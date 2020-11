Glasklare Potentiale: Wie Balkonsysteme von Lumon den Wohnungswert erhöhen

Studie belegt: Über 80% der befragten Wohnungsbesitzer und -käufer sind von einer Wertsteigerung der Immobilie durch eine Verglasung des Balkons überzeugt

Leinfelden-Echterdingen, im November 2020 – Mit maßgeschneiderten Balkonverglasungen von Lumon verbessern Wohnungsbesitzer ihre Lebensqualität: Lärm, Wind, Kälte und Emissionen werden ausgesperrt, Bewohner können ihren Außenbereich ganzjährig nutzen und gewinnen dadurch einen zusätzlichen Wohnraum. Das einfach bedienbare Dreh/-Schiebesystem von Lumon ermöglicht zudem einen schnellen Wechsel von offen und geschlossen. Wie positiv sich hochwertige Balkonverglasungen auch auf den monetären Wert von Wohnungen auswirken, zeigt eine internationale Studie aus dem Jahr 2019 des finnischen Marktforschungsinstituts Taloustutkimus Oy im Auftrag von Lumon: 81% der Befragten in Deutschland gingen hier von einer mindestens 5%igen Steigerung des Wohnungswerts aus.

Wertsteigerung für Immobilienbesitzer und Bauherrn

Befragt wurden Wohnungseigentümer und -käufer zwischen 25 und 75 Jahren in mehreren mitteleuropäischen Staaten, davon ca. 200 in Deutschland. Die Studie zeigt, wie Eigentümer und Käufer den Wert einer Wohnung mit verglastem Balkon im Vergleich zum offenen bewerten. Die Hälfte der befragten Deutschen gibt hier eine Wertsteigerung von 5 bis 10% an, ein Fünftel rechnet mit 11 bis 20% und ein Zehntel geht von mehr als 20% aus. Für Immobilienbesitzer und Bauherrn eröffnen sich damit neue gewinnbringende Möglichkeiten. Denn ob Neubau oder Sanierung: Die Investitionen für eine Balkonverglasung von Lumon sind überschaubar. Ein weiterer finanzieller Vorteil: Auch der Sanierungsaufwand des Balkons wird reduziert, da die pflegeleichte Verglasung vor Schäden durch Kälte und Nässe schützt.

Mieter und Immobilienbesitzer profitieren somit gleichermaßen von den hochwertigen Balkonverglasungen, die sich bequem nachrüsten lassen. Die Systeme im dezenten skandinavischen Design werden jeweils maßgefertigt, so dass sie mit nahezu jeder Architektur harmonieren.

Über Lumon

In Deutschland spezialisiert sich die Firma seit über 20 Jahren sowohl im Projektgeschäft als auch im Privatkundenbereich auf den Vertrieb und die Montage von Balkon- und Terrassenverglasungen sowie Glasgeländern und Aluminiumstrukturen. Die Nachfrage nach Verglasungen als Wind- und Wetterschutz, die zusätzlich dem Schallschutz dienen und dabei helfen Energie einzusparen, ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Als Pionier auf diesem Gebiet hat sich Lumon der Entwicklung eleganter, haltbarer und vor allem nutzerfreundlicher Produkte verschrieben. Lumon hat sich zum Ziel gesetzt, den Wohnkomfort der Kunden zu maximieren. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Finnland. Exportländer sind neben Deutschland auch Schweden, Norwegen, Spanien, Schweiz, Frankreich, Russland und Kanada. www.lumon.de

