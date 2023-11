Grillfürst eröffnet Grillparadies in Südhessen

Neue Filiale zwischen Darmstadt und Frankfurt lockt mit großem BBQ-Angebot

Grillfans dürfen sich freuen: Grillfürst eröffnet am 30. November dieses Jahres seine dreizehnte Filiale. Damit unterstreicht der Vollsortimenter seine führende Marktstellung im Grillsegment nachträglich. Zukünftig finden Grillfürst Kunden das umfangreiche Sortiment in einer neuen Filiale in Büttelborn. Hier hat bis vor wenigen Tagen die Familie Engelter ein Grillfachgeschäft für eine andere Marke betrieben. Um zukunftssicher aufgestellt zu sein, eröffnet Ende November eine Grillfürst Filiale an diesem Standort.

Christiane Engelter freut sich auf die neue Zusammenarbeit: „Das umfangreiche Sortiment von Grillfürst hat mich sofort überzeugt. Meine langjährigen Kunden werden begeistert sein, denn sie finden in meinem Fachgeschäft ab sofort eine riesige Auswahl an Grillmarken und Zubehör, Kulinarik und Ambienteprodukten. Grillfürst bietet einfach ein gelungenes Einkaufserlebnis.“ Die Mehrmarkenstrategie von Grillfürst hat sich bewährt: Mit über 7.000 Produkten bietet der Grillfachhändler fast alles, was es auf dem BBQ-Markt gibt. Dabei profitieren die Kunden von der Verfügbarkeit und dem Grillfürst Zentrallager, welches nahezu alle Kundenaufträge innerhalb von 24 Stunden direkt zum Kunden liefert. Für Joachim Weber, Geschäftsführer von Grillfürst, ist die neue Filiale ein weiterer logischer Schritt: „Wir wollen unseren Kunden ein perfektes Kauferlebnis bieten. Wir beraten markenunabhängig über verschiedene Verkaufskanäle und unsere riesige Produktauswahl, kombiniert mit unseren Absatzwegen und unserer Logistik, ist einzigartig in Deutschland. Diese Vorteile bieten wir nun auch südlich von Frankfurt für unsere Kunden an.“ Die Grillfürst Filiale in Büttelborn finden BBQ-Fans ab dem 30. November in der Darmstädter Straße 69. Der neue Store hat die führenden Grillmarken im Gepäck: Napoleon, Broil King, OUTDOORCHEF, Monolith, Kamado Joe, Bull, OFYR, Big Green Egg und viele mehr.

Weltmeister Uwe Bein zu Gast in Büttelborn

Ein besonderes Highlight zur Eröffnung ist am 01. Dezember von 16:00 bis 18:00 Uhr eine exklusive Autogrammstunde mit Uwe Bein. Und das ist kein Zufall: Bei Grillfürst gibt es ein ausgewähltes Eintracht Grillsortiment. Das Herz des ehemaligen Profikickers schlägt schon lange für die Eintracht und mit Grillfürst verbindet Bein eine jahrelange Freundschaft. Alle Eintracht Fans sind eingeladen, die Fußballikone persönlich zu treffen und ein Selfie zu erhaschen. Auf das Eintracht Grillsortiment gewährt Grillfürst zur Eröffnung satte 20 % und jeder der möchte, kann sich seine SGE Grillzange oder Grillschürze von Uwe Bein vor Ort signieren lassen. Damit wird jedes Produkt ein echtes Unikat.

Viele attraktive Angebote zur Eröffnung

Vom 30.11. bis zum 9.12.2023 profitieren Kunden in Büttelborn von attraktiven Angeboten: 20 % auf Produkte der Grillfürst Eigenmarke sowie 10 % auf alles (Rabatte gelten auf die UVP). Am Eröffnungswochenende gibt es an allen Tagen Köstlichkeiten vom Grill und am Samstag interessante Grillvorführungen unterschiedlicher Hersteller.

Über Grillfürst

Die Grillfürst GmbH ist Deutschlands größter Grillfachhandel. Seit über zwölf Jahren steht das Unternehmen für erstklassigen Service, kompetente Beratung und ein umfangreiches Produktportfolio. Das Sortiment umfasst mehr als 7.000 Artikel von über 60 Marken, die über den Onlineshop (Deutschland und Schweiz) sowie in insgesamt 13 bundesweiten Standorten und in Luzern bei Grillfürst Schweiz erhältlich sind. Mit seiner Eigenmarke legt Grillfürst als Hersteller hohen Wert auf Innovation und gestaltet mit 600 hauseigenen Produkten die Welt der Grillbranche maßgeblich mit.

