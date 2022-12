Gemeinsam stärker – Das Power Bundle Pro vereint zwei der unverwechselbaren Ladegeräte von EINOVA

München, 21.12.2022 – Nichts hat sich so stark verändert wie die Art und Weise, wie wir arbeiten. Ob im Büro, unterwegs im Inland oder Ausland oder von zu Hause aus – Arbeit ist überall dort, wo unser Laptop, iPad oder Smartphone und manchmal auch unsere Kamera ist. Auf Knopfdruck verwandeln sich diese Geräte in die perfekten Begleiter unserer Freizeitaktivitäten. Manchmal machen wir sogar beides gleichzeitig. Vorbei sind die Zeiten, in denen wir jeden Tag ins Büro gependelt sind. Heute haben wir die Wahl und passen uns selbstverantwortlich den Arbeitserfordernissen an.

Diese zugegeben etwas idealisierte Arbeitsidylle funktioniert an sich hervorragend, – solange wir eine Mobilfunk- oder Internetverbindung haben und vor allem Energie. Denn ohne Energie läuft gar nichts, ohne Energie werden die Geräte nutzlos. Aber nicht immer finden wir unterwegs eine Steckdose, die wir verwenden dürfen. Und dann stehen wir da, können unsere Termine nicht halten, können die Arbeit nicht fortsetzen, können keine Unterlagen versenden und an keinen Online-Konferenzen teilnehmen. Da eine klassische mechanische Schreibmaschine auch keine Alternative mehr ist, hilft nur eines: Wir brauchen ein leistungsstarkes Ladegerät.

Der Kauf eines Ladegerätes ist heutzutage also eine existentielle Investition. Weil das so wichtig geworden ist, sollten wir nicht irgendein Ladegerät kaufen, sondern eines, das genügend Power-Reserven hat, die Geräte schnell lädt, robust ist und auch gut aussieht. Alles, was wir tagtäglich nutzen, kann gar nicht gut genug sein und ist jeden Euro wert.

Laptop Power Bank

Die Laptop Power Bank von EINOVA hat von allem reichlich. Sie verfügt über eine starke 63 Watt Gesamtleistung, hat eine großzügige Akkukapazität von 20.000 mAh und kann mit ihren drei Anschlüssen (45 W USB-C PD, 18 W USB-A Quick Charge 3.0, 5 W USB-A 2,4 A) bis zu drei Geräte gleichzeitig laden. Damit wir sie überall mitnehmen können, ist sie schlank geformt und nicht zu schwer. Wer sie in die Hand nimmt, der wird staunen. Denn sie ist umhüllt von weichem, wasserabweisendem Canvas und hat einen Soft-Touch-Rahmen.

Dank der drei unterschiedlichen Anschlüsse müssen wir uns auch keine Gedanken mehr machen, ob der Anschluss zum Gerät passt. Er passt! MacBook, Dell, Lenovo und HP, Tablets, Smartphones, Kameras oder Drohnen – kein Gerät ist ihm fremd. Sollte Unklarheit bestehen, ob die Laptop Power Bank noch genügend Energie hat, reicht ein Blick auf die LCD-Anzeige. Das LCD-Display lässt keine Frage offen: 0 = leer und 100 = vollständig geladen.

Die Bedienung ist ganz einfach. Nur einschalten und schon beginnt das Aufladen der USB-Geräte – natürlich nur, wenn sie eingesteckt sind. Der USB-C Power Delivery-Port schaltet sich sogar automatisch ein, wenn er ein angeschlossenes Gerät erkennt. Und sind Geräte vollständig aufgeladen, dann wird das Laden automatisch beendet.

Die Laptop Power Bank kostet mit einer Akkukapazität von 20.000 mAh 99,90 Euro inklusive Mehrwertsteuer (aktuell zum Sonderpreis 69,93 Euro inkl. Mehrwertsteuer, Stand 21.12.2022), die kleinere mit 10.000 mAh 59,90 Euro.

Sirius 65W

Irgendwann muss auch das größte Ladegerät selbst geladen werden. Es wäre jetzt ein fataler Fehler, ein Netzteil zu wählen, welches für das Aufladen des Ladegeräts einen ganzen Tag benötigt. Denn wie lange habe ich eine Steckdose, wenn ich unterwegs bin? Also sollte es möglichst schnell gehen.

EINOVA bietet hier Sirius 65W an. Das ist ein universelles, kompaktes und energieeffizientes USB-C-Netzteil mit 65 Watt und einem USB-C Power Delivery-Ausgang. Damit ist es kompatibel mit allen USB-C-Geräten, also nicht nur mit der Laptop Power Bank, sondern mit jedem Gerät, das einen USB-C-Anschluss hat. Es ist sehr leicht und perfekt für unterwegs. Neben der starken Power hat es einen weiteren Clou, nämlich zwei Steckerpositionen, wodurch es an jeder verfügbaren Steckdose aufgeladen werden kann. Und sein 1,8 Meter langes USB-C-auf-USB-C-Kabel ist abnehmbar.

Aktuell kostet Sirius 65W 99,90 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Power Bundle Pro

Es ist absolut sinnvoll, dieses Bundle bestehend aus der Laptop Power Bank und Sirius 65W zu erwerben. Denn damit sind wir für alle Fälle gewappnet.

Mit Sirius 65W wird ein Laptop mit USB-C-Anschluss in rasender Geschwindigkeit direkt aufgeladen – wenn eine Steckdose zur Verfügung steht. Gibt es keine Steckdose oder hat das Gerät keinen USB-C-Anschluss, dann wird es unterwegs von der Laptop Power Bank aufgeladen. Und damit die Laptop Power Bank selbst aufgeladen ist, braucht sie Sirius 65W.

Ist doch ganz einfach. Und preiswerter ist das Bundle auch. Es kostet mit der Laptop Power Bank 20.000 mAh 185,00 Euro inkl. Mehrwertsteuer (aktuell zum Sonderpreis 92,50 Euro inkl. Mehrwertsteuer, Stand 21.12.2022), und mit der kleineren Laptop Power Bank 10.00 mAh 145,00 Euro inkl. Mehrwertsteuer.

Mit dem Power Bundle Pro sind wir für die Zukunft gerüstet. Daheim, unterwegs, in Kenia auf der Safari – nichts kann uns mehr passieren. Zumindest haben wir genügend Energie.

EINOVA von Eggtronic

EINOVA von Eggtronic revolutioniert seit 2012 die Welt der Leistungselektronik und der drahtlosen Stromversorgung. Mit Sitz in San Francisco (USA), Modena (Italien) und Guangzhou (China) entwickelt EINOVA von Eggtronic hochmoderne, umweltfreundliche und energieeffiziente Technologien, für die weltweit mehr als 150 internationale Patente erteilt wurden.

Im Jahr 2020 hat Eggtronic sein Wachstum auf dem Einzelhandels-, Industrie- und Automobilmarkt in den USA und Europa fortgesetzt und eine neue IC-Abteilung gegründet, die ab Anfang 2021 ihre ersten Mikrochips produzierte. Ob durch B2B-Partnerschaften oder für den Einzelhandelsmarkt, EINOVA by Eggtronic hilft, das Leben einfacher, effizienter und vernetzter zu machen.

Bildquelle: @EINOVA by Eggtronic