der Produktion und Änderungen des Teiletyps. Sehr kleine bis zu sehr großen Teilen können einer Maschine bearbeitet werden. Damit ist ein einfaches Hochfahren neuer Produktionen oder das schnelle Reagieren auf auftretende Fehler möglich. Mehrere Prüfarten verhindern das Auftreten von Fehlern und sichern hohe Qualität. Der Zeit- und Arbeitsaufwand wird durch Vorteile, wie die Reduzierung der Anzahl der Umstellungen, drastisch reduziert. Die Bedienung ist denkbar einfach.

„Das Bestückungssystem AIMEX III/IIIc erfüllt durch vollautomatisches Umrüsten, die Offline-Wartung sowie die Automatisierung des Materialmanagements vor allem auch die Anforderungen der modernen Fabrik. Diese lebt von automatisierten Prozessen, um die heute unabdingbare hohe Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen zu können“, sagt Artur Tobolski.

Die FUJI EUROPE CORPORATION GmbH mit Sitz in Kelsterbach ist seit 1991 als direkte Niederlassung des japanischen Konzerns FUJI CORPORATION im europäischen Markt tätig. Gestartet im Jahr 1959 als Werkzeugmaschinenhersteller, verfügt FUJI CORPORATION heute über mehrjährige Erfahrung im Maschinenbau und im Bereich der Elektronik-Bestückungsautomaten sowie in Robotic Solutions.Der Konzern ist ein international führender Maschinen-Lieferant.FUJI EUROPE CORPORATION deckt alle Bereiche einer modernen Produktion im Großraum Europa ab: von hochflexiblen Bestücksystemen im High-Mix bis hin zu kompletten Bestückungslinien im High-Volume. Die innovativen Bestücksysteme aus der NXT- und AIMEX-Serie sind Fundamente der SMT-Anforderungen. Als Europazentrale ist das Unternehmen verantwortlich für die Marktentwicklung in Zentral- und Osteuropa, Afrika, Russland und im Nahen Osten. FUJI EUROPE CORPORATION zählt rund 90 Mitarbeiter und unterstützt namhafte Unternehmen aus der Elektronikbranche in den Bereichen: Sales, Service, Ersatzteillager, Customer Process Support und Logistik/Auftragsabwicklung.

www.fuji-euro.de

Firmenkontakt

FUJI EUROPE CORPORATION GmbH

Sofia Fountoukidou

Fujiallee 4

65451 Kelsterbach

+49 (0) 6107 68 42 182

so.fountoukidou@fuji-euro.de

http://www.fuji-euro.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

0 211 9717977-0

up@punctum-pr.de

http://www.punctum-pr.de

Bildquelle: FUJI