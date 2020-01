Grosse Schuhe für Herren jetzt bei schuhplus online bestellen

Elegante grosse Schuhe für Herren für die Arbeit

Der Webshop von schuhplus ist ein wahres Paradies für Herren mit großen Füßen. Denn dort gibt es ein riesiges Angebot an stylischen Modellen in den Größen 46 bis 54. Grosse Schuhe für Herren sollen schließlich nicht nur passen, sondern auch gut aussehen und dem eigenen Typ entsprechen. Deswegen fasst schuhplus zahlreiche Modelle von verschiedenen Marken für den Kunden übersichtlich zusammen, sodass in Sachen Formen, Farben und Stilrichtungen keine Wünsche offenbleiben. Darüber hinaus können die Schuhmodelle mit einer erstklassigen Materialqualität, einem hohen Tragekomfort und einer optimalen Passform überzeugen.

Im Berufsleben ist häufig ein seriöser Look gefragt. Das gilt vor allem bei Kundenkontakt. Die eleganten Businessschuhe bei schuhlpus zeichnen sich durch klassische Designs und eine hochwertige Verarbeitung aus, sodass sie hervorragend zum zweiteiligen Anzug passen. Doch auch in Kombination mit Jeans und Hemd kommen sie gut zur Geltung. Zudem bietet schuhplus eine Reihe an robusten Arbeitsschuhen, die beispielsweise für das Arbeiten auf der Baustelle oder im produzierenden Gewerbe gut geeignet sind. Diese Modelle sind besonders strapazierfähig und senken somit das Risiko von Verletzungen durch äußere Einflüsse.

Grosse Schuhe für Herren für einen modischen Freizeit-Style

Herren, die es in Ihrer Freizeit gerne bequem und lässig mögen, greifen häufig zu Sneakers. Momentan liegen beispielsweise strahlend weiße Modelle voll im Trend. Die passen nicht nur hervorragend zur Blue Jeans, der Freizeithose schlechthin, sie schaffen auch einen gelungenen Blickfang. Wem eher der Sinn nach Farbe steht, der kann auch zu einem Paar Sneakers in leuchtenden Neonfarben oder mit einem bunten Allover-Print greifen. Doch natürlich kommen nicht nur Sneakers für coole Freizeit-Looks infrage. Eine echte Alternative bieten die rockigen Boots aus dem Webshop von schuhplus. Die gibt es zum Schnüren oder mit breiten Schnallen. Eine schwarze Skinny Jeans, ein rot kariertes Flanellhemd und eine Lederjacke machen den Look komplett.

Gemütliche grosse Schuhe für Herren für zu Hause

Nach einem anstregenden Tag gibt es für die meisten nichts Schöneres als in aller Ruhe zu Hause zu relaxen. Auch hierfür wird natürlich das passende Schuhwerk in großen Größen benötigt. schuhplus präsentiert Hausschuhe für jede Jahreszeit. So ist von leichten Schlappen bis hin zu dick gefütterten, geschlossenen Modellen alles vertreten. Auch die Clogs aus dem Webshop eignen sich hervorragend für zu Hause. Sie sind verlässliche Begleiter beim Gang zum Briefkasten oder bei der Gartenarbeit. Wer in den eigenen vier Wänden lieber ganz auf Schuhe verzichtet, findet bei schuhplus wärmende Socken in großen Größen.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

