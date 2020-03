GetMyInvoices importiert Rechnungen aus openHandwerk

Lübeck. Die Rechnungsmanagementlösung GetMyInvoices synchronisiert ab sofort Dokumente auch mit der Handwerker-Software openHandwerk. Dadurch können Anwender von openHandwerk in der Lösung erstellte Ausgangsrechnungen automatisch in ihre Buchhaltungssoftware oder an ihren Steuerberater weiterleiten. Sie profitieren von einem schnelleren und sicheren Workflow bei deutlich geringerem manuellem Aufwand als bisher.

Über eine Schnittstelle, die sich mit wenigen Mausklicks konfigurieren lässt, werden die Rechnungen aus openHandwerk direkt zu GetMyInvoices übertragen. Dort stehen sie in der zentralen Belegverwaltung zur Verfügung – gemeinsam mit anderen Dokumenten, die Anwender mit GetMyInvoices automatisch aus Tausenden Online-Portalen, E-Mail-Postfächern, Drittlösungen und per Scan-App zusammentragen können. Sie lassen sich über den Webbrowser bequem organisieren. Die Funktionen beinhalten auch die Synchronisierung mit verschiedenen Buchhaltungssystemen wie Lexoffice, FastBill, CANDIS und QuickBooks. Über Schnittstellen zur DATEV, zu ADDISON OneClick und zu Stotax Select können die gewünschten Belege per Autopilot an den Steuerberater übermittelt werden. Dafür ist lediglich eine initiale Einstellung im Backend von GetMyInvoices erforderlich. Anwender werden in wenigen Schritten durch den Prozess geleitet.

Die Vorteile: “Das manuelle Zusammentragen von Belegen aus verschiedenen Quellen und das händische Weiterleiten für die vorbereitende Buchhaltung entfallen. Das Belegmanagement mit GetMyInvoices spart Zeit und ist weniger fehleranfällig, da keine Belege vergessen werden und keine Medienbrüche wie durch eine manuelle Übertragung entstehen”, erläutert Björn Kahle, COO von fino, Anbieter der Rechnungsmanagement-Software GetMyInvoices. Dadurch verbessert sich die Kommunikation mit verschiedenen Abteilungen im Unternehmen beziehungsweise mit dem Steuerberater und die Arbeitszufriedenheit steigt.

“Dieser Mehrwert passt perfekt zu unserer Mission, die gesamte Wertschöpfungskette für Handwerksbetriebe und Bauunternehmen in unserer Lösung, und mithilfe von Partnern abzubilden”, ergänzt Martin Urbanek, Geschäftsführer der openHandwerk GmbH. Er sagt: “Schon jetzt können wir uns gut vorstellen, die Schnittstelle, die derzeit nur für Ausgangsrechnungen freigeschaltet ist, zu einem späteren Zeitpunkt zu erweitern.”

Über openHandwerk:

openHandwerk ist eine Handwerkersoftware/ Bausoftware für Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und Servicegesellschaften in der Cloud. Die Software as a Service (SaaS) optimiert und digitalisiert in erster Linie operative Abläufe in Unternehmen, um effizienter zu arbeiten und Ressourcen freizusetzen. Durch einen hohen Grad an Konfigurierbarkeit erlaubt openHandwerk Unternehmen ihre individuellen Arbeitsprozesse abzubilden bzw. zu optimieren und erleichtert dadurch wiederkehrende, administrative Büro- sowie Verwaltungstätigkeiten wie die Pflege von Angeboten und das Nachfassen, das Anlegen von Aufträgen, die Auftragsbestätigung, die Terminierung der Mitarbeiter und die Fertigstellung deren digitaler Arbeitsmappe sowie Erinnerungen zu Angeboten, Aufträgen und Terminen. Darüber hinaus bietet openHandwerk Informationen zur Auftragshistorie, Hinterlegung von Auftragsdaten bis hin zur Erfassung von Arbeitszeiten sowie eine Baustellen-App für die Mitarbeiter im Außeneinsatz. Weitere Informationen: https://www.openhandwerk.de/

GetMyInvoices ist eine Lösung für cloudbasiertes Rechnungsmanagement, die insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen adressiert. Sie ruft aus 5.000 Online-Portalen sämtliche Rechnungen automatisch ab – inklusive Erfassung von Rechnungsdatum sowie -summe. Zusätzlich importiert die Software Rechnungen, die per E-Mail eingehen und per Smartphone oder Tablet gescannt werden. Das Ablegen der Dokumente erfolgt übersichtlich in einer zentralen Belegverwaltung. GetMyInvoices ermöglicht die Synchronisierung der Rechnungen mit anderen Systemen, Online-Buchhaltungen und Steuerberatern. Darüber hinaus können die Belege per E-Mail, FTP oder WebDav in Buchhaltungsprogramme und Dokumenten-Management-Systeme übertragen werden. Die Lösung ist intuitiv zu bedienen und teamfähig. Anwender profitieren von mehr Übersicht, weniger Aufwand bei der Buchhaltung sowie mehr Zeit für unternehmerische Ideen. GetMyInvoices ist in fünf Leistungsumfängen erhältlich: Essential, Small, Standard, Professional und Enterprise. Weitere Informationen: www.getmyinvoices.com

Firmenkontakt

fino data services GmbH

Björn Kahle

Willy-Brandt-Allee 31

23554 Lübeck

+49 4550 99 690 02

press@getmyinvoices.com

http://www.getmyinvoices.com

Pressekontakt

good news! GmbH

Bianka Boock

Kolberger Straße 36

23617 Stockelsdorf

+49 451 88199-21

press@getmyinvoices.com

http://www.goodnews.de