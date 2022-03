Funel.io ist der Game Changer: Diese dezentrale Plattform zur Lead-Generierung wird Unternehmen zu neuen Höchstleistungen verhelfen.

Die dezentralisierte Funel.io-Initiative besteht aus einem Team qualifizierter und erfahrener Personen. Dadurch wurde ein modernisierter, technologisch fortschrittlicher Lead- Generierungsprozess eingeführt.

Garantierte Stabilität und Sicherheit.

Funel.io ist die erste dezentralisierte Plattform zur Lead-Generierung, die auf der Blockchain-Technologie basiert und den Nutzern die volle Kontrolle über ihre Leads gibt. Die Blockchain-Technologie bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene und ein vollständiges Dateneigentum.

Der 4-stufige Prozess zur Erstellung von Funnels hilft Unternehmen, zu wachsen und zu skalieren, indem sie profitable Funnels erstellen. Mit Funel.io ist Wachstum unvermeidlich!

Dezentralisiertes Funel.io

Dezentralisierung ist die Zukunft, und sie bietet mehr Privatsphäre und Datensicherheit. Leads sind wie Treibstoff für das Geschäft, und sie spielen eine entscheidende Rolle in der Vertriebsbranche. Die einzige Möglichkeit, diese Daten zu sichern, ist durch die Blockchain. Die Blockchain-Technologie gewährleistet die Datensicherheit und gibt den Unternehmen die vollständige Kontrolle über die Daten. Die dezentralisierte Funel.io-Initiative hat einen modernisierten, technologisch fortschrittlichen Lead-Generierungsprozess eingeführt. Dieses einzigartige Projekt ist eine Verschmelzung von Fähigkeiten und künstlicher Intelligenz, die den Vertriebsprofis die bestmögliche Lösung bietet.

Warum funel.io?

funel.io verfügt über 13 Jahre Expertise in der Lead-Generierung und hat mit der Einführung von Funel haben sie drei kritische Probleme in dieser Branche gelöst:

:- Datensicherheit:- Durch die Verwendung von Blockchain als Kerndatenbank wurde sichergestellt, so dass alle Leads sicher :- Dateneigentum:- Durch die Implementierung dezentraler Technologie hat das Unternehmen sichergestellt, dass jeder Lead, der in das Vertriebssystem eingeht, sicher verschlüsselt ist und das vollständige Dateneigentum bei den Kunden liegt. Die Daten werden sicher Sie können von niemandem außer dem Kunden, der die volle Kontrolle über seine Leads hat, manipuliert oder heruntergeladen werden. :-Einfach zu bedienender Leads Manager:- Funel ist einfach zu bedienen und konzentriert sich darauf, alles so einfach wie möglich zu So kann jeder, der keine Programmierkenntnisse hat, Funel nutzen und qualifizierte Leads erhalten. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Benutzerfreundlichkeit.

Funel weiß, wie wichtig Leads sind. Sie haben solide Lead- Generierungs-Teams; jeder Einzelne ist qualifiziert und hat jahrelange Erfahrung. Die Nutzer erhalten eine reibungslose Betreuung.Lead- Generierung kann zeitaufwendig und schwierig sein, aber mit Funel.io muss das nicht sein. Sie sind hier, um den Prozess zu beschleunigen.

Funel.io unterstützt B2B-Unternehmen bei der Entwicklung von Verkaufsstrategien, die ihnen helfen, ihre potenzielle Zielgruppe zu erreichen. Die Lead-Generierungs- und Vertriebsteams von Funel.io arbeiten zusammen, um profitable Vertriebskanäle zu schaffen. Das Motto von Funel.io ist es, die Brücke zwischen Unternehmen und potenziellen Kunden zu bilden. Funel.io verkauft die Daten seiner Kunden nicht an Dritte weiter. Diese Politik des Nicht-Weiterverkaufs ist ein entscheidender Faktor des Dienstes, der den frühen Erfolg des Unternehmens begründete. Heute ist Funel.io einer der zuverlässigsten Namen auf dem globalen Markt. Schauen Sie sich hier Schritt für Schritt an, wie Sie die Funel-Anwendung verwenden: Funel Video-Tutorials

Funel.io Exklusive Eigenschaften

Bei Funel.io ist alles fortschrittlich, modern und in ständigem Wandel. Wir orientieren uns an den technologischen Innovationen, die sich minütlich ändern. Traditionell, konventionell und arbeitsintensiv sind die Worte, die man bei Funel.io nicht hört. Das Unternehmen nutzt künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologie, um sich mit seinem Lead-Generierungssystem zu verbinden und sicherzustellen, dass jeder Lead angemessen validiert wird, bevor er in den Sales Funnel des Kunden gelangt. Der dreistufige Verifizierungsprozess umfasst eine Telefon- und E-Mail-Verifizierung, die jeder Lead zur Identifizierung und Qualifizierung durchläuft. Funel.io arbeitet zuverlässig mit individuell anpassbaren Daten und verzichtet auf alte Methoden der Wiederverwendung früherer Daten für verschiedene Kunden.

Darüber hinaus gewährleisten die digitalen Identitätssysteme die vollständige Kontrolle über die Leads!

Bessere Ergebnisse mit Funel

Wenn Unternehmen ein robustes und effizientes Netzwerk von B2B- Verkaufsleads aufbauen möchten, müssen sie über das Fachwissen verfügen, um die besten Methoden anzuwenden, um ihre Ziele zu erreichen. Funel.io identifiziert eine Zielgruppe für Unternehmen und analysiert dann die Verhaltensmuster der bestehenden Kunden nach dieser Zielgruppe. Dieses Verfahren garantiert, dass Unternehmen ihre Zeit und Ressourcen nur für die Kommunikation mit Personen aufwenden, die einen konkreten Bedarf an dem Produkt oder der Dienstleistung haben. Ihr effektiver Terminvereinbarungsservice war ein enormer Erfolg und hat sich als die erfolgreichste Methode zur Steigerung des Verkaufspotenzials erwiesen. Ihre umfassenden Konzepte für die Terminvereinbarung beinhalten verschiedene Ansätze, um die Aufmerksamkeit von Entscheidungsträgern zu gewinnen.

Websysteme, Social-Media-Plattformen, E-Mail und das Telefon werden alle zur Terminvereinbarung genutzt. Funel.io ist jedem anderen Lead Generation Service weit voraus.

Das Team hinter Funel.io besteht aus jungen, motivierten Technikbegeisterten. Ihr Team ist qualifiziert und erfahren in der Erstellung von idealen Sales Funnels nach den Bedürfnissen ihrer Kunden. Das Team berichtet: “Wir sind ein engagiertes Team von Fachleuten, die zusammenarbeiten, um hochwertige Ergebnisse für

unsere Kunden zu erzielen. Wir engagieren uns für unsere Arbeit und haben alle dieselbe Vision. Die Zusammenarbeit verbessert die Art und Weise, wie unser Team arbeitet und Probleme löst. Das Ergebnis ist eine bessere Innovation, eine höhere Erfolgsquote und eine bessere Kommunikation. Wir helfen uns immer gegenseitig, indem wir einander zuhören und zusammenarbeiten. Leads sind die Samen von Unternehmen, und wir sind sehr stolz darauf, Gärtner zu sein. Wir garantieren unseren Kunden ein Erlebnis wie nie zuvor.”

Weitere Einzelheiten und Informationen finden Sie auf ihrer Website. Abonnieren Sie den Newsletter, um auf dem Laufenden zu bleiben und Ihr Ebook zur Leadgenerierung zu erhalten.

Kontakt Details

Webseite URL: https://funel.io | E-Mail: contact@funel.io Standort: London W1W 7LT, Vereinigtes Königreich Kontaktnummer: + 442032866623

Über Funel:- Jetzt können Sie Ihre Verkäufe mit dezentralen Sales Funnels beschleunigen. Leistungsstarke Lead-Generierungs-Tools, die eine Brücke zwischen Ihrem Unternehmen und Ihren Kunden bilden. Sie erhalten vollständigen Zugang zum Erstellen, Verwalten und Verfolgen aller Ihrer Lead-Generierungsaktivitäten auf einer einzigen, leistungsstarken, Blockchain-basierten Plattform.

Steigern Sie Ihre Umsätze:- Nutzen Sie veraltete Lead- Generierungstechniken, die nicht mehr funktionieren? Verabschieden Sie sich von der Nutzung gemeinsamer Datenbanken mit 10 anderen Unternehmen und steigern Sie Ihr Geschäft mit unserem innovativen Lead-Generierungsprozess!

Daten und Eigentum:- Funel bietet eine sichere Plattform für die Verwaltung von Leads und stellt Ihnen das uneingeschränkte Eigentumsrecht an ihren Daten zur Verfügung. Wir verkaufen keine Daten an andere Kunden, und jeder Lead wird in einem sicheren, verschlüsselten Format gespeichert. So wird sichergestellt, dass Sie ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes, personalisiertes Erlebnis erhalten.

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: Unser Service wird Ihr Portemonnaie nicht enttäuschen! Wir stellen Ihnen die Tools zur Verfügung, die Sie benötigen, um perfekte Sales Funnels zu erstellen – und das für weniger als die Kosten eines Vollzeitmitarbeiters.