Geld sparen bei der Aktenvernichtung

Vorab, Akten selbst vernichten ist, wirtschaftlich gesehen, keine Option. Hier geht es um professionelle Aktenvernichtung, die in nahezu allen Fällen preiswerter ist als die eigene Vernichtung.

Aber auch bei professionelle Aktenvernichtung gibt es Einsparpotenziale und interessante Optionen, wie Selbstanlieferung oder Aktenvernichtung als Paketservice. Eine besonders interessante Option für ein kleines oder mittleres Volumen ist die Sofortbefüllung. Statt zwei Terminen zum Holen und Bringen der Sicherheitsbehälter, wartet der Fahrer auf die Befüllung der Behälter. Die fehlende zweite Anfahrt wir zeigt sich in einem deutlich geringeren Preis.

Die Optionen in einer professionellen Aktenvernichtung zeigen sich z.B. in diesem Fragen:

Altakten selbst anliefern, gibt es einen Dienstleister in meiner Nähe?

Akten abholen lassen, lieber ein Termin oder besser zwei Termine?

Ist die mobile Aktenvernichtung (Aktenvernichtung vor Ort) eine Alternative?

Welche Leistungen werden in meinem Ort angeboten?

Welche Sicherheitsbehälter können auch noch über drei Stufen transportiert werden?

https://aktenvernichtung24.info hat ein kleines Programm entwickelt, um diese Fragen zu beantworten und die Einsparpotenziale transparent zu machen. Mit wenigen Klicks kommt der Interessent zum Ergebnis und kann seine Leistung direkt online bestellen.

Daneben gibt es zahlreiche Informationen rund um die Aktenvernichtung von Aufbewahrungsfristen bis zur DSGVO.

Dirk Opdenplatz von der conpor: „Durch die intensive Befassung mit der professionellen Aktenvernichtung konnten wir in diesem Programm die wesentlichen Fragen stellen und in die richtige Reihenfolge bringen. So erhält der Kunde am Ende ein konkretes Angebot. Finanziert wird diese Lösung durch Anzeigen aus der Branche.“

Die conpor entwickelt und betreibt Portallösungen und Websites. Bei den Portalen nutzen wir ein PHP Framework

bei den Websites WordPress. Idealerweise werden die beiden Welten über Iframes oder Widgets verbunden.

Schwerpunkte unsere Arbeit sind die SEO- und Konversions-Optimierung der Projekte.

Inhaltlich sind wir seit 1995 mit der Entsorgungsbranche eng verbunden.

Kontakt

conpor GmbH

Dirk Opdenplatz

Nordstr 75

40477 Düsseldorf

021141651288

dirk.opdenplatz@conpor.de

https://aktenvernichtung24.info/

