Gewässer sicher schützen – mit den Mall-Lösungen

Abwässer von Tankstellen und Waschanlagen behandeln

Mall präsentiert sich auf der UNITI expo als Komplettanbieter von Lösungen für den Umgang mit allen bei Tankstellen und Waschanlagen anfallenden Abwässern. Auf dem Messestand zu sehen sind deshalb der ABKW-Abscheider NeutraSpin mit PE-Auskleidung und Anlagenelemente für Systemlösungen zur Rückhaltung und Trennung wassergefährdender Flüssigkeiten.

Auf Tankstellenflächen anfallendes Regenwasser darf erst nach der Behandlung in einer Abscheideranlage in die Kanalisation eingeleitet werden. Alle ABKW- und Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen von Mall verfügen über die entsprechenden bauaufsichtlichen Zulassungen bzw. allgemeinen Bauartgenehmigungen und sind auch für neue Kraftstoffe geeignet. Bei wassergefährdenden Flüssigkeiten werden Lösungen benötigt, die sicherstellen, dass im Havariefall das gesamte Abwasser zuverlässig aufgefangen wird. Auf dem Mall-Messestand zu sehen: Das Sicherheitsablaufelement NeutraDens als Teil eines Baukastensystems für flüssigkeitsundurchlässige Ableitflächen sowie das Sicherheitsauffangbecken NeutraSab.

Mall auf der UNITI expo 2024: Halle 3, Stand 3C11

In über sieben Jahrzehnten hat sich die Mall GmbH mit ihrem umfangreichen Programm für den Hoch-, Tief- und Straßenbau zu einem der bedeutendsten Spezialanbieter mit verfahrenstechnischem Know-how für Kleinkläranlagen, Abscheider und die Regenwassernutzung bzw. Regenwasserbewirtschaftung entwickelt. Bereits seit fast 15 Jahren setzt Mall auch auf erneuerbare Energien und stellt Pellet- und Hackschnitzelspeicher in verschiedenen Größen her.

Zu Mall zählen insgesamt acht Produktionsstätten in Deutschland und Österreich. Rund 500 Mitarbeiter erwirtschafteten 2023 einen Umsatz von 110 Mio. Euro.

