Gewinnspiel: Warum rote Dessous Glück bringen

Dessous in sinnlichem Rot bringen der Trägerin Glück und Leidenschaft in der Liebe. Ganz besonders dann, wenn frau sie in der Silvesternacht trägt. So lautet zumindest eine Tradition in Italien, die zudem in einigen Teilen Spaniens und Frankreichs und spätestens jetzt auch in Deutschland gepflegt wird.

Über den genauen Ursprung sind sich selbst Historiker nicht einig. Vermutet wird, dass die Tradition aus der Zeit des römischen Kaisers Augustus stammt. Während seiner Herrschaft soll rote Unterwäsche ein Glücksbringer gewesen sein. Die Tradition könnte allerdings auch aus Asien kommen. In China steht Rot für Wohlstand und Glück. Zum chinesischen Neujahrsfest (Anm. der Red. 22. Januar) gehören deshalb neben Lampions und Drachen auch rote Dessous.

Rote Dessous gelten in Südeuropa gleichermaßen als Glücksbringer und Liebesbotschaft. In Bezug auf den Jahreswechsel hat der Brauch allerdings einen kleinen Hacken. Die leidenschaftlich-rote Unterwäsche darf frau sich nicht selbst kaufen. Sie muss ihr geschenkt worden sein. Und – die roten Dessous haben erst an Silvester Premiere. Sie müssen in der Nacht von Silvester auf Neujahr das erste Mal getragen werden.

