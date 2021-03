Garz & Fricke erweitert HMI-Produktfamilie-Das Panel Mount HMI TANARO 7.0 BX PCT von Garz & Fricke ist speziell für Anwendungen mit hohem Leistungsanspruch konzipiert

Hamburg, 25. Februar 2021 – Garz & Fricke kündigt mit dem TANARO 7.0 BX PCT die jüngste Weiterentwicklung seiner bestehenden Produktfamilie an Human Machine Interfaces (HMIs) an. Das TANARO 7.0 BX PCT ist das erste HMI, das auf dem neuen TANARO-Board von Garz & Fricke basiert. Ausgestattet mit neuester Prozessorgeneration (NXP i.MX 8M Mini ARM Cortex) eignet sich die Lösung besonders für Anwendungen, die einen hohen Leistungsanspruch erfordern. Diese vollständig integrierte HMI-Lösung im Panel-Mount-Format kann sowohl zur Interaktion des Nutzers in der eigentlichen Endanwendung, als auch zur zentralen Steuerung genutzt werden. Das eingesetzte Board ist das Ergebnis einer gemeinsamen Produktentwicklung von Garz & Fricke und dem Prozessor-Modul-Spezialist Keith & Koep, der seit Anfang 2020 zur Garz & Fricke Group gehört. Die nun daraus entstandene HMI-Lösung wird ab März 2021 zur Verfügung stehen; weitere HMIs basierend auf diesem neuen Board sind geplant.

Das sieben Zoll große Panel Mount HMI im robusten Design lässt sich einfach in ein Produkt integrieren. Bestückt mit dem jüngstem SBC-Modell der Garz & Fricke Group verfügt es über die moderne Prozessorgeneration i.MX 8M Mini von NXP. Gefertigt im modernen 14 nm FinFET-Verfahren bietet dieser Prozessor eine hohe Performance bei geringem Stromverbrauch und niedriger Betriebstemperatur – auch bei extrem hohen Leistungsanforderungen. Das Display verfügt über eine hohe Auflösung mit 1024×600 Pixel und einen kapazitiven Touchscreen zur erweiterten Nutzerinteraktion. Vielfältige Verbindungsmöglichkeiten wie RS232, RS485, CAN mehrere USBs sowie 1GB Ethernet und integriertes Wifi/BT machen das TANARO 7.0 BX PCT zu einer zukunftssicheren HMI-Lösung und optimalen Bedieneinheit. Die integrierte Kameraschnittstelle MIPI-CSI bietet zudem die Möglichkeit, Kameralösungen zu integrieren. Dadurch lassen sich auch Anwendungen wie Bildverarbeitung und Auswertung problemlos realisieren.

Das TANARO 7.0 BX PCT ist ein General-Purpose-HMI zur Verwendung in unterschiedlichen, professionellen Produkten wie zum Beispiel in IoT-Geräten. Es ist für den Einsatz in rauen Umgebungen mit besonders hohen Beanspruchungen konzipiert und eignet sich optimal sowohl zur Nutzerinteraktion als auch für Steuerungsaufgaben. Wie alle Garz & Fricke HMIs lässt sich auch das TANARO 7.0 BX PCT auf spezielle Kundenwünsche anpassen, um eine optimale Lösung für jede Anwendung zu bieten.

