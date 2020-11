Granit, ein bemerkenswerter Naturstein

Den Begriff Granit im Zusammenhang mit Naturstein werden sicherlich die meisten Menschen schon ein- oder mehrmals gehört haben. Die Übersetzung des aus dem Lateinischen stammenden Namens Granit lautet: körniger Stein. Diese Bezeichnung wurde angelehnt an das aus vielen Mineralkörnern bestehende Aussehen dieses Gesteins.

Bei Granit handelt es sich um ein magmatisches Gestein, welches aus flüssigem (in höheren Schichten der Erdkruste aufgestiegenem) Magma entstanden ist. Der Granit konnte dabei nicht bis zu der Erdoberfläche gelangen. Er ist auf dem Weg nach oben (als eine Art Pfropfen) hängen geblieben. Dort kühlte es über einen sehr langen Zeitraum ab. Dadurch wurden optimale Bedingungen für die Kristallbildung geschaffen. Man kann die einzelnen Minerale im Granit sogar mit bloßem Auge gut erkennen.

Die Zusammensetzung

Im Granite findet man reichlich Quarz, Feldspaten und dunkle Mineralen wie Glimmer. Normalerweise findet man Granit als Masse, die man durch horizontal sowie vertikal verlaufende Klüfte in Blöcke auseinandernehmen kann. Es kommt eher seltener vor, dass Granit näher an der oberen Schicht der Intrusion entsteht.

Die Eigenschaften von Granitstein

Der Granitstein ist für sein großes Farbspektrum und für eine hohe Stabilität sowie Festigkeit bekannt. Es hängt vom Mineralgehalt ab, in welchen Farben man Granite finden kann. Das Muster kann man als kristallin, mittel- oder auch grobkörnig bezeichnen. Wegen der guten Sichtbarkeit der Kristalle wirkt der polierte Granit besonders edel. Mehr Informationen zum Material Granit kann man beispielsweise auch bei natursteinepost.de erfahren. Wegen des sehr hohen Quarzanteils weist Granit auf der Mohsschen Skala eine Härte von 6 bis 8 auf. Deswegen bezeichnet man Granit als härtesten Naturstein. Durch diese hohe Härte erhält man eine sehr gute Abrieb- und Wetterfestigkeit sowie auch Hitzebeständigkeit. Dazu ist dieser Stein pflegeleicht und gut polierbar. Das alles erklärt sicherlich seine Beliebtheit und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Die Bedeutung und die Verwendungsmöglichkeiten von Granit

Es liegt mit an der hohen Verwitterungsbeständigkeit von Granit, dass es so viele Verwendungsmöglichkeiten für den Naturstein gibt. Granit wird besonders oft im Bauwesen verwendet. Wenn es um den Straßenbau geht, wird er beispielsweise als Pflaster-, Bordsteine, Gehwegplatten oder auch als Schotter eingesetzt. Die farbigen Granite nimmt man bevorzugt für den Außenbereich von Bauten. Zum Beispiel dann, wenn es um die dekorative Aufmachung von Wegen oder die Fassadenverkleidung geht. Im Innenraum wird Granit als Fußbodenbelag und für die Wandbekleidung verwendet. Außerdem werden auch aus Granit Tischplatten, Küchenarbeitsplatten und Fensterbänke gefertigt. Der Granitstein wird zudem dafür genutzt, um Bäder optisch sowie funktionell wertiger zu gestalten. Auch in der Kunst findet man diesen Stein. Dort gilt Granit nämlich als begehrtes Material für Bildhauer. Was vielleicht eher wenige Menschen wissen ist, dass man Granit als sogenannte Whiskeysteine anstelle von Eis zum Kühlen von Whiskey nutzt. Der Geschmack des Getränks soll durch den Stein nicht verändert werden und dazu haben die Whiskeysteine gegenüber Eiswürfeln den Vorteil, dass sie Getränke nicht verwässern. Gerne wird Granit auch im Gartenbau verwendet. Zum Beispiel in Form von Brunnen oder Vogeltränken.