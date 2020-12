Glänzende Zeiten: Silvester-Deko aus der Box

Wunderboxen “Goldrausch” und “Silberglanz” für trendbewusste Gastgeber

Braunschweig. Gute Nachrichten für alle Deko-Fans: Dieses Silvester wird die Party-Dekoration fertig zusammengestellt nach Hause geliefert. Dafür haben die Deko- Spezialisten von wunderhix zwei stylische Pakete kreiert. Die Wunderboxen “Goldrausch” und “Silberglanz” sind unter www.wunderhix.de bestellbar.

Die Silvester-Wunderboxen “Goldrausch” und “Silberglanz” enthalten aufeinander abgestimmte Dekorationselemente wie Luftballons, Konfetti, Servietten, Becher oder Wabengirlanden, so dass mit wenigen Handgriffen eine festliche und glamouröse Atmosphäre gezaubert werden kann, ganz ohne Stress für die Gastgeber. Auch an das nötige Zubehör für die Fotobox oder einfach nur zum Fotos schießen wurde gedacht, um die schönsten Augenblicke festzuhalten und diese auf Social-Media mit Freunden und Bekannten zu teilen.

Die Wunderboxen können für zwei, vier oder acht Personen bestellt werden. “Dieses Silvester benötigt niemand große Mengen an Dekorationsartikel, weil die Anzahl der Gäste auf ein Minimum begrenzt ist. Umso preisbewusster und besser für die Umwelt ist es, die Anzahl der Dekorationselemente genau auf die Anzahl der Gäste abzustimmen. Dies alles funktioniert mit den Wunderboxen von wunderhix ganz ohne Shopping-Marathon und ohne langes Suchen im Internet”, berichtet Florian Buchholz, der wunderhix im Jahr 2020 gegründet hat.

Produktinformationen

Inhalt der Silvester-Wunderbox “Goldrausch”:

Gold-Vorhang, Papp-Goldbecher, transparente Luftballons, Happy-New-Year Tischdeko, Gold-Luftballons metallic, transparente Gold-Konfetti-Luftballons, Gold-Konfetti, weißes Konfetti, goldene Papp-Strohhälme, gestreifte Gold-Servietten, Glückskekse, Wabengirlande weiß, Folienballons “Happy New Year 2021, Gold-Luftschlangen, Tröten gold, Fotobox-Zubehör im Set, Garn zur Befestigung

Inhalt der Silvester-Wunderbox “Silberglanz”:

Silber-Vorhang, Papp-Silberbecher, transparente Luftballons, Happy-New-Year Tischdeko silber, Silber-Luftballons, transparente Silber-Konfetti-Luftballons, Silber-Konfetti, weißes Konfetti, silberne Papp-Strohhälme, gestreifte Silber-Servietten, Glückskekse, Wabengirlande weiß, Folienballons “Happy New Year 2021, Silber-Luftschlangen, Tröten silber/weiß, Fotobox-Zubehör im Set, Garn zur Befestigung

Preise (inkl. Mwst., zzgl. Versandkosten):

Für 2 Personen: 39,- Euro

Für 4 Personen: 49,- Euro

Für 8 Personen: 59,- Euro

Zustell- und Zahloptionen

Die Zustellung der wunderhix-Deko-Boxen erfolgt kontaktlos mit den beiden Versanddienstleistern DHL und dpd. Als Standard-Päckchen und per Express. Geliefert wird deutschlandweit sowie nach Österreich, in die Schweiz und nach Dänemark. Als Zahloptionen stehen Paypal, Kreditkartenzahlung sowie Kauf per Lastschrift zur Verfügung.

Wunderboxen für viele Anlässe

Bei wunderhix finden Kunden Dekorations-Lösungen für viele Festlichkeiten. Die Wunderboxen sind ideal für trendbewusste Gastgeber, sie enthalten Deko-Klassiker, internationale Trendartikel und coole Gadgets. Jede Themen-Box wird sorgfältig konzipiert.

Dafür verfolgt das Team von wunderhix internationale Design- und Interieur-Trends oder belebt Evergreens der Party-Deko neu. Weiter geplant sind Boxen für sechs weitere Anlässe: 50. & 60. Geburtstag, Silber- & Goldhochzeit, Kindergeburtstag, private Cocktail-Party, Hawaii-Party, Bad Taste Party.

Weitere Informationen unter www.wunderhix.de

