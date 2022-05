Geschichte der Thai Massage – Kittys Thai Massage Stuttgart

Die Geschichte der Thai Massage mit über 2500 Jahre alter Tradition – Kitty´s Thaimassage Stuttgart

Die Elemente aus dem Yoga wie Fisch, Brücke oder auch Pflug weisen darauf hin, dass der Ursprung der Geschichte der Thai Massage vermutlich aus Indien stammt.

Ebenfalls haben die Energielinien, die bei unserer Thai Massage in Stuttgart Anwendung finden, einen indischen Ursprung.

Das Team von Kittys Thai Massage Stuttgart ist dieser langen Tradition verpflichtet.

Vater der Medizin – Jivaka Kumar Bhaccha

Jivaka Kumar Bhaccha hat die Urheberschaft für die Thaimassage in Anspruch genommen. Dort beginnt die Geschichte der Thai Massage. Der nordindische Arzt wird auch heute noch in Thailand als “Vater der Medizin” bezeichnet. Bereits im 5. Jahrhundert v. Chr. hat Jivaka Kumar Bhaccha – so die Aufzeichnungen – gelebt.

Zudem wird Jivaka Kumar Bhaccha immer wieder in Verbindung als Leibarzt des Magadha-Königs Bimbisara gebracht. Die Überlieferung der Thai Massage muss durch Mönche erfolgt sein.

Laut den Schriften wird davon ausgegangen, dass diese Überlieferung im 3. bzw. 2. Jahrhundert v. Christus stattfand. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch die Lehre der Buddhisten im süd-östlichen asiatischen Raum verbreitet.

Beginnt die Geschichte der Thai Massage in Thailand?

Es bestehen auch Theorien, dass die buddhistischen Mönche selbst die Thaimassage erfunden bzw. entwickelt haben. Der Grund für diese Möglichkeit ist die Tatsache, dass die Thai Massage nach langen Meditationsstellungen als Entspannung dienen sollte.

Schriftliche Überreste über die Thaimassage existieren kaum. Nur im Wat Pho Tempel in Bangkok existiert eine Gravur auf 60 Steintafeln, die über die Geschichte der Thai Massage berichten. Diese wurde im Jahr 1832 von Palmblättern (in Khmerschrift) abgelesen und in Steintafeln eingraviert. Heute sind noch Besichtigungen der Gravur möglich. Andere Schriften über die Thai Massagen wurden im Jahr 1767 zerstört (der Grund waren die burmesischen Einwanderer, welche die Königstadt Ayutthaya eroberten).

Geschichte der Thai Massage in Indien

Anstelle der Thai Massage wird in Indien heutzutage die indische Yoga Massage und die ayurvedische Massage praktiziert. Natürlich ist es möglich, dass die traditionelle chinesische Medizin – durch die Vermischung der neuen Techniken wie auch durch die Handelsbeziehungen zwischen China und Indien – einen Einfluss auf die indischen Massage-Techniken genommen hat und somit ein Teil der Geschichte der Thai Massage ist.

Die Thaimassage ist noch immer fest mit dem Buddhismus verbunden. Durchgeführt wird die Massage von religiösen Menschen, welche die Massage oft seit der Jugend mit Freude ausüben.

