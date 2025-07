Gericht mit Würfelfaktor: Arbeitsrecht wird zur Lotterie

Gericht mit Würfelfaktor: Wenn Arbeitsrecht zur Lotterie wird

Ein außergewöhnlicher Fall vor dem LAG Düsseldorf bringt die Einigungsstelle mit einem überraschenden Ausgang ins Rollen.

Bad Hersfeld / Düsseldorf, Juli 2025 –

Mitten im festgefahrenen arbeitsrechtlichen Verfahren vor dem Landesarbeitsgericht Düsseldorf sorgte ein unerwarteter Vorschlag des Gerichts für Aufsehen: Die Entscheidung über den Vorsitz in einer Einigungsstelle sollte per Würfel getroffen werden.

Rechtsanwalt Frank Herrig-Jansen vertrat in dem Verfahren den Betriebsrat eines Unternehmens, der die starre Linie der bisherigen Rechtsprechung des LAG Düsseldorf angreifen wollte – insbesondere die Praxis, dass bereits ein einfaches „Nein“ einer Seite ausreicht, um die Einsetzung eines Einigungsstellenvorsitzenden zu blockieren.

„Die Fronten waren – wie so oft – verhärtet. Argumente ausgetauscht, Standpunkte unvereinbar“, so Herrig-Jansen. „Und dann kam der unerwartete Vorschlag: Losentscheid.“ Ein Würfel wurde gezückt. Die Spannung war greifbar. Und das Ergebnis? Der Betriebsrat gewann – und ein Vergleich konnte mit einer kreativen Wendung geschlossen werden.

„Dieser Fall zeigt eindrucksvoll, dass juristische Verfahren nicht immer nach Schema F verlaufen müssen“, betont Herrig-Jansen. „Manchmal braucht es Mut zur pragmatischen Lösung – und ja, auch ein wenig Würfelglück.“

Die Lehre aus dem Fall: Gerade in starren Strukturen können kreative Impulse Bewegung bringen. Oder, wie es Herrig-Jansen augenzwinkernd formuliert:

„Wenn schon Judex non calculat, dann vielleicht: Iudex aleam iacit – Der Richter wirft den Würfel.“

Seit über 25 Jahren stehe Frank Herrig-Jansen Arbeitnehmer:innen und Betriebsräten als Fachanwalt für Arbeitsrecht, Mediator, systemischer Business Coach (ICA zertifiziert) und zertifizierter Trainer (ICA) zur Seite. Sein Ziel ist es, Menschen in schwierigen beruflichen Situationen zu unterstützen – sei es im Konflikt mit dem Arbeitgeber, in Verhandlungen oder in der persönlichen Neuorientierung.

Er ist überzeugt: Strategie und Verhandlungsstärke entscheiden oft mehr als Paragrafen allein. Deshalb setzt er nicht nur auf rechtliche Expertise, sondern auch auf Mediation und Coaching, um nachhaltige Lösungen zu schaffen.

