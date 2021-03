Green Clean ist Ansprechpartner für ökologische Reinigung rund um Frankfurt

Die Firma Green Clean der dem2-Dienstleistungsgruppe spezialisiert sich auf ökologische und nachhaltige Reinigungsarbeiten. Mit Sitz in Bad Vilbel kann sie im gesamten Rhein-Main-Gebiet für glänzende Flächen, Büros, Fassaden oder Industriebereiche sorgen. Zahlreiche Zertifizierungen rund um Umweltmanagement oder Arbeits- und Gesundheitsschutz bescheinigen dem Unternehmen eine grüne Ausrichtung (DIN EN ISO 9001, sowie 14001, 27001 und 45001). Es wird komplett auf chemische und schädliche Reinigungsmittel verzichtet. In den Bereichen Spezialreinigung, Unterhaltsreinigung und Gebäudereinigung kann Green Clean auf viele zufriedene Kunden verweisen. So können Sie Green Clean in verschiedensten Bereichen Aufträge erteilen. Die Einsatzfelder reichen von Rolltreppenreinigung, Krankenhausreinigung, Glasreinigung über Tiefgaragenreinigung bis zur ökologischen Dampfreinigung, um nur einige zu nennen. In Pandemie-Zeiten konnte Green Clean außerdem mit dem Angebot der elektrostatischen Desinfektion punkten. Diese von der WHO empfohlene Reinigungstechnik ist vor allem in geschlossenen, hochfrequentierten Räumen effektiv. Das Desinfektionsmittel enthält hier beim Austritt aus dem elektrostatischen Spritzgerät eine positive elektrische Ladung. Da das Spray somit elektrisch aufgeladen ist, beschichten die Tröpfchen gleichmäßig alle Arten von Oberflächen, ziehen negativ geladene Partikel an und gewährleisten so eine intensive und vollständige Reinigung.

Green Clean will als Vorreiter vorangehen. Gebäudereiniger und Kunden sollten umdenken und ein gewisses Pflichtbewusstsein für die Ökologie um sich herum schaffen. Green Clean möchte mit dem Einsatz von umweltschonenden Reinigungstechniken in Gebäuden damit einen Teil zur Reduzierung der Umweltbelastung beitragen. Die moderne nachhaltige Gebäudereinigung hat im Gegensatz zu der altmodischen Methode keine Nachteile. Erhalten Sie einen Überblick über das gesamte Leistungsangebot: www.green-cleaning.de .

Green Clean betreibt ein nachhaltiges Reinigungsunternehmen im Rhein-Main-Gebiet

Firmenkontakt

dem² – alles aus einer Hand GmbH

Aylin Demirel

Rodheimerstraße 9

61118 Bad Vilbel

+49 (0) 6101 659270-0

info@dem2.de

https://green-cleaning.de/

Pressekontakt

dem² – alles aus einer Hand GmbH

Aylin Demirel

Rodheimerstraße 9

61118 Bad Vilbel

+49 (0) 6101 659270-0

presse@potential-company.de

https://green-cleaning.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.