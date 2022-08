Golden Visa in Dubai

TOP-Projekte für Dubai Golden Visas

Dubai hat im Ranking des World’s Best Cities Report 2021 des Beratungsunternehmens Resonance den fünften Platz belegt. Viele ausländische Investoren, Unternehmer und Fachkräfte bemühen sich um ein Aufenthaltsvisum für das Emirat, weshalb die Regierung der VAE mehrere Initiativen ins Leben gerufen hat, um Spitzentalente in den Staat zu locken.

Das Goldene Visum der VAE ist eine dieser Initiativen. Wir haben einen speziellen Artikel mit Informationen über die Beantragung des Goldenen Visums sowie über die Anforderungen und Vorteile eines solchen Visums vorbereitet. Wir haben beliebte Immobilienprojekte in Dubai aufgelistet, bei denen Sie durch den Kauf einer Immobilie in diesen Gemeinden das Recht erhalten, ein 5-Jahres-Visum zu beantragen. Außerdem finden Sie hier Informationen darüber, wie Sie diese Art von Visum beantragen können, wenn Sie außerhalb des Landes wohnen.

Über das Goldene Visum in Dubai

Goldene Visa sind Langzeitaufenthaltsvisa für die VAE, die entweder für 5 oder 10 Jahre ausgestellt und automatisch verlängert werden. Das neue System wurde 2019 vom Staat eingeführt, und nach den neuen Regeln können ausländische Staatsangehörige im Land leben, studieren und arbeiten, ohne einen nationalen Sponsor zu benötigen. Außerdem dürfen Ausländer nun zu 100 % ein Unternehmen auf dem Festland der VAE besitzen. Ein weiterer Vorteil des Goldenen Visums ist ein langfristiger Aufenthalt in den VAE (5 oder 10 Jahre), was für ausländische Staatsangehörige, die in dem Land leben wollen, ohne sich um die Verlängerung des Visums kümmern zu müssen, von Vorteil ist.

Die Regierung des Landes hat das Goldene Visum eingeführt, um talentierte Menschen im Land zu halten. Gemäß dem Kabinettsbeschluss Nr. 56 von 2018 über die Organisation von Aufenthaltsgenehmigungen für Investoren, Unternehmer und professionelle Talente können Goldene Visa erteilt werden an:

– Unternehmer

– Investoren

– Spezialisierte Talente und Forscher in verschiedenen Bereichen der Wissenschaft und des Wissens

– Studenten mit vielversprechenden wissenschaftlichen Fähigkeiten

Berechtigung für ein 5-Jahres-Visum

Die folgenden Kategorien sind berechtigt, ein 5-Jahres-Visum für die VAE zu beantragen:

– Immobilieninvestoren müssen in eine Immobilie mit einem Gesamtwert von mindestens 5 Mio. AED investieren.

– Die gekaufte Immobilie muss für mindestens 3 Jahre gehalten werden und die Investitionssumme darf nicht auf Darlehensbasis erfolgen

– Unternehmer, die ein bestehendes Unternehmen mit einem Mindestkapital von 500.000 AED (136.000 USD) besitzen oder die Genehmigung eines anerkannten Gründerzentrums in den VAE haben. Der —— Eigentümer des Unternehmens erhält ein Mehrfachvisum für 6 Monate, das um weitere 6 Monate verlängert werden kann. Das Visum gilt für einen Partner, 3 leitende Angestellte, einen Ehepartner und Kinder.

– Hervorragende Schüler öffentlicher und privater Sekundarschulen mit einer Mindestnote von 95 % und Universitätsstudenten innerhalb und außerhalb der VAE mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,75 nach Abschluss des Studiums. Ein 5-Jahres-Aufenthaltsvisum gilt auch für die Familien der herausragenden Studenten

Anspruchsberechtigung für ein 10-Jahres-Visum

Die folgenden Kategorien sind berechtigt, ein 10-Jahres-Visum in den VAE zu beantragen: Investoren in öffentliche Investitionen von mindestens 10 Mio. AED (2,7 Mio. USD) und Personen mit besonderen Talenten. Im ersten Fall können die Investitionen in folgender Form erfolgen:

– Gründung eines Unternehmens in den VAE, wobei das Kapital mindestens 10 Mio. AED betragen muss

– Beteiligung an einem bestehenden oder neuen Unternehmen mit einem Aktienwert von mindestens 10 Mio. AED

– Einzahlung von mindestens 10 Mio. AED in einen Investmentfonds in den VAE

– Eine Gesamtinvestition von mindestens 10 Mio. AED in allen oben genannten Bereichen. Die wichtigste Bedingung ist, dass die Investitionen in anderen Bereichen als Immobilien nicht weniger als 60 % der Gesamtinvestitionen ausmachen dürfen.

Es gibt auch mehrere Bedingungen für den Erhalt eines 10-jährigen Aufenthaltsvisums in den VAE durch Investoren:

– Der investierte Betrag darf nicht geliehen sein

– Die Investition sollte für mindestens 3 Jahre gehalten werden

– Die finanzielle Solvenz sollte bis zu 10 Mio. AED betragen.

Das Visum kann auf Geschäftspartner ausgeweitet werden, allerdings unter der Voraussetzung, dass jeder Partner 10 Mio. AED beisteuert. Ein 10-Jahres-Aufenthaltsvisum kann einen geschäftsführenden Direktor und einen Berater sowie den Ehepartner und die Kinder einschließen.

Die zweite Kategorie von Personen, die berechtigt sind, dieses Visum zu beantragen, umfasst spezialisierte Talente und Forscher in den Bereichen Wissenschaft und Wissen, wie Erfinder, Ärzte, Wissenschaftler und Spezialisten, sowie kreative Personen im Bereich Kultur und Kunst. Die obligatorische Bedingung für alle diese Kategorien ist ein gültiger Arbeitsvertrag in einem vorrangigen Fachbereich des Landes.

Für den Erhalt dieser Art von Visum gibt es mehrere Bedingungen. So müssen beispielsweise Wissenschaftler vom Emirates Scientists Council akkreditiert oder Inhaber der Mohammed Bin Rashid Medal for Scientific Excellence sein, während Kultur- und Kunstschaffende vom Ministerium für Kultur und Jugend akkreditiert sein müssen.

Business Gold Visa

Wie man ein goldenes Visum in Dubai erhält

Das Verfahren zur Beantragung eines Gold-Visums für die VAE umfasst die folgenden Schritte:

– Registrieren Sie Ihr Interesse auf der Website der Federal Authority for Identity and Citizenship (ICA) der VAE. Es gibt einen speziellen Bereich für goldene Dienstleistungen

– Beantragen Sie das Visum über das Feld “Visa – Goldenes Visum – Antrag auf Nominierung für eine goldene Residenz – Neuer Antrag”, wenn Sie zu einer der in Frage kommenden Kategorien gehören, aber noch nicht nominiert wurden

– Füllen Sie das Online-Formular mit Ihren persönlichen Daten aus. Geben Sie die Kategorie an, unter der Sie Ihrer Meinung nach nominiert werden können. Außerdem benötigen Sie eine einheitliche Identifikationsnummer (UID). Diese 6-stellige Nummer wird automatisch jedem zugewiesen, der in das Land einreist.

– Ihr Antrag wird von den VAE-Behörden geprüft, und Sie erhalten innerhalb von 30 Tagen eine E-Mail mit den Ergebnissen Ihres Antrags. Wenn Ihre Nominierung genehmigt wurde, erhalten Sie auch einen Link per E-Mail, über den Sie die erforderlichen Dokumente für das Visum hochladen müssen.

– Die Föderale Behörde für Identität und Staatsbürgerschaft wird dann Ihren Antrag prüfen

– Nach der Prüfung des Antrags stellt die Behörde Ihr Goldenes Visum aus.

Nur der Antragsteller kann die relevanten Informationen über die angegebenen Visastellen einreichen. Sie können alle erforderlichen Dokumente einreichen, indem Sie sie in den DLD Tresor hochladen.

Wenn Sie Ihren Wohnsitz außerhalb des Landes haben, müssen Sie ein 6-monatiges Mehrfachvisum beantragen, mit dem Sie in die VAE einreisen und ein befristetes Visum in eine Aufenthaltserlaubnis umwandeln können. Der Preis für ein Mehrfachvisum beträgt 1.150 AED (313 USD).

Um ein Goldenes Visum zu erhalten, sollten Sie über ein NOC-Schreiben verfügen. Die Kosten für ein Goldenes Visum für 5 und 10 Jahre betragen 4.850 AED (1.320 USD). Die Kosten für den Antrag belaufen sich auf 150 AED (41 USD) und die Kosten für die Ausstellung des Visums auf 1.000 AED (272 USD). Insgesamt zahlen Sie also rund 6.000 AED (1.633 USD).

Property Investment Visa

Beliebte Immobilienprojekte zur Beantragung eines Goldenen Visums in Dubai

Der Kauf einer Immobilie ist eine der einfachsten Möglichkeiten, ein 5-Jahres-Visum für die VAE zu erhalten. Gemäß den Anforderungen sollte der Mindestbetrag der Investition 5.000.000 AED (1.361.000 USD) betragen. Im Folgenden finden Sie eine Liste beliebter Immobilienprojekte im Emirat Dubai, bei denen Sie durch den Kauf einer Immobilie die Möglichkeit haben, ein Goldenes Visum für die VAE zu beantragen.

St. Regis The Residences

St. Regis The Residences ist ein exklusiver Komplex auf dem letzten verfügbaren Grundstück im prestigeträchtigen Opera District in Downtown Dubai. Der weltbekannte Bauträger Emaar hat zusammen mit der berühmten Hotelmarke St. Regis Hotels & Resorts das mit Spannung erwartete Projekt entwickelt, das zwei Türme mit jeweils 40 Stockwerken umfasst. Das zweite Gebäude, Turm B, wird als erstes eröffnet und Turm A wird später im 1. Quartal 2022 eröffnet.

Turm B bietet 1- und 2-Schlafzimmer-Wohnungen mit Grundstücksflächen zwischen 791 m² und 1.410 m². Ein hotelähnlicher Service der St. Regis Hotels & Resorts ist das Hauptmerkmal des Wohnkomplexes. Zu den Annehmlichkeiten gehören ein hauseigener F&B-Service, ein Cognac-Raum, ein Spa, eine Bibliothek und vieles mehr.

Die Wohnungen in St. Regis The Residences werden von internationalen Geschäftsleuten für kurzfristige Vermietungen stark nachgefragt. Die Kunden können einzelne oder mehrere Wohnungen in dem Komplex sowie halbe oder ganze Etagen erwerben. Potenzielle Investoren in diese Immobilie der Marken Emaar und St. Regis Hotels & Resorts profitieren von einem 100%igen Erlass der DLD-Gebühren.

DaVinci Tower by Pagani

Der DaVinci Tower ist ein ultraluxuriöses und einzigartiges Projekt am Rande der Business Bay. Es ist das erste Wohngebäude der Welt, dessen Inneneinrichtung von Pagani, dem weltberühmten italienischen Automobilhersteller, entworfen wurde. Das Projekt mit seiner erstklassigen Ausstattung befindet sich derzeit im Bau und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2023 fertiggestellt.

Der Bauträger des Komplexes, der sich entlang des Dubai Water Canal in der Business Bay – Downtown Dubai befindet, ist Dar Al Arkan. Die Wohnungen in der Anlage bieten einen spektakulären Blick auf den Burj Khalifa auf der Nordseite und einen herrlichen Blick auf den Dubai-Kanal auf der Südostseite.

Die Immobilien in dem luxuriösen Gebäude umfassen möblierte Apartments mit 2, 3 und 4 Schlafzimmern und privaten Außenbereichen sowie ein ikonisches Penthouse in Form einer Weltkugel. Die Grundstücksflächen der einzelnen Einheiten reichen von 2.098 bis 6.996 Quadratmetern.

Six Senses Residences

Six Senses Residences wird ein brandneuer Komplex am Wasser auf Palm Jumeirah sein. Das erste Six Senses-Hotel mit 60 Zimmern sowie die dazugehörigen Residenzen wurden in den VAE als Joint Venture zwischen der Select Group und der Emirates Strategic Investments Company (ESIC) eingeführt, die einen Managementvertrag mit Six Senses Hotels Resorts Spas unterzeichnet hat. Six Senses The Palm befindet sich derzeit im Bau und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 fertiggestellt.

Das Projekt besteht aus 121 Penthäusern, 32 Duplex-Villen und 9 Signature Villas am Strand mit einer Größe von 1.980 bis 16.016 Quadratmetern.

Die ultra-luxuriösen Markeneinheiten in Six Senses Residences bieten einen atemberaubenden Blick auf die Palme und die Bewohner haben privilegierten Zugang zu den erstklassigen Annehmlichkeiten des Six Senses Hotels, wie z.B. einem Massage-Pool, einem Tennisplatz, Bars und Restaurants, einem Spa und vielem mehr.

Mr. Residences

Mr. C Residences ist ein Wohnprojekt am Wasser, das sich im prestigeträchtigen Jumeirah-Gebiet am Ufer des Dubai Water Canal befindet. Entwickler des luxuriösen Komplexes ist Alta Real Estate Development zusammen mit Vertretern der italienischen Gastronomen- und Hotelierdynastie Cipriani, die das globale Netzwerk von Luxushotels und Wohnimmobilien – Mr. C – gegründet hat. Das Projekt befindet sich derzeit im Bau und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2023 fertiggestellt.

Die Gesamtzahl der Wohnungen in diesem einzigartigen Projekt beträgt nur 27. Der Komplex bietet Wohnungen mit 3 und 4 Schlafzimmern und nur drei Penthäuser mit 5 Schlafzimmern.

Die Grundstücksgrößen reichen von 3.080 bis 11.328 m² und es gibt auch ein exklusives Penthouse mit 6 Schlafzimmern und einem Dachgarten mit einer Gesamtfläche von 15.220 m².

Die ultraexklusiven Wohneinheiten verfügen über Aufzüge, einen digitalen Schlüssel und einen Parkplatzzugang. Die Bewohner von Mr. C Residences werden verschiedene Dienstleistungen wie Business-Support, Butler-Service und viele weitere maßgeschneiderte Luxus-Annehmlichkeiten genießen können.

