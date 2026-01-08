GIC International Catering beliefert ab sofort Lufthansa Cargo

Neue Partnerschaft umfasst aktuell acht tägliche Abflüge ab dem Flughafen Frankfurt

Seit dem 1. Januar 2026 versorgt GIC International Catering (GIC) mit Sitz in Kelsterbach die Piloten von Lufthansa Cargo. Mit dem neuen Auftrag gewinnt GIC einen namhaften Airline-Partner im Frachtsegment und baut seine Präsenz am Standort Frankfurt weiter aus. Die Zusammenarbeit startet mit aktuell acht täglichen Abflügen auf interkontinentalen Strecken, zum Beispiel nach Chennai, Chicago, Mumbai, Peking, Sao Paulo, Shanghai und Tokio.

Im täglichen Cargo-Betrieb sind die Abläufe besonders eng getaktet und von hoher operativer Komplexität geprägt. Entsprechend anspruchsvoll sind die Anforderungen an Qualität, Timing und Prozesssicherheit bei der Versorgung der Crew.

À-la-carte-Angebot für die Piloten

Die Besatzung von Lufthansa Cargo erhält ein hochwertiges À-la-carte-Angebot auf Basis von Business-Class-Menüs, die um zusätzliche Optionen wie frische Club-Sandwiches oder verschiedene Salate ergänzt werden.

„Piloten zu beliefern ist eine besondere Verantwortung. Ihre Anforderungen an Qualität, Präzision und Verlässlichkeit sind höher als in jeder First- oder Business-Class. Dass wir jetzt für Lufthansa Cargo tätig sind, ist für uns eine große Anerkennung und zugleich Verpflichtung“, betont Göksel Yildirim, Geschäftsführer bei GIC.

Weitere Informationen über GIC International Catering gibt es unter www.gic-international.com

Die GIC International Catering GmbH (GIC) mit Sitz in Kelsterbach am Flughafen Frankfurt ist seit 25 Jahren ein verlässlicher Partner für Airline-Catering, sorgt aber auch in Schulen und auf privaten Feiern für erstklassige Verpflegung. Als familiengeführtes Unternehmen verbindet GIC exzellente Küche mit maßgeschneiderten Lösungen, Nachhaltigkeit und partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Mit modernsten Produktions- und Logistikprozessen sowie strengen internationalen Sicherheits- und Hygienestandards steht GIC für Verlässlichkeit und höchste Qualitätsstandards.

