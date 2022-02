Gratisgeschenk und Angebot bis zu 91% Rabatt in Leawo”s 2022 Frühling Giveaway & Aktion

Entfernen von DRM bei iTunes-Videos (Filme, TV-Sendungen), iTunes-Musik, Spotify Music, Audible-Audiobücher und eBooks sowie Konvertieren in beliebte DRM-freie Dateien für bessere Unterhaltung.

Zusammenfassung: Leawo bietet jedem die Chance, Prof. DRM Video Converter kostenlos zu gewinnen und unglaubliche 91% Rabatt im Rahmen der Leawo Frühling Giveaway & Aktion 2022 zu erhalten. Außerdem gibt es Top-Seller-Bundles mit einem großen Rabatt.

Shenzhen, Guangdong, 24. Februar 2022 – Der eisige Winter neigt sich dem Ende zu und das Fest der blühenden Blumen steht bevor. Überall gibt es klare Bäche und plätscherndes Quellwasser. Blumen verströmen einen berauschenden Duft in der Luft, der Bienen anlockt. Es ist Zeit, im Garten frische Luft zu schnuppern. Doch die Leute können wegen der wiederholten Epidemie nur zu Hause bleiben. Leawo Software, ein professioneller Anbieter von Multimedialösungen und preisgekrönter Anbieter von Video-/Audio-Konvertierungssoftware, feiert die Ankunft des Frühlings und hat mit Leawo”s 2022 Frühling Giveaway & Aktion eine Reihe von Geschenken für alle vorbereitet.

91% Rabatt auf 4-in-1 iOS Solution Bundle

Verrückte 91% Rabatt ist in dieser Aktion gegeben. iOS-Benutzer werden sicherlich in diesem Bundle interessiert sein, da dieses Bundle kann helfen, Daten und Dateien zwischen iOS-Geräten, Computer und iTunes übertragen, reparieren iOS / TVOS-System, bereinigen iTunes und andere Musik-Bibliotheken, Wiederherstellen von Daten und Dateien von iOS-Geräten, iTunes und iCloud, usw., die fast alle Bedürfnisse in iOS-System abdeckt. Jetzt diese Förderung können Kunden EUR189.82 sparen und ermöglicht es ihnen, dieses Paket für immer zu bekommen.

Verschiedene Lösungspakete mit 60% Rabatt

91% Rabatt auf Lösungspakete öffnen den Vorhang des Frühlingsgeschenks & Angebote. Mehr Überraschungen sind in dieser Aktion gegeben und Leawo bietet Kunden verschiedene Lösung Pakete bei 60% Rabatt.

1. 60% Rabatt auf das Leawo All-in-One-Paket – Dies ist ein 21-in-1-Bundle, das die beliebtesten Produkte von Leawo enthält, die die beste Multimedia-Lösung bietet, um den Leuten zu helfen, Video, Audio, DVD, Blu-ray, 4K UHD Blu-ray, UHD Blu-ray-Laufwerk-Firmware, Bild, iOS-Gerät, iTunes-Video/Musik/Hörbücher, iTunes-Musikbibliothek, Spotify-Musik, Fotoqualität und Fotohintergrundproblem ohne Anstrengungen zu behandeln.

(Originalpreis: EUR679.73/lebenslang, Sparen von EUR407.83 nach 60% Rabatt)

2. 60% Rabatt auf Ultimate Blu-ray Toolkit – Dies ist ein 4-in-1-Blu-ray-Lösungspaket, das Leuten hilft, Blu-ray/DVD-Filme zu entschlüsseln, zu rippen und in Video-/Audiodateien in verschiedenen Formaten zu konvertieren, Foto-/Videodateien auf Blu-ray/DVD-Inhalte zu brennen, Blu-ray/DVD-Filme zu kopieren und zu sichern, Cinavia-Wasserzeichen von Blu-ray zu entfernen, um Cinavia-freie Blu-ray-Kopien zu erhalten, und mehr. Leawo bietet jetzt einen Rabatt von 60% auf dieses Bundle.

(Ursprünglicher Preis: EUR369.89/lebenslang, Sparen von EUR221.97 nach 60% Rabatt)

3. 60% Rabatt auf Ultimate 4K/UHD Blu-ray Toolkit – Ein umfassendes UHD Blu-ray Toolkit zum Downgraden der Firmware von 4K/UHD Blu-ray-Laufwerken, Entschlüsseln, Rippen und Konvertieren von 4K Blu-ray in 4K/1080P/720P-Videos, Kopieren und Sichern von 4K Blu-ray-Filmen auf einen Computer oder einen Rohling im 1:1-Modus oder als reines Film-Backup.

(Originalpreis: EUR369.89/lebenslang, Sparen von EUR185.91 nach 60% Rabatt)

4. 60% Rabatt auf Ultimate DVD Toolkit – Dieses 3-in-1-Toolkit für die DVD-Konvertierung besteht aus DVD Ripper, DVD Copy und DVD Creator und hilft Ihnen beim Entschlüsseln, Rippen und Konvertieren von DVDs in Videos, Kopieren von DVDs auf einen Computer oder Rohling und Brennen von Videos/Fotos auf DVDs.

(Originalpreis: EUR119.85/lebenslang, Sparen von EUR71.91 nach 60% Rabatt)

Kostenloses 2022 Frühlings Giveaway Geschenk

Es gibt immer wieder Überraschungen. Alle Kunden, die Leawo auf Facebook folgen, erhalten den Prof. DRM Video Converter kostenlos. Um diesen iTunes Video DRM-Schutzentferner kostenlos zu erhalten, müssen die Teilnehmer nur ihre E-Mail-Adresse angeben und er wird ohne Bezahlung verschickt.

Ein Upgrade-Angebot wird ebenfalls angeboten. Als beste Alternative zu kostenloser DRM-Entfernungssoftware integriert Leawo Prof. DRM DRM-Videokonverter, DRM-Musikkonverter, DRM-Hörbuchkonverter, Kindle/Kobo/Adode eBook Converter und DRM-Spotify-Konverter, um die Grenzen der Unterhaltung nur auf bestimmten Geräten zu durchbrechen. Dieses Tool gibt es jetzt mit 60% Rabatt im Leawo All-in-One-Bundle. Mit Prof. DRM wird der DRM-Schutz von iTunes M4V-Videos/M4P-Musik/M4B-Hörbüchern entfernt und in das DRM-freie MP3-, MP4-Format konvertiert. Kindle/Kobo/Adode eBooks werden in die Formate epub, mobi, azw3, txt konvertiert. Darüber hinaus wird die DRM-geschützte Spotify-Musik konvertiert und als DRM-freie Datei heruntergeladen, um sie jederzeit und überall anzuhören. Die Leute können dieses Tool vollständig nutzen, um iTunes-Filme mit VLC oder anderen Media-Playern abzuspielen.

Für weitere Informationen siehe die Webseite: https://www.leawo.org/de

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

Kontakt

Leawo Software GmbH

Steven Zhang

Yungu Innovation Industrial Park Phase I 1183

518057 Shenzhen

+86-755-86349501

+86-755-26738705

support@leawo.de

http://www.leawo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.