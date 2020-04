Große Herrenschuhe bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen

Besondere Vielfalt an Herrenschuhen in Übergröße

Von klassisch bis freizeitfit, zu Anzug, Jeans oder Jogger: Große Herrenschuhe von schuhplus – Schuhe in Übergrößen kommen in dieser Saison groß raus. Schuhe werden bei Männern zunehmend wichtiger. Sie übernehmen den stylishen Part für das Outfit. Bei qualitativ hochwertigen Herrenschuhen in Übergröße gibt das Versandhaus europaweit den Ton an. Bei schuhplus profitiert der Kunde von dem gut sortierten Angebot des Online-Shops und in den Fachgeschäften. Die neuen Modelle sind extrem bequem und vielfältig zu kombinieren.

Ein Statement – große Herrenschuhe

Europas namhaftes Versandhaus will nicht bloß Schuhe für große Füße verkaufen. Bei allem, was die Köpfe hinter dem Unternehmen bewegen, steht der Anspruch seiner männlichen Kunden im Fokus. Bei schuhplus stecken engagierte Mitarbeiter reichlich Herzblut in ihre Arbeit rund um die Übergrößen-Auswahl. Sie geben alles, damit Männer mit großen Füßen gut aussehen – ferner sich ebenso fühlen. Die großen Herrenschuhe in großer Auswahl beim XXL-Händler werden jeden Mann begeistern.

Unterwegs mit großen Herrenschuhen von schuhplus

Wer weiß schon, dass der Mensch im Laufe seines Lebens quasi dreimal den Globus umrundet? Ein Drittel seines Daseins verbringt der Mensch auf seinen Füßen. Ein Grund mehr, der fundamentalen Basis des Körpers ausreichend Beachtung zu schenken. Hochwertige und gutsitzende, weiche Schuhe sind das A und O. Große Füße haben große Herrenschuhe verdient. Diese kaufen Kunden am besten bei schuhplus. Damit können auch Herren mit übergroßen Füßen die Freude an anspruchsvollem Schuhwerk teilen.

Der Online-Schuhversandhandel verkauft ansprechende Modelle, immer hochwertig verarbeitet, in Übergröße für den täglichen Gebrauch und für jede Gelegenheit. Der hohe Tragekomfort durch besonders ausgewählte Materialien bei der Herstellung sprechen für sich. In der aktuellen Kollektion präsentiert das Schuh-Versandhaus Modelle in diversen Trendfarben, Obermaterialien, Mustern sowie Sohlen-Beschaffenheit. Das umfangreiche Sortiment überzeugt durch passgenaue Form, Farbe und das besondere Detail; kompatibel mit jedem Look. Große Herrenschuhe finden sich bei Halbschuhen, Sneakern, Sandalen, Leinenschuhen, modernen Boots und Wanderschuhen.

Große Marken bei schuhplus: online oder stationär

Mit namhaften Marken, wie Adidas, Camel Active, Columbia, Lico, Vans oder Timberland kommen Männer mit großen Füßen bequem durch den Tag. Damit steht der Bewegungsfreude beim Wandern und weiteren Outdoor-Aktivitäten – auch auf großen Füßen – nichts mehr im Weg. Die Palette erstreckt sich in den unterschiedlichen Kategorien bis zur Schuhgröße 54. Beim etablierten Markenschuh-Versandhandel bestellen Online-Kunden große Herrenschuhe zu sensationellen Preisen, komfortabel vom heimischen Sofa oder von unterwegs – so kauft man heute große Schuhe. Am schuhplus Hauptstandort für Übergrößen in Dörverden in Niedersachsen steht ein serviceorientiertes Team den Kunden persönlich mit Rat und Tat bei der Schuhauswahl zur Seite. Kompetent beraten werden Konsumenten in Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein, ebenso in der Gemeinde Saterland im Landkreis Cloppenburg.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

