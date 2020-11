GROHE Red Thermoflasche – immer die richtige Temperatur

GROHE Red Küchenarmatur kaufen & gratis Flasche sichern

Auf Wunsch jederzeit kochend heißes Wasser? Für GROHE Red Küchenarmaturen ein Kinderspiel: einmal den Bedienhebel der Armatur drücken und Sie erhalten genau die Menge Wasser, die Sie benötigen – gefiltert und unmittelbar auf 100 °C erhitzt. Das spart Zeit, Energie und Platz. Kombiniert mit dem modernen Look einer Design-Armatur, einem widerstandsfähigen Boiler aus Titan und einem leistungsstarken Filter ergänzen Sie so Ihre Küche um ein Glanzstück der ganz besonderen Art.

Das Beste: Mit der GROHE Red Thermo-Trinkflasche genießen Sie Ihre Heißgetränke sogar unterwegs. Die filigran verarbeitete Flasche lässt sich dank des praktischen Silikonbands überall hin mitnehmen – sei es auf dem Weg ins Büro, zu Freunden oder wenn Sie in der Stadt sind. Die Doppelwand gewährleistet dabei, dass Ihre Getränke bis zu 8 Stunden lang heiß bleiben.

Die Thermosflasche aus stabilem Edelstahl ist zudem nicht nur stylisch, sondern auch höchst hygienisch. Ein weiteres Highlight: Sie ist zusätzlich mit einem passenden Teesieb ausgestattet und ermöglicht frisch aufgebrühten Tee, egal, wo Sie gerade sind. Mit 450 ml Füllvolumen fassen sie außerdem ausreichend Wasser für zwei Personen. Das attraktive GROHE Red Markensymbol vervollständigt den modernen Look.

Sie sind auf den Geschmack gekommen? Dann ergreifen Sie Ihre Chance, denn für einen begrenzten Zeitraum und nur solange der Vorrat reicht schenken wir Ihnen eine GROHE Red Thermo-Trinkflasche.* Seien Sie daher schnell und sichern Sie sich mit dem Kauf einer GROHE Red Küchenarmatur eine der praktischen Begleiter.** Zu den Küchenarmaturen und Ihrer gratis Trinkfalsche geht es hier lang: https://www.skybad.de/grohe-red-aktion.html

Falls die gratis Trinkfalsche als Kaufentscheidung für eine GROHE Red Küchenarmatur noch nicht reicht, hält GROHE eine weitere Überraschung für Sie bereit: Mit dem Kauf und fachgerechten Einbau einer GROHE Red Küchenarmatur können Sie sich jetzt als Dankeschön für Ihr Vertrauen in GROHES beliebter Innovation 100EUR Einbaukosten zurückholen. Einfach bis zum 31.12.2020 eine GROHE Red Küchenarmatur kaufen, sie von einem Fachmann einbauen lassen und anschließend das Formular unter https://www.markenmehrwert.com/campaign/grohe-de-red/ ausfüllen und GROHE eine Rechnungskopie der Einbaukosten zusenden.

Neben den geschenkten 100EUR Einbaukosten hält GROHE weitere Vorteile für Sie beim Kauf einer GROHE Red Küchenarmatur bereit. So verlängert der Sanitärhersteller seine Garantie um ein Jahr. Statt der üblichen zwei Jahre genießen Sie nun drei Jahre Sorgenfreiheit. Die grundsätzliche Hersteller Garantie von zwei Jahren lässt sich kinderleicht durch eine Registrierung innerhalb von drei Monaten ab Kaufdatum einer Grohe Red Küchenarmatur um ein Jahr auf insgesamt drei Jahre verlängern. Den Link zur Produktregistrierung finden Sie auf der Herstellerseite unter: https://www.grohe.de/de_de/service/produktregistrierung/produkte/

*Nur in Verbindung mit dem Kauf einer GROHE Red Küchenarmatur und nur solange der Vorrat reicht.

**Pro Kunde und Bestellung nur eine Flasche. Eine Barauszahlung des Produkts ist nicht möglich.

