Expertinnen-Gipfel-Gespräch „Frauen im Consulting“ anlässlich des 10-jährigen Firmenbestehens von Dahm International Consulting

Dahm International Consulting feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen und lädt Sie herzlich zu einem exklusiven Expertinnen-Gipfel-Gespräch mit dem Titel „Frauen im Consulting“ ein. Diese hochkarätige Veranstaltung findet am 16. Januar 2025 in Frankfurt statt und bietet eine Plattform für den Austausch über die Rolle von Frauen in der Beratungsbranche. Im Mittelpunkt steht Dr. Johanna Dahm, die Gründerin und Geschäftsführerin des Unternehmens, die mit über 25 Jahren Erfahrung in der Branche als Pionierin und Vorbild gilt.

Dr. Johanna Dahm hat nicht nur ihre eigene Firma erfolgreich aufgebaut, sondern auch ein Institut gegründet, das sich der Förderung von Frauen in der Wirtschaft widmet. Ihre beeindruckende Karriere und ihr unermüdliches Engagement haben dazu beigetragen, die Selbstständigkeit im Consulting neu zu definieren und zahlreiche Frauen und Männer in der Branche zu inspirieren. Bei diesem Gipfel-Gespräch wird Dr. Johanna Dahm ihre Visionen und Erfahrungen teilen sowie über die Herausforderungen und Chancen sprechen, die Frauen im Consulting begegnen.

Das Gipfel-Gespräch bietet zudem eine Plattform für den Austausch über die Herausforderungen und Chancen, die Frauen im Consulting begegnen.

Unter dem Titel „Frauen und Beratung – Mut zur Selbständigkeit und Zukunft in der Beratung“ lädt Dr. Johanna Dahm zu einer spannenden und inspirierenden Veranstaltung, die sich an Frauen und Männer aus der Beratungsbranche, an Selbständige, Angestellte und Teilselbständige sowie an alle richtet, die beruflich einen neuen Weg suchen. Die Veranstaltung richtet sich aber auch an Unternehmer, Vorstände, Führungskräfte, Geschäftsführer, Fachleute und alle Interessierten, die mehr über die Rolle der Frauen im Consulting erfahren möchten und sich für eine gerechtere Arbeitswelt einsetzen. Das Event bietet den Rahmen für tiefgreifende Diskussionen, wertvolle Erfahrungsberichte und inspirierende Zukunftsvisionen.

Themen der Veranstaltung:

Können Frauen eigentlich Beratung? – Ein Thema, das den traditionellen und oftmals stereotypen Blick auf Frauen in der Beratungsbranche hinterfragt und die Fähigkeiten sowie besonderen Mehrwerte von Frauen im Consulting beleuchtet.

Von der Anstellung in die selbständige Beratung – eine gute Entscheidung? – Eine Reflexion über Chancen und Herausforderungen des Sprungs in die Selbständigkeit und den Aufbau einer eigenen Beratungsmarke.

Sternstunden und Höllenmomente beim Kunden – Persönliche Erfahrungsberichte über die schönsten und schwierigsten Momente in der Zusammenarbeit mit Kunden – inspirierend, ehrlich und aufschlussreich.

Rat und Tat für angehende Berater*innen – Praktische Tipps und wertvolle Ratschläge für Menschen, die eine Karriere in der Beratung anstreben oder ihren Weg neu ausrichten wollen.

Ein Blick in die Glaskugel: KI, Regression und Umweltkatastrophen – Diskutiert werden die Herausforderungen und Chancen, die uns in einer Welt voller technologischer Umwälzungen, ökologischer Krisen und gesellschaftlicher Veränderungen erwarten.

Dr. Johanna Dahm und ein Expertinnen-Team mit geballter Kompetenz geben Einblicke in moderne Wirtschaft und Führung

Mit Freude und Stolz präsentiert Dr. Johanna Dahm eine beeindruckende Riege von Expertinnen, die gemeinsam mit ihr aktuelle Herausforderungen und Chancen in Wirtschaft und Führung beleuchten werden. Die renommierten Frauen aus Wirtschaft und Beratung vereinen umfangreiche Erfahrung und fundierte Einblicke aus verschiedensten Branchen und Disziplinen. Ihr Wissen und ihre Perspektiven tragen entscheidend dazu bei, zukunftsorientierte Lösungen und innovative Ansätze zu diskutieren und zu entwickeln. Gemeinsam wird dieses Expertinnen-Team aktuelle Themen aus Wirtschaft, Führung und Personalentwicklung beleuchten und wegweisende Antworten auf die Fragen der Zeit bieten.

Wann: 16. Januar 2025, 16.00 Uhr

Wo: Dahm International Consulting, Frankfurt, Studio Muc, Kleyerstraße 1

Die Expertinnen im Überblick:

Vali Maria Bluma – Mit langjähriger Erfahrung bei Evonik bringt sie nun als Geschäftsführerin der Human Rox GmbH wertvolle Impulse aus dem Bereich der Personal- und Organisationsentwicklung ein. Ihr Fokus liegt auf innovativen Ansätzen für modernes Personalmanagement und agile Führung.

Heike Fuckert – Zuvor tätig bei namhaften Marken wie Gerry Weber und Tchibo, leitet sie heute als Geschäftsführerin von Leadership mit Charisma ein Unternehmen, das sich auf charismatische und transformative Führung spezialisiert hat. Sie bietet inspirierende Perspektiven auf Leadership in dynamischen Märkten.

Dr. Anja Henke – Die frühere McKinsey-Beraterin und jetzige Geschäftsführerin der Carpe Viam GmbH steht für visionäre Strategieentwicklung und nachhaltige Transformation. Sie berät Unternehmen bei der Implementierung von Innovationsstrategien, die den langfristigen Erfolg sichern.

Antoanela Toccari – Mit ihrer Erfahrung bei der Team Bank bringt sie eine einzigartige Kombination aus Gesichtslese- und Wirtschaftsberatungskompetenz mit. Als Beraterin für Psychologische Wirtschaftsberatung bietet sie besondere Einblicke in menschliche Verhaltensweisen und deren Einfluss auf Unternehmensentscheidungen.

Jane Uhlig – Früher tätig als Geschäftsführerin und Kommunikationschefin im Konvent für Deutschland unter der Leitung von Bundespräsident a.D. Prof. Dr. Roman Herzog und Bundeswirtschaftsminister a.D. Wolfgang Clement in Berlin, hat sie heute mit ihrer PR-Agentur und Janes Magazin eine eigene Online-Plattform gegründet, die sich an Frauen richtet und Themen von Karriere bis Lifestyle adressiert. Ihre Expertise in Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation bereichert die Runde um wertvolle Einsichten.

Dr. Johanna Dahm – Nach erfolgreichen Jahren bei der Novartis AG ist sie heute Geschäftsführerin der Dahm International Consulting. Mit ihrem umfassenden Wissen in der strategischen Beratung unterstützt sie Unternehmen weltweit und setzt dabei auf innovative Lösungen und nachhaltige Unternehmensentwicklung.

Diese Veranstaltung wird von Dr. Johanna Dahm moderiert und ist ein Muss für alle, die sich über die Zukunft der Beratungsbranche informieren und von den Erfahrungen anderer lernen möchten. Neben den Vorträgen und Diskussionsrunden bietet das Event auch musikalische Begleitung, Catering und Getränke – ideale Voraussetzungen für ein entspanntes Networking und den Austausch neuer Ideen und Perspektiven.

Akkreditierung und Rückfragen: Kontakt Dr JD oder an jane.uhlig@janeuhlig.de

JANE UHLIG ist Medien- und Pressebüro für Berichterstattung und bietet aktuelle Nachrichten über Unternehmen, Gesellschaft, Projekte, Mode, Events, Prominente und Lifestyle. www.janes-magazin.de

Kontakt

Jane Uhlig Medienbüro für Lifestyle-Berichterstattung

Jane Uhlig

Heinrich-Sorg-Str. 6

63477 Maintal

0151-11623025



https://janes-magazin.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.