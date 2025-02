Für die Scheidungsimmobilie gibt es verschiedene Optionen

Die Makler von Werneburg Immobilien aus Berlin stehen Eigentümern beratend zur Seite

Eine Trennung oder Scheidung ist nicht nur emotional belastend, sondern stellt oft auch eine große Herausforderung in Bezug auf das gemeinsame Haus dar. Es tauchen viele Fragen auf: Wer bleibt im Haus? Soll es vermietet oder verkauft werden? Die Makler von Werneburg Immobilien bieten Eigentümern Unterstützung und Expertise, um die richtige Entscheidung für die individuelle Situation zu treffen.

Die Eigentumsübertragung, die Vermietung oder der Verkauf kommen für Scheidungsimmobilien in Betracht. Alle Optionen haben Vor- und Nachteile, über die Geschäftsführer Alexander Werneburg und sein Team beraten. Die Eigentumsübertragung ist eine mögliche Lösung, wenn einer der Ex-Partner in der Immobilie verbleiben möchte. In diesem Fall übernimmt der verbleibende Partner die Immobilie und zahlt den anderen aus. „Vorab ist es daher ratsam, bei Bedarf die Kreditfähigkeit des verbleibenden Partners zu prüfen“, erklärt Alexander Werneburg. Er und seine Kollegen arbeiten eng mit Notaren zusammen und vermitteln gegebenenfalls an Finanzberater, um den Prozess reibungslos zu gestalten.

Die Vermietung der Scheidungsimmobilie ist eine sinnvolle Alternative, wenn aktuell keiner der Ex-Partner die Immobilie selbst nutzen möchte, sie jedoch langfristig in Besitz bleiben soll. Ist die Immobilie zum Beispiel als zukünftiges Erbe für die gemeinsamen Kinder gedacht, bietet diese Lösung eine gute Balance zwischen Werterhalt und finanzieller Flexibilität. Die Immobilienmakler aus Berlin unterstützen Eigentümer, die sich für diese Option entscheiden, bei der Suche nach geeigneten Mietern und bei der Verwaltung der Immobilie.

Der Verkauf der Immobilie ist oft die bevorzugte Wahl, wenn beide Parteien einen Neuanfang anstreben. „Diese Lösung ermöglicht eine gerechte Aufteilung des Verkaufserlöses und vermeidet künftige finanzielle Verflechtungen“, so der Geschäftsführer. Gerne begleitet er den Verkaufsprozess von der Marktwertermittlung über die Vermarktung bis hin zum Vertragsabschluss und sorgt dafür, dass die Eigentümer von einem optimalen Ergebnis profitieren.

Der Geschäftsführer und sein Team stehen mit Erfahrung und Fachwissen zur Seite, um Eigentümern in dieser herausfordernden Lebensphase die bestmögliche Lösung zu bieten und gemeinsam klare Perspektiven zu schaffen.

Weitere Informationen zum Thema sowie zu Immobilienbewertung Berlin, Wohnung vermieten Berlin und Immobilienmakler Berlin-Treptow erhalten Interessenten auch auf https://www.werneburg-immobilien.de/.

Das Unternehmen Werneburg Immobilien, gegründet 1996 von Alexander Werneburg, hat sich auf die Vermittlung von Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Kapitalanlagen in Berlin und in der Umgebung spezialisiert. Gerne beraten der Geschäftsführer und sein Team Immobilienverkäufer und Immobiliensuchende und wickeln den gesamten Prozess für sie ab. Dabei halten sie stets die Entwicklungen des Berliner Immobilienmarktes im Blick.

