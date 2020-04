Ganzheitlicher Zahnarzt am Müllerschen Volksbad

Zähne können der Ausgangspunkt eines einnehmenden Lächelns sein, aber auch für Schmerzen und andere körperliche Gebrechen. Dank modernster Dentaltechnik und gut ausgebildeten Zahnärzten sowie top geschultem Begleitpersonal ist es möglich, durch Behandlungen und Vorsorge viele Zahnprobleme zu verhindern. Die Zahnarztpraxis am Müllerschen Volksbad in München bietet eine ganzheitlich verstandene Zahnmedizin.

Zahnarzt in Haidhausen

Als Zahnarzt in München Haidhausen arbeitet Dr. Hans-Jörg Lutz. Nahe des Rosenheimer Platzes bietet er seinen Patienten höchste Qualität und die bestmögliche zahnmedizinische Versorgung an. Neben ästhetischen Eingriffen erhält Dr. Lutz Zähne professionell. Zudem können die Patienten speziell beim Thema Zahnersatz umfassend auf ihn zählen.

Ganzheitliche Zahnmedizin

Manche Zahnärzte fokussieren sich ausschließlich auf den Mundraum. Dort behandeln sie. In der Zahnarztpraxis am Müllerschen Volksbad hingegen beschreitet man einen ganzheitlichen Weg, indem man die Auswirkungen der Zähne auf viele Körperregionen miteinbezieht. So wird ein Augenmerk auch auf den Kiefer und dessen Funktionen gelegt, sowie auf die Nacken- und die Rückenmuskulatur. Somit können zum Beispiel chronische Verspannungsschmerzen und sogar Migräne ursächlich behandelt werden.

Breites Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten

Für die Münchner Zähne nur das Beste – das ist einer der Grundsätze des Zahnarztes in München Haidhausen. Die Bandbreite der Behandlungsmöglichkeiten spiegelt dies wider. Hier werden ästhetische Zahnbehandlungen ebenso professionell durchgeführt wie Wurzelbehandlungen, Implantologie, Laserbehandlungen und sogar ein Verfahren zum Wiederaufbau von Knochen.

Als Werkzeuge verwendet der Zahnarzt am Rosenheimer Platz in München nicht nur hochwertige Bohrer. Durch 3D-Röntgen mit DVT können rasche und präzise Behandlungen geplant werden. Je genauer man die Zähne betrachtet, desto besser fällt nicht nur die Diagnostik aus, sondern auch die Kontrolle bei heiklen Behandlungsschritten. Dr. Lutz erreicht dies durch den Einsatz eines modernen OP-Mikroskops.

Für Entspannung bei Angstpatienten und für das Vermeiden eines Würgereizes verwendet man in der Zahnarztpraxis am Müllerschen Volksbad Lachgas. Dieses wirkt angstlösend und beruhigt rasch. In heutigen Zeiten ist eine sichere Desinfektion immer wichtiger geworden. Durch dreidimensionale Desinfektion wird hier zum Beispiel gegen multiresistente Erreger bis in die letzte Fuge vorgebeugt.

Mehr auf https://www.zahnarzt-am-volksbad.de.

Pressekontakt

Zahnärztliche Praxis am Müllerschen Volksbad

E:Mail: info@zahnarzt-am-volksbad.de

Bewerbungen: Bewerbung@zahnarzt-am-volksbad.de

Telefon: +49 (0)89 48 35 48

Fax: +49 (0)89 48 25 51