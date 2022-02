Golf GTI Tuning – mehr als Chiptuning

Wer glaubt, ein VW Golf GTI oder GTD würde in der Serienausstattung die Wünsche aller Kunden erfüllen, der täuscht sich. Tuning und Chiptuning für den VW Golf GTI erfreut sich größter Beliebtheit. Und auch der Golf GTD ist häufiger Gast in Tuning-Werkstätten, die sich auf Chiptuning, Stage 2 und Stage 3-Tuning spezialisiert haben. Vom Golf III bis zum Golf VIII werden, neben der Leistungssteigerung mittels Kennfeldoptimierung, zum Beispiel gerne hochwertige Sportauspuffe, effektivere Luftfilter und/oder aktive Soundsysteme eingebaut.

VW Golf Chiptuning von bhp motorsport

Nehmen wir beispielsweise den Volkswagen Golf VII 2.0 TSI GTI mit 169 kw (230 PS). Dieser Golf kann mittels Chiptuning in seiner Leistung um bis zu 50 PS auf ca. 280 PS (206 kW) gesteigert werden – zusammen mit der Anhebung des Drehmoments von 350 Newtonmeter auf ca. 430 Nm, wird der ohnehin tolle Fahrspaß im Golf GTI VII zu einem echten Rennsport-Erlebnis. Die Experten von bhp motorsport nutzen für die Optimierung eine auf dem Leistungsprüfstand entwickelte Software zur Reprogrammierung des Steuergeräts.

Chiptuning Golf VIII R

bhp motorsport bietet für jeden Golf R eine perfekt abgestimmte Kennfeldoptimierung, z.B. das Chiptuning für den Volkswagen Golf 8 (VIII) R mit 235 kw. 16% mehr Leistung (von 320 auf 370 PS) und eine Drehmoment Steigerung um 17% (von 420 auf 490 Nm). Dazu gibt es diverse individuelle Sonderprogrammierungen. Für ein optimiertes Schaltverhalten kann z.B. optional das DSG Getriebe auf die Leistung des Motors angepasst werden.

Chiptuning und Tuning von den Profis: bhp motorsport

Wer sich für eine Leistungssteigerung seines Fahrzeugs, ob PKW, Transporter, LKW oder Bus interessiert, dem wird in allen einschlägigen Auto- und Motorsport-Magazinen empfohlen, sich an einen Fachmann mit langjähriger Erfahrung zu wenden. bhp motorsport besitzt über 20 Jahre Chiptuning-Erfahrung und bei über 10.000 Fahrzeugen wurde in dieser Zeit durch ein Motortuning die Leistung optimiert. Auf der Website von bhp motorsport findet sich zudem ein übersichtlicher Chiptuning-Konfigurator mit Datenbank, der für nahezu alle Marken und Modelle die mögliche Leistungssteigerung anzeigt. Die Experten von bhp motorsport beraten unverbindlich zum Thema Chiptuning, aber auch zum Spritspar-Tuning und zu weiteren Tuning-Ausbaustufen, bei denen Umbauten/Nachrüstungen möglich sind (Stage 2 + 3).

bhp motorsport realisiert Chiptuning, Motortuning und Tuning auf höchstem Niveau. Eigene Software-Entwicklung auf einem Allrad-Leistungsprüfstand, mehrere interne Programmierer und ein eigenes Kompetenz-Entwicklungszentrum machen es der bhp motorsport GmbH möglich, hochwertige Tuning-Software und Chiptuning für nahezu alle Fahrzeuge des Weltmarkts anzubieten.

