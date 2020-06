GameInfluencer gewinnt paysafecard als neuen Partner

München, 9. Juni, 2020 – GameInfluencer überzeugt paysafecard, den globalen Marktführer im Bereich der eCash Zahlungslösungen und Teil der internationalen Paysafe Group, und wird als Influencer Marketing Partneragentur in Europa aktiv sein.

Das Unternehmen wird mit kreativen Kampagnen und seinem umfangreichen Influencer-Netzwerk das Marken-Engagement von paysafecard unterstützen.

“GameInfluencer wurde ausgesucht für ihre Expertise und führende Rolle als Influencer Marketing und Talentagentur. Wir freuen uns, einen Partner gefunden zu haben, der uns dabei hilft, unsere Markenbekanntheit insbesondere bei Spielern zu vergrößern”, sagte Udo Müller, CEO von paysafecard.

“Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit paysafecard. Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere Influencer-Marketingstrategien im Gaming-Bereich die richtige Wahl für paysafecard sind, und ich freue mich auf eine langfristige Partnerschaft”, sagte David An, CEO von GameInfluencer.

paysafecard bietet eCash Lösungen unter den Marken paysafecard, my paysafecard, paysafecard Mastercard® und Paysafecash an. Erhältlich in über 650.000 Verkaufsstellen in 50 Ländern, ermöglicht paysafecard einfache und sichere Onlinetransaktionen mit Bargeld. Durch die Verwendung einer 16-stelligen paysafecard PIN benötigen Kunden für die Bezahlung im Internet weder Konto noch Kreditkarte; vertrauliche Finanzdaten des Kunden bleiben auf diese Weise geschützt.

GameInfluencer ist das führende Unternehmen für Influencer Marketing und Talentmanagement für die Spiele- und Unterhaltungsbranche. Das 2016 gegründete Unternehmen hat die Mission, das Gateway zu 3 Milliarden Videogamern zu werden. GameInfluencer hilft bei der Realisierung globaler Influencer-Kampagnen. Zu den Kunden gehören Marken wie: Tencent, Samsung, Sega, Ubisoft, Paradox Interactive, Facebook und NVIDIA.

Bildquelle: ©Paysafecard