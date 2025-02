Goldmünzen Ankauf in München – Sicher & Fair Verkaufen

Sie möchten Goldmünzen verkaufen und suchen einen vertrauenswürdigen Händler in München? Dann sind Sie bei uns genau richtig! In der Goldankaufstelle München kaufen wir alle gängigen Anlagemünzen wie den Krügerrand, Wiener Philharmoniker, Maple Leaf und American Eagle sowie historische Goldmünzen zu tagesaktuellen Preisen. Unser erfahrenes Team bewertet Ihre Münzen professionell und bietet Ihnen eine schnelle, transparente Abwicklung mit sofortiger Auszahlung.

Beim Verkauf von Goldmünzen ist es wichtig, den aktuellen Goldkurs zu berücksichtigen, da dieser täglich schwankt. Unsere Experten prüfen nicht nur das Gewicht und den Feingehalt Ihrer Münzen, sondern auch den numismatischen Wert, falls es sich um besonders rare oder historische Stücke handelt. So erhalten Sie stets den bestmöglichen Preis.

Viele Kunden fragen sich, ob es sinnvoll ist, jetzt Gold zu verkaufen. Die Entscheidung hängt vom Marktpreis ab, der von verschiedenen wirtschaftlichen Faktoren beeinflusst wird. Da Gold langfristig als wertstabile Anlage gilt, lohnt es sich, den idealen Verkaufszeitpunkt sorgfältig abzuwägen. Unser Team berät Sie gerne und hilft Ihnen, eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Der Verkauf von Goldmünzen ist bei uns ganz unkompliziert: Bringen Sie Ihre Münzen einfach in unsere Filiale, wo wir sie kostenlos begutachten. Anschließend erhalten Sie ein unverbindliches Angebot, und wenn Sie zustimmen, erfolgt die sofortige Auszahlung in bar oder per Überweisung. Auch kleine Mengen, wie einzelne Münzen oder sogar 1g-Goldmünzen, können problemlos verkauft werden.

Falls Sie sich fragen, wie viel Gold man ohne Nachweis verkaufen darf, gilt in Deutschland eine Grenze von 1.999,99 Euro, bis zu der der Verkauf anonym erfolgen kann. Bei höheren Beträgen ist ein Identitätsnachweis erforderlich. Zudem sind Goldmünzen, die länger als ein Jahr in Ihrem Besitz waren, in Deutschland steuerfrei verkäuflich.

Möchten Sie Ihre Goldmünzen zu fairen Preisen verkaufen? Besuchen Sie uns in der Goldankaufstelle München und lassen Sie Ihre Münzen professionell bewerten. Weitere Informationen zu unserem Ankaufsservice finden Sie hier. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!