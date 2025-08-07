Gasprüfung Wohnmobil: Was Camper jetzt wissen müssen

Seit Juni ist die Gasprüfung wieder Pflicht – das müssen Wohnmobil- und Caravan-Besitzer jetzt beachten.

Gasprüfung Wohnmobil jetzt wieder Pflicht! Seit dem 19. Juni 2025 müssen Wohnmobile und Wohnwagen mit Flüssiggasanlage wieder regelmäßig zur Gasprüfung – sonst drohen Bußgelder und es gibt keine TÜV-Plakette. Nach einer mehrjährigen Übergangsphase wurde die Regelung nun fest in die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) aufgenommen. Ziel: maximale Sicherheit und das Minimieren von Gefahren durch defekte oder undichte Gasanlagen.

Was bedeutet die Gasprüfung Wohnmobil für Camper?

-Alle zwei Jahre: Die Gasprüfung Wohnmobil ist unabhängig von Hauptuntersuchung und TÜV-Plakette alle zwei Jahre fällig.

-Zertifizierte Prüfer: Nur anerkannte Fachbetriebe oder Prüforganisationen wie TÜV, DEKRA oder GTÜ dürfen die Prüfung durchführen.

-Kosten: Je nach Anbieter kostet die Gasprüfung Wohnmobil zwischen 40 und 80Euro.

-Neufahrzeuge: Bereits vor der ersten Inbetriebnahme ist eine Prüfung vorgeschrieben.

-Pflicht für alle: Egal ob Wohnmobil oder Wohnwagen – wer eine Flüssiggasanlage an Bord hat (Kochen, Heizen oder Kühlen), muss diese prüfen lassen.

Bußgelder und Risiken

Wer die Gasprüfung Wohnmobil ignoriert, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Je nach Fristüberschreitung werden zwischen 15und60Euro Bußgeld fällig. Ohne gültige Gasprüfung gibt es zudem keine neue TÜV-Plakette. Das größte Risiko: Undichte Gasanlagen können im schlimmsten Fall zu Explosionen führen.

Checkliste für Camper

1.Termin rechtzeitig vereinbaren: Spätestens alle zwei Jahre oder nach Ablauf der Übergangsfrist prüfen lassen.

2.Prüfnachweis aufbewahren: Die Bescheinigung der Gasprüfung muss bei Kontrollen oder im Schadensfall vorgelegt werden können.

3.Gasprüfheft führen: Alle Prüfungen müssen ins gelbe Gasbuch eingetragen werden – das ist Pflicht.

Noch keine Gasprüfung? Jetzt handeln!

Wer noch keinen aktuellen Nachweis hat, sollte umgehend einen Termin bei einem anerkannten Prüfer vereinbaren. Ohne gültige Gasprüfung drohen nicht nur Bußgelder und Probleme bei der Hauptuntersuchung, sondern auch der Verlust des Versicherungsschutzes im Schadensfall.

Fazit: Die Gasprüfung Wohnmobil ist kein bürokratisches Hindernis, sondern ein entscheidender Beitrag zur Sicherheit. Wer rechtzeitig handelt, spart Stress und sorgt dafür, dass die nächste Tour entspannt und sicher starten kann.

Mehr Details, eine komplette Checkliste und Tipps findest du im ausführlichen Artikel auf:

https://www.freeontop.net/gaspruefung-wohnmobil/

freeontop.net ist ein unabhängiger Blog rund um Camping, Vanlife und Outdoor-Abenteuer. Wir liefern authentische Erfahrungsberichte, Produkttests und Inspiration für Camper, die gern frei und autark unterwegs sind.

