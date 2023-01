Gewohnheiten ändern und gesünder leben im neuen Jahr

Veganuary: fruiton liefert frisches Obst und Gemüse an den Arbeitsplatz

Köln, im Januar 2023. Da kommt was ins Rollen: Seit dem 1. Januar 2023 gibt es die Currywurst bei der Deutschen Bahn auch als vegane Variante. Fleischlose Kost entwickelt sich vom Trend zum gesellschaftlichen Konsens. Wer eine pflanzenbasierte Ernährung ausprobieren mag, nutzt den Veganuary – den veganen Januar. Die private Erfahrung nehmen inzwischen auch Unternehmen auf. Sie bieten in der Kantine zu Beginn des Jahres eine vegane Alternative. Zu Hause oder am Arbeitsplatz: fruiton liefert frisches und hochwertiges Obst und Gemüse.

Veganuary – im ersten Monat des Jahres rein pflanzlich leben

Die Bewegung Veganuary kommt aus Großbritannien. Die gemeinnützige Organisation ermuntert Menschen weltweit, eine vegane Ernährung auszuprobieren. Die Website informiert: „Veganuary hat während der Kampagne 2022 mehr als 629.00 Menschen in über 200 Ländern und Regionen dabei unterstützt, im Januar eine rein pflanzliche Ernährung auszuprobieren.“* Man strebt an, die Umwelt zu schützen, Tierleid zu vermeiden, den Klimawandel aufzuhalten und die menschliche Gesundheit zu verbessern. Wer sich anmeldet, erhält Rezepte und Motivation. Obst und Gemüse liefert zum Beispiel fruiton.

Ganzheitliche Ernährung ist ein Schlüssel zur Gesundheit

Der Jahreswechsel ist die Zeit der Diäten. Kaum ein Magazin lässt das Thema aus. Allerdings führt ein Verzicht auf Nahrung meist nur vorübergehend zum Ziel. Immer mehr Beraterinnen und Berater empfehlen eine ganzheitliche Ernährung. Sie bezieht sämtliche Aspekte des Alltags in die Betrachtung ein: Arbeitswelt, Familiensituation, Status der Gesundheit, Hobbys.

Ein gut funktionierender Stoffwechsel ist zentral. Der Organismus sollte Nährstoffe wie Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett gut aufnehmen und in neue Produkte umwandeln. Muskeln, Knochen, Hormone oder Botenstoffe entwickeln sich gesund und halten den Organismus vital. Obst und Gemüse gehören zu einem funktionierenden Metabolismus. Ob man sich für die rein vegane Ernährung entscheidet oder auch eiweißhaltige Produkte verzehrt: Speisen und Getränke sollten bewusst gekauft, zubereitet und genossen werden. fruiton liefert immer die richtige Menge und achtet beim Transport auf die Reduktion von CO2-Emissionen.

Gewohnheiten in kleinen Schritten ändern und langfristig gesund bleiben

Dr. BJ Fogg veröffentlichte im Jahr 2019 seinen Bestseller „Tiny Habits: The Small Changes That Change Everything“. Die „Tiny Habits®-Methode“ des Sozialwissenschaftlers begeistert inzwischen auch die Deutschen. Mit ihr lässt sich auch das Essverhalten regulieren. „BJ Fogg regt dazu an, negatives Verhalten in kleinen Schritten zu ändern, damit die Veränderungen gut in den Alltag passen“, fasst Sheila Röbkes die Essenz zusammen. Die Geschäftsführerin fährt fort: „Da ist fruiton ein prima Partner. Statt süßen oder fetthaltigen Snacks bieten wir gesunden Knabberspaß für zwischendurch.“ Dieser Genuss wird vom Gehirn als positiv abgespeichert und kann sich entwickeln – und so zu einer Veränderung ungesunder Essgewohnheiten führen.

Das Obstpaket: fruiton liefert auch nach Hause

Geschäftsleiter Mario Dutenstädter beobachtet: „Die Mitarbeitenden sind sowohl am Arbeitsplatz als auch im Homeoffice produktiv. Unser erfrischendes Angebot an Obst und Gemüse lässt sich unkompliziert auch zuhause genießen. Wir liefern das aus dem Büro beliebte Obst und Gemüse – in bekannter Qualität.“ Dafür ruft man einfach die Website der fruitonBox auf.

*Quelle: www.veganuary.com am 06.01.2023

