Gesundes Doping gegen das schnelle Altern

Für Profi-Sportler entwickelt wird Zerolimits zum Gamechanger für die Generation 50plus

Gerade die Generation 50plus strebt heute nach erhöhter Leistungsfähigkeit und einer schnelleren körperlichen und geistigen Generation. Die ursprünglich für Profi-Sportler konzipierte Formel von Vitamic-Zerolimits hat sich in neuesten Studien zum Gamechanger zur Verbesserung der Steigerung der mentalen und körperlichen Fähigkeiten bewiesen. In Zusammenarbeit mit österreichischen Medizinern wurde das Präparat entwickelt und die Wirksamkeit mittlerweile in Studien bestätigt, so die auf Naturpräparate und Nahrungsergänzungsmittel spezialisierte Vitamic SL mit Sitz in Spanien.

Eine einzigartige Kombination aus hochwertigen Inhaltsstoffen gepaart mit hervorragender Bioverfügbarkeit macht Zerolimits so wirkungsvoll. Durch eine spezielle Verkapselungstechnologie werden die Wirkstoffe des Naturpräparates wasserlöslich gemacht. Dies gewährleistet eine Absorption von bis zu 95 Prozent – das sind unglaubliche 185-mal mehr als bei herkömmlichen Nahrungsergänzungsmitteln mit denselben Wirkstoffen. Und mit dieser hohen Absorptionsrate sind alle gesundheitlichen Vorteile der Inhaltsstoffe in diesem Ausmaß erst möglich.

Vitamic-Zerolimits ( www.vitamic.de ) enthält 100 Prozent natürliche Inhaltsstoffe wie Curcumin, Boswellia Serrata, Vitamin C und einen Vitamin-B-Komplex. Diese haben eine hohe Bioverfügbarkeit und daher viele gesundheitliche Vorteile. Es wurde in Deutschland doping-getestet und als sicher auch für Profi-Athleten eingestuft. Die strengen Untersuchungen garantieren, dass die Tropfen frei von verbotenen Substanzen sind.

Gerade für die Generation 50plus – ob noch im Job gefordert oder bereits im „Renten-Stress“ – ist das Nahrungsergänzungsmittel zur Erhaltung der mentalen Frische und der körperlichen Aktivität und damit zur Steigerung der Lebensfreude ein wichtiges Element – ganz im Sinne des Longevity-Trends. Bei Longevity geht es nicht nur um ein langes Leben, sondern vor allem um den Erhalt der Lebensqualität.

54 Pflegekräfte in drei Wiener Krankenhäusern haben Vitamic-Zerolimits vier Wochen unter Hochstress-Bedingungen getestet. Das Ergebnis: spürbare Verbesserungen in mentaler Belastbarkeit, Schlafqualität, Energie, Konzentration, Stressresistenz und allgemeinem Wohlbefinden – ohne Nebenwirkungen. Selbst gesunde, leistungsstarke Teilnehmer berichteten von deutlichen Effekten.

Vitamic Europa SL ist ein Unternehmen im Bereich hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel mit Sitz in Altea, Spanien. Seit 2021 entwickelt und vertreibt Vitamic in Kooperation mit der Clinica Austria Produkte, die gezielt auf die mentale und körperliche Leistungsfähigkeit ausgerichtet sind und langfristige Gesundheit fördern – sowohl für Menschen aus dem Alltag als auch für Sportler. Die Firma ist international tätig und aktuell in Europa, den USA und im Mittleren Osten vertreten.

