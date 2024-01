Fußball-EM 2024 Tickets: Info & Reisepakete

30.12.2023: Die Bühne wird noch bereitet, doch die Spannung liegt schon in der Luft: Als Gastgeberland der Fußball-Europameisterschaft der Männer wird Deutschland vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 das größte Fest des europäischen Fußballs feiern. Emotionen, Jubel, unvergessliche Momente – all das erwartet die Fans! Pulsierende Städte und legendäre Stadien werden im Zeichen des Fußballs erstrahlen. Doch gibt es überhaupt noch EM Tickets 2024?

Fußball-EM Tickets 2024

Am 12. Dezember 2023 endete die zweite und letzte Phase der Bewerbung um die Tickets zur Fußball-Europameisterschaft 2024. Auf der offiziellen Website der UEFA heißt es dazu: „2024 könnte es noch weitere Möglichkeiten zum Ticketkauf geben.“ Betreffen wird das in jedem Fall die EM-Playoffs, bei denen im März 2024 die letzten drei freien Plätze der Fußball-Europameisterschaft 2024 vergeben werden. Für die Fans der dadurch qualifizierten Nationalmannschaften wurden Teil-Kontingente zurückgehalten.

EM-Reise-Pakete für ein fan-tastisches Erlebnis

Spezialisierte Reiseveranstalter bieten attraktive EM-Reisen und Paketangebote mit Hotels, Reiseleitung und Rahmenprogramm, wie Welcome-Dinner und Citytouren an. Für eine exzellente Unterkunft und einen perfekten Rahmen für dieses unvergessliche Event sorgt z.B. Vietentours. Der bekannte Veranstalter für Events und Sportreisen und Spezialist für Fußballfanreisen wurde schon bei der WM 1994 in den USA als Authorized Tour Operator ausgewählt und hat seine Gäste bei allen weiteren Fußball-Welt- und Europameisterschaften mit erstklassigen Fanreisen begeistert. Wolfgang Vieten, Geschäftsführer von Vietentours: „Die Reisepakete beinhalten zwar diesmal keine EM-Tickets, da diese bei der UEFA gekauft werden müssen, aber wir sind gerne bei der Vermittlung der Karten behilflich. Unser besonderes Netzwerk und Know-how wird es uns ermöglichen, unseren Gästen bei Bedarf beim Erwerb der EM-Tickets zu helfen.“

Wer noch davon träumt, live dabei zu sein und die unvergleichlichen Duelle und atemberaubenden Tore zu erleben, der kann sich jetzt sein Reisepaket sichern – von der EM-Vorrunde, die am 14. Juni in München mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland startet über die weiteren Vorrundenspiele gegen Ungarn, am 19. Juni in Stuttgart und am 23. Juni in Frankfurt gegen die Schweiz, bis hin zum EM-Finale im Berliner Olympiastadion.

Wie stehen die Chancen für die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-EM 2024?

Wolfgang Vieten: „Eine machbare Aufgabe, vor allem wenn die deutsche Nationalmannschaft zu ihrer alten Form und Turnierstärke zurückfindet. An der Qualität liegt es nicht. Jetzt gilt es für Julian Nagelsmann einen Teamgeist heraufzubeschwören, um nach den Pleiten gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (2:0) wieder an den Sieg gegen Frankreich (2:1) und den Auswärtserfolg in den USA (1:3) anzuknüpfen. Diese Europameisterschaft wird nicht nur ein Turnier sein – sie wird durch unsere Rolle als Gastgeber zu einem unvergesslichen Kapitel in der Geschichte des deutschen und europäischen Fußballs.“

Weitere Informationen zu den EM-Reisen 2024, Hotels und Leistungen, sowie EM-Tickets Infos zur Europameisterschaft der Männer findet der Fußball-Enthusiast unter: vietentours.com

Vietentours mit Sitz in Düsseldorf gehört in Deutschland zu den führenden Veranstaltern im Bereich Sportreisen & Hospitality. Tickets und/oder Reisen zu den Top-Sportevents weltweit – vom Super Bowl über die Olympischen Spiele bis zu den Handball- und Fußball-EMs und WMs. Incentives, Gruppenreisen und Sporteventreisen in familiärer Atmosphäre sind eines der Markenzeichen von Vietentours.

