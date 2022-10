DAK-Gesundheit Kaiserslautern

DAK-Gesundheit in Kaiserslautern schaltet Grippe-Hotline

Fachleute informieren am 12. Oktober über die Grippeimpfung und einen zeitgleichen Corona-Booster

Kaiserslautern, 04. Oktober 2022. Die alljährliche Grippesaison steht bevor und die Corona-Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Gerade wurden neue Impfstoffe zugelassen, die an die Omikron-Varianten angepasst sind. Was ist aktuell wichtiger, die Corona- oder die Grippeimpfung? Und wie kann man beide Impfungen zeitgleich machen lassen? Antworten auf diese und andere Fragen geben Medizinerinnen und Mediziner am 12. Oktober bei der Grippe-Hotline. Das spezielle Serviceangebot der DAK-Gesundheit in Kaiserslautern ist unter der kostenlosen Rufnummer 0800 1111 841 von 8 Uhr bis 20 Uhr geschaltet.

Im ersten Pandemiejahr ist die Grippesaison ausgefallen und auch im zweiten verlief sie nicht besonders stark. Ob sich im dritten Pandemie-Winter eine große Grippewelle entwickeln wird, lässt sich kaum vorhersagen. In der Vergangenheit gab es immer wieder Jahre, in denen die Krankheit heftig um sich griff. Die DAK-Gesundheit warnt davor, die Grippe auf die leichte Schulter zu nehmen. „Für Menschen mit geschwächtem Immunsystem ist die Influenza oder echte Grippe eine ernst zu nehmende Krankheit und sie macht anfälliger für das Coronavirus“, sagt Dirk Kaulen von der DAK-Gesundheit in Kaiserslautern. Die Symptome einer echten Grippe reichen bei einem schweren Verlauf von Schüttelfrost über Husten bis hin zu starkem Fieber.

Die Fachleute an der Grippe-Hotline informieren, für wen jetzt eine Impfung ratsam ist und welche Impfstoffe zur Verfügung stehen. „Sie erklären, was sich sonst noch vorbeugend machen lässt – und wie man schnell wieder gesund wird, wenn einen die Grippe doch erwischt“, so Kaulen.

Die Grippe-Hotline ist am 12. Oktober von 8 Uhr bis 20 Uhr unter der kostenlosen Rufnummer 0800 1111 841 geschaltet. Informationen gibt es auch im Internet unter: www.dak.de/grippeimpfung