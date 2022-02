Green Deal: Mieterstrom-Start-up Solarize entscheidet sich für Schwartz Public Relations

München, 02. Februar 2022 – Die Münchner Schwartz Public Relations, eine der führenden Technologie-PR-Agenturen im deutschsprachigen Raum, kommuniziert seit Anfang des Jahres für die Solarize Energy Solutions GmbH aus Stuttgart. Das innovative Start-up ermöglicht Besitzern von Gewerbeimmobilien den einfachen Einstieg in Mieterstrommodelle – von der Projektierung einer PV-Dachanlage bis zur revisionssicheren Abrechnung jedes einzelnen Verbrauchers.

Schwartz PR wird Solarize dabei unterstützen, sich als führendes Unternehmen für Mieterstrom im Gewerbe zu etablieren. Ziel ist es, bei Gebäudeeigentümern, bei Betreibern von Aufdach-PV-Anlagen sowie bei Energieversorgern ein breites Interesse an dem ebenso nachhaltigen wie profitablen Mieterstrom-Modell zu wecken und die Geschäftsmodelle einfach zu erklären. Hierzu wird die Agentur unter anderem zielgruppenorientieren Content für unterschiedliche Kommunikationskanäle entwickeln und Kontakte zu Fach- und Branchenmedien aus den Bereichen Photovoltaik/Renewables, Real Estate und Facility Management sowie in Richtung Start-up-/VC-, Tages- und Wirtschaftsmedien herstellen.

“Mit Schwartz Public Relations haben wir auf Empfehlung eines unserer Investoren einen Partner gefunden, der unsere Technologie, unser Geschäftsmodell aber auch die Anforderungen unserer Zielgruppen versteht sowie daraus wirksame Kommunikationsmaßnahmen entwickeln und auch umsetzen kann”, sagt Frederik Pfisterer, einer der Gründer und Geschäftsführer bei Solarize.

Christoph Schwartz, Inhaber und Gründer von Schwartz Public Relations ergänzt: “European Green Deal, Energiewende, neuer Wirtschafts- und Klimaschutzminister: Es freut uns besonders, wenn wir mit unseren Kunden, ihren Technologien und Themen so nah am aktuellen gesellschafts- und wirtschafspolitischen Diskurs arbeiten können.”

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den vier führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019, 2020 und 2021 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in EMEA ausgezeichnet.

Kontakt

Schwartz Public Relations

Christoph Schwartz

Sendlinger Straße 42A

80331 München

089 211 871 30

089 211 871 50

info@schwartzpr.de

https://www.schwartzpr.de