Grillhersteller CADAC feiert 75-jähriges Jubiläum

CADAC, Anbieter eines breiten Sortiments an Camping-, Gas- und Elektrogrills, feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Jubiläum. 2023 hat das ursprünglich südafrikanische Unternehmen dazu verschiedene Aktionen gestartet.

Ab April haben Sie die Chance, eine Heißluftballonfahrt zu gewinnen! Denn, laut CADAC: „Zum Feiern gehören Ballons!“.

Außerdem erhalten Sie im Mai beim Kauf eines Carri Chef 40 ein kostenloses Camping-Kochbuch.

Im Juni hingegen erhalten Sie beim Kauf eines 2 Cook 3 ein Camping-Kochbuch gratis zu Ihrem Kauf dazu.

Diese Sonderangebote gelten nur für Bestellungen im CADAC-Webshop.

Einführung 3 neuer Grills

CADAC lässt sein 75-jähriges Jubiläum nicht unbemerkt verstreichen, sondern möchte diesen Meilenstein gebührend zelebrieren. Aus diesem Grund wird das Sortiment um drei neue Grills erweitert:

Das Camping-Sortiment wird um den 2 Cook 3 und den C arri Chef 40 erweitert.

Die Elektrogrills werden um den E Braai 40 FS erweitert.

Entdecken Sie hier alle CADAC-Grills.

Über CADAC

CADAC ist der Anbieter für Grills für alle Gelegenheiten und Orte: ob Terrasse, Garten und Balkon oder Camping, Picknick oder auf dem Boot – so ist Grillvergnügen überall garantiert. CADAC bietet eine breite Palette von Campinggrills, Gasgrills und Elektrogrills an. Charakteristisch für diese Grills ist das modulare System: ein CADAC-Grill kann stets mit verschiedenem Zubehör wie einem Pizzastein, einer Paellapfanne, einer BBQ-Plancha, etc. erweitert werden.

CADAC & DOMETIC

Seit 2022 ist CADAC Teil der Dometic-Gruppe. Dometic ist ein globales Unternehmen mit einer langen Geschichte in der Herstellung von branchenführenden Produkten für den Außenbereich, den Haushalt und den professionellen Einsatz. Mit fast 40.000 Händlern und Werkstätten auf der ganzen Welt ist Dometic überall zu finden. CADAC-Grills ergänzen das Dometic-Sortiment an Outdoor-Produkten perfekt und ermöglichen es den Unternehmen, gemeinsam zahlreiche Outdoor-Freizeit-Lösungen anzubieten.

Seit 2022 ist CADAC Teil der Dometic-Gruppe. Dometic ist ein globales Unternehmen mit einer langen Geschichte in der Herstellung von branchenführenden Produkten für den Außenbereich, den Haushalt und den professionellen Einsatz. Mit fast 40.000 Händlern und Werkstätten auf der ganzen Welt ist Dometic überall zu finden. CADAC-Grills ergänzen das Dometic-Sortiment an Outdoor-Produkten perfekt und ermöglichen es den Unternehmen, gemeinsam zahlreiche Outdoor-Freizeit-Lösungen anzubieten.

Kontakt

CADAC Europe BV

Marleen Siemerink

Ratio 26

6921 RW Duiven

+31 26 319 77 40



https://www.cadacinternational.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.