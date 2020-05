Geschenk zum Vatertag: originell und lustig

Lustige Motive und eine hochwertige Verarbeitung: Kaffeebecher und Kissen der Tassenbrennerei sind die ideale Geschenkidee zum Vatertag.

Millionen Töchter und Söhne stehen Jahr für Jahr vor der gleichen Frage: Was schenke ich zum Vatertag? Originelle Geschenkideen für Väter bietet die Tassenbrennerei aus Hemer. Im Online-Shop der Tassenbrennerei finden Kinder dutzende witzige Geschenkideen – von Motivtassen über Kaffeebecher bis hin zu gemütlichen Kissen. Neben einem vielfältigen Sortiment sollen vor allem die hochwertige Verarbeitung der Produkte und das detaillierte Druckdesign für langanhaltende Vaterfreuden sorgen.

Ein Geschenk soll nicht nur optisch etwas hermachen. Im Idealfall wird es täglich verwendet und ist über Jahre hinweg eine schöne Erinnerung. Da ist Kreativität gefragt. Besonders zum Vatertag. Krawatten, neue Socken oder ein Rasierwasser dürfen dann gerne im virtuellen Papierkorb der Versandhändler verschwinden. Mit ihrem Webshop inspiriert die Tassenbrennerei aus dem Sauerland all jene, die ihrem Vater ein ausgefallenes Geschenk zum Herrentag machen wollen.

Geschenkideen zum Männertag: Kaffeebecher und Teetassen für Väter

Ob Zuhause oder am Arbeitsplatz: Die eigene Lieblingstasse gehört einfach dazu. Passend zum Vatertag bietet das Team der Tassenbrennerei daher Kaffeebecher und Teetassen mit lustigen Sprüchen und Motiven, die die Herren der Schöpfung liebevoll aufs Korn nehmen. Die bedruckte Tasse “The Walking Dad” zum Beispiel ist eine witzige Referenz an eine der beliebtesten Serien der letzten Jahre. Die Tasse fällt durch die große, blutrote Schrift sofort ins Auge und sorgt auch auf den zweiten Blick für ein breites Grinsen.

Vatertagsgeschenk: Ein persönliches Dankeschön an den Vater

Der Vatertag ist eine gute Gelegenheit, einmal “Danke” zu sagen. Denn wenn der Rasenmäher nicht anspringt oder der Wohnzimmerschrank aufgebaut werden muss, ist Papa sofort zur Stelle. Situationen wie diese bringt die Tassenbrennerei mit einem eigenen Kaffeebecher für besonders handwerklich begabte Väter auf den Punkt. Der Spruch auf der bunten Tasse wird so manchem Vater den Start in den Tag versüßen.

Vatertagsgeschenke “Made in Germany”

“Humor ist uns wichtig”, sagt Andreas Kappler, Geschäftsführer der Tassenbrennerei GmbH. “Bei der Qualität unserer Produkte verstehen wir aber keinen Spaß und gehen hier auch keine Kompromisse ein.” So würden die Tassen in Deutschland hergestellt und auch das Design sei “Made in Germany”. Das gleiche gelte für die Kissen im Sortiment. “Unsere Geschenkideen sind wie gutes Werkzeug. Sie sind robust, praktisch und begeistern durch ihr liebevolles Design. Und genau das wissen Väter zu schätzen.”

Witzig, überraschend und manchmal ganz schön frech: Auch Tassen oder Fußmatten haben eine Persönlichkeit. Das gilt zumindest für die Produkte der Tassenbrennerei. Das Unternehmen wurde im westfälischen Hemer gegründet und hat sich auf originelle Produkte spezialisiert. Mit Qualität “Made in Germany” und viel Kreativität mischt das junge Team seither die Branche auf und ist eine Inspiration für alle, die sich Geschenkideen mit Charakter wünschen.

