OutSystems beruft Christoph Volkmer zum neuen Regional Vice President EMEA Central

Aufstockung personeller Kapazitäten und Stärkung des Partnergeschäfts im Fokus

Frankfurt am Main, 4. Oktober 2022 – OutSystems, ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungs-Anwendungsentwicklung auf Low-Code-Basis, hat Christoph Volkmer (59) zum neuen Regional Vice President (RVP) EMEA Central ernannt. Volkmer will auf dem bisherigen Wachstum seines neuen Arbeitgebers in der DACH-Region aufbauen und OutSystems als Trusted Advisor etablieren, der Unternehmen bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen in Zeiten von forcierter Digitalisierung, geopolitischen Umbrüchen und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Umwälzungen aktiv berät und unterstützt. Denn High-Performance-Low-Code kann bei der Bewältigung dieser Herausforderungen und Veränderungen einen wesentlichen Beitrag leisten. Darüber hinaus möchte Volkmer die Präsenz des Unternehmens in der DACH-Region ausbauen.

„Unsere heutige Realität ist von Unsicherheiten geprägt: Versorgungsketten sind unterbrochen und Kundenanforderungen und Arbeitsweisen haben sich teils drastisch geändert“, erklärt Christoph Volkmer. „Zwar kann Software dabei unterstützen, agil zu bleiben, doch die meisten Unternehmen verfügen nicht über die Ressourcen, qualitativ hochwertige, innovative und geschäftskritische Applikationen in einem zeitlich und finanziell angemessenen Rahmen zu erstellen. Plattformen für Hochleistungs-Low-Code unterstützen Entwicklerteams dabei, geschäftskritische Apps besser und schneller zu erstellen, um belastende Backlogs abzubauen und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.“

Werden erforderliche Funktionen etwa zu großen Teilen von separaten Lösungen und Tools abgedeckt, entstehen Silos, deren Wartungsaufwand die Effizienz des Unternehmens beeinträchtigt und unnötig Ressourcen bindet. Zudem können echte Innovationen nur dann am Markt erfolgreich sein, wenn Produkte und Services von höchster Qualität vor der Konkurrenz lanciert werden – was wiederum Geschwindigkeit zum zentralen Faktor macht. OutSystems versetzt Kunden in die Lage, beiden Kriterien gerecht zu werden: Als Hochleistungs-Low-Code-Plattform deckt die Lösung alle Stufen der Anwendungsentwicklung integriert ab, von der Planung über das Testing bis hin zur kontinuierlichen Weiterentwicklung. Dank der visuellen Modellierung können Unternehmen Anwendungen zudem deutlich schneller entwickeln und bereitstellen als dies mit klassischer Entwicklung möglich wäre.

„OutSystems liefert Kunden mit seiner Lösung daher genau das, was sie in der heutigen Zeit benötigen“, so der neue RVP weiter. „Das Bewusstsein hierfür möchte ich in den Unternehmen schärfen und sie mit der Technologie ausrüsten, die es ihnen ermöglicht, den Weg in die Zukunft mit Kraft und Geschwindigkeit zu gehen.“

Ausbau der DACH-Region

Zu diesem Zweck plant Volkmer, die Position von OutSystems als „Trusted Advisor“ auszubauen und Kunden dabei zu unterstützen, die Leistung ihrer Teams zu erhöhen und damit ihre individuellen Anforderungen effizienter anzugehen. Dazu will er das Bewusstsein für den Wert weiter schärfen, den OutSystems Unternehmen verschiedenster Branchen bezüglich ihrer Herausforderungen bei der Anwendungsentwicklung im Zuge der digitalen Transformation ihres Geschäfts bieten kann – von der Fertigung über die Finanz- und Versicherungsbranche bis hin zum öffentlichen Sektor und dem Gesundheitswesen.

Darüber hinaus wird Volkmer an der weiteren Unterstützung und dem Ausbau des florierenden Partnerökosystems in der Region arbeiten.

Vertriebsexperte mit langjähriger Managementerfahrung

Christoph Volkmer kann auf seine langjährige Vertriebserfahrung zurückgreifen: Vor seinem Wechsel zu OutSystems bekleidete er mehr als drei Jahre lang den Posten des Vice President EMEA Central bei dem Anbieter für Risk- und Compliance-Management Tanium. Davor leitete er über vier Jahre lang als Senior Director Sales die DACH-Vertriebsaktivitäten bei dem IT-Service-Management-Spezialisten ServiceNow. Zu den weiteren Stationen seiner Laufbahn zählen verschiedene Director- bzw. RVP-Posten bei namhaften Firmen wie dem Softwarehersteller BMC sowie dem IT-Security-Anbieter Symantec bzw. dem von diesem akquirierten Backup-Spezialisten Veritas. Seine Karriere begann der Diplom-Kaufmann bei IBM, für die er über zehn Jahre als Key Account Manager arbeitete.

„Der Werdegang von Christoph Volkmer belegt die umfassende Expertise im Auf- und Ausbau erfolgreicher Vertriebsmannschaften, die er im Laufe seiner knapp 40-jährigen Karriere gesammelt hat“, betont Willem van Enter, Vice President EMEA bei OutSystems. „Er kennt die Besonderheiten des deutschsprachigen sowie des europäischen Marktes bestens. Wir freuen uns sehr, mit ihm genau den richtigen Experten zu gewinnen, um unsere Wachstumsziele in der DACH-Region effektiv und nachhaltig umzusetzen.“

Über OutSystems

OutSystems wurde 2001 in Portugal mit der Mission gegründet, jedem Unternehmen Innovationen mithilfe von Software zu ermöglichen. Die Hochleistungs-Low-Code-Applikationsplattform von OutSystems gibt technologischen Vorreitern und Entwicklern die Tools an die Hand, die sie benötigen, um ihre eigenen geschäftskritischen Anwendungen schnell zu entwickeln und bereitzustellen.

Das Netzwerk des Unternehmens umfasst über 600.000 Community-Mitglieder, mehr als 400 Partner sowie aktive Kunden in 87 Ländern und 22 Branchen. OutSystems ist bekannt als „The #1 Low-Code Platform“® und wird von Analysten, IT-Führungskräften, Geschäftsführern und Entwicklern auf der ganzen Welt als Marktführer anerkannt. Einige der bekanntesten Marken setzen auf OutSystems, um große Ideen in Software umzusetzen, die ihre Unternehmen, Menschen und die Gesellschaft voranbringen.

Weitere Informationen finden sich unter www.outsystems.de sowie im deutschsprachigen Blog unter www.outsystems.de/blog

