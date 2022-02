Geschäftsjahr 2021: Die SoftProject GmbH zieht eine positive Bilanz

Stärkste Wachstumstreiber waren die Low-Code-Plattform X4 BPMS und digitale Services aus der Cloud

Die SoftProject GmbH aus Ettlingen, spezialisiert auf die Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen, wächst weiter. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete das Software-Unternehmen einen Umsatz von 14 Millionen Euro. Das ist eine Steigerung um sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Stärkste Wachstumstreiber waren sowohl die Nachfrage nach der Low-Code-Plattform X4 BPMS als auch digitale Services aus der Cloud mit einem Umsatzwachstum von 25 Prozent. Im eigenen ISO-zertifizierten Rechenzentrum stieg der Datenverkehr – eingehende und ausgehende Daten – um 32 Prozent und das gespeicherte Datenvolumen um 16 Prozent.

Die Nachfrage nach Cloud-Lösungen stieg im Jahr 2021 weiter stark an

“Der Trend geht deutlich weiter in Richtung “Software mieten, statt kaufen””, sagt Dirk Detmer, Gründer und Geschäftsführer der SoftProject GmbH. “Die Kunden schätzen dabei insbesondere die schnelle Verfügbarkeit von Services bei geringem Installationsaufwand, ohne auf Qualität und Sicherheit verzichten zu müssen.” Erfreulich sei auch der Anstieg um 35 Prozent der wiederkehrenden Einnahmen aus Mietmodellen, Wartungsverträgen und Bereitstellung von Software als Software as a Service (SaaS), was auf beständige Kundenbeziehungen hinweist. Wiederkehrende Einnahmen machen damit rund 40 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Die starke Nachfrage nach X4-Systemen für den Betrieb auf Open-Source- und Container-Technologien wie Kubernetes und Docker zeigt, dass sich immer mehr Unternehmen mit dem Aufbau einer eigenen Cloud mithilfe der Low-Code-Plattform X4 BPMS beschäftigen. Weiter an Bedeutung gewann im Jahr 2021 das Thema DevOps und dabei die Möglichkeit, bei Digitalisierungsvorhaben mit den Features der X4 BPMS und dem Low-Code-Ansatz DevOps-Pipelines aufzubauen.

Strategische Allianzen und neue Multiplikatoren dank wachsendem Partnergeschäft

Im Jahr 2021 schloss die SoftProject GmbH zahlreiche neue Partnerschaften. Darunter finden sich Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen, wie Capgemini im Versicherungsbereich, PSI im Versorgerbereich oder übergreifende Partnerschaften mit Branchenexperten wie viadico, die auf Basis der X4 BPMS das Produkt “bAV digital” erstellt haben, mit dem Prozesse in der betrieblichen Altersvorsorge digitalisiert werden. “Wir sind stolz darauf, dass wir zahlreiche renommierte Unternehmen von einer Zusammenarbeit und unserer Low-Code-Plattform X4 BPMS überzeugt und als Partner gewonnen haben”, sagt Markus Notheis, verantwortlicher Mitarbeiter für das Business Development bei der SoftProject GmbH. In gemeinsamen Projekten sei es gelungen, neue digitale Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen und gemeinsam neue Kunden zu erschließen. Im Jahr 2022 soll das Partnergeschäft als Teil der Unternehmensstrategie personell weiter verstärkt und ausgebaut werden.

Digitalisierungsplattform erhält neue Features und neuen Namen

Ein weiteres Highlight im Jahr 2021 war das Release 7.0 der Digitalisierungsplattform X4 BPMS (Business Process Management Software) im September. Unter neuem Namen präsentierten die Entwickler der X4 BPMS (vormals X4 Suite) neue funktionale und komfortable Weiterentwicklungen mit dem Fokus auf den Themen BPM, DevOps und dem Low-Code-Ansatz. Damit lassen sich selbst anspruchsvolle Web-Anwendungen ohne Programmieren und ohne HTML-, JavaScript- oder CSS-Kenntnisse einfach und schnell umsetzen. Mitarbeiter werden so zu Citizen Developern, die ohne Programmieren schnell und einfach Prozesse realisieren und somit die Digitalisierung beschleunigen können. Ein Beispiel hierfür ist der Aufbau von Kundenportalen mit X4 Web Apps, bei denen die eingegebenen Daten zur automatisierten Verarbeitung direkt an die modellierten Prozesse übergeben werden.

Neuer Geschäftsbereich soll Automatisierung in der Industrie vorantreiben

Mit der Gründung eines neuen Geschäftsbereichs (“Business Unit”) im Herbst 2021 möchte die SoftProject GmbH den Vertrieb von Digitalisierungs- und Automatisierungslösungen in der Industrie auf Basis der Low-Code-Plattform X4 BPMS forcieren. Zum Angebot zählen beispielsweise Adapter, die Fertigungssysteme anbinden, Werkermonitore zur Auftragsbearbeitung und das Einbinden verteilter Fertigungsstandorte in die zentralen Prozesse eines Industrieunternehmens. Im aktuellen Jahr plant SoftProject, seine Services und den Einsatz der Low-Code-Plattform X4 BPMS weiter auszubauen und verstärkt in weiteren Branchen Digitalisierungsvorhaben zu beschleunigen. Erste Projekte in der Finanzbranche starten bereits Anfang 2022.

Die SoftProject GmbH unterstützt Unternehmen mit Produkten und Dienstleistungen in allen Phasen der digitalen Transformation. Mehr als 300 Kunden unterschiedlicher Größen und Branchen verbinden mit der Low-Code-Plattform X4 BPMS ihre IT-Systeme, digitalisieren Geschäftsprozesse, steuern unternehmensübergreifend Datenströme und bauen eigene Cloud-Umgebungen auf. Die starke Nachfrage führte in den letzten Jahren zu einem überdurchschnittlichen Unternehmenswachstum. SoftProject beschäftigt 120 Mitarbeiter aus über 15 Nationen. Der Firmensitz ist in der Technologieregion Karlsruhe, weitere Niederlassungen befinden sich in Spanien, in der Slowakei und in der Schweiz. Die SoftProject GmbH erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 14 Millionen Euro.

